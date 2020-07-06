“罗琳对于跨性别人群的看法，伤人又错误，她对于被边缘化人群的观点，和她书中、哈利·波特粉丝们所相信的包容，是背道而驰的”，网站声明表示。











稍微用通俗一点的语言解释一下，罗琳的意思大概是：如果你没做“男变女”的变性手术，你就不能进女厕所；也就是说，如果你没做男变女的手术，你就不是女性。跨性别人群会对此不满：不是说非得做手术才能变成女性，如果我心理上认为我是女性，我就是女性——跨性别女性也是女性（transgender women are women）的口号就是从这儿来的。











这两家网站的声明中说，“罗琳对于跨性别人群的看法，伤人又错误，她对于被边缘化人群的观点，和她书中、哈利·波特粉丝们所相信的包容，是背道而驰的。我们现在发声反对的人，她的作品我们仰慕了很久，这对于我们来说很艰难，但是如果我们不运用自己的平台来对抗她所造成的伤害，这会是错误的。”





“我们的立场很坚定：跨性别女性是女性。跨性别男性是男性。非二元性别人群是非二元性别的。间性人（Intersex，俗称“雌雄同体”）存在，不应该被迫活在二元性的世界中。我们与这些群体中的《哈利·波特》粉丝同在，我们不容忍罗琳因为发表自己关于跨性别人群观点遭到的虐待，我们也拒绝接受她的看法。”











接下来，这两家网站都不会提供罗琳“非·哈利波特”系列作品的购买链接，也不会提供罗琳个人网站的地址、她的照片，或者关于她私人生活的报道。，这两家网站的推特在提到罗琳时，会使用#JKR（罗琳名字首字母缩写）这个标签，让不想看到的粉丝们可以屏蔽这一话题，这样关于罗琳的消息不会在他们的首页上出现。





“我们见过无数人使用《哈利·波特》的书与同人文，来探索自己的身份，传播爱与包容，”声明继续说，“我们知道这依然是可能的，我们想继续成为这个运动中的一部分。”MuggleNet创建于1999年，在推特上有30多万粉丝，Facebook上有80多万；破釜酒吧2000年上线，推上有15万粉丝，Facebook上有23万。







破釜酒吧





丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森与“小雀斑”埃迪·雷德梅恩等《哈利·波特》系列演员，也纷纷发表了与罗琳相悖的意见——“跨性别女性也是女性”。换句话说，罗琳几乎惹恼了整个好莱坞。





罗琳发表了长文，捍卫了自己要下场讨论跨性别人群身份认同这件事的决定，并且分享了更多看法。她相信“跨性别人权就是人权”以及“跨性别人群的生命很重要”（trans lives matter），她只是希望跨性别女性可以更安全。







罗琳推特上发表观点无数





她认为性别认同这件事情是不变的（即性别是存在的），“如果你对于任何相信或感觉自己是女性的男性，敞开洗手间和更衣室的大门，你就相当于对任何想进来的男性都敞开了门。这是事实。”





“虽然我已经成为了众矢之的，但我拒绝向这样一个运动低头，我相信这样的运动正在对于女性政治和生物分类都产生了可见的伤害，也为性侵者提供了掩护，就像以前有人做过的那样（指之前的一个新闻，男性犯人声称自认为是女性，进了女子监狱后强奸了很多女性犯人）”。





在长文中，罗琳也提到了她20多岁时所经历的一次性侵，说她从来没有公开讨论过，“我无法将这些回忆拒之门外，很难控制住自己的愤怒与失望，因为我相信我的政府对于女性和女孩儿的安全措施，做得不够好。我提到这些事情不是为了争取同情，而是想让与我有过相似经历的女性团结起来，她们因对于同性空间产生顾虑，就被定义成了有偏见的人。”