网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

传奇配乐大师莫里康内去世 享年91岁

为400多部影视作品配乐 曾获奥斯卡成就奖

2020-07-06 16:01:35 来源：Mtime时光网

传奇意大利电影配乐大师埃尼奥·莫里康内去世，享年91岁。


　　时光网讯 传奇意大利电影配乐大师埃尼奥·莫里康内上周在罗马摔伤了髋部，今日由于并发症去世，享年91岁。

　　他在职业生涯的50多年中，曾为《海上钢琴师》《美国往事》《天堂电影院》《西西里的美丽传说》《西部往事》《黄金三镖客》等影视作品，创作过超过500首配乐。

　　莫里康内对电影配乐史有着革命性的贡献，他与著名意大利导演赛尔乔·莱昂内合作“赏金三部曲”《荒野大镖客》《黄昏双镖客》《黄金三镖客》，令莫里康内在电影配乐界名声大噪，其粗粝、潇洒的小号主题和独特的口哨独奏，给观众留下深刻的印象，并开创电影音乐史上的先河。

　　昆汀·塔伦蒂诺曾表示，自己从小就是莫里康内的粉丝，而且自己收藏的莫里康内的黑胶数量甚至超过了披头士、猫王、鲍勃·迪伦这些人。


2007年莫尼康内领取第79届奥斯卡终身成就奖

　　2007年，莫尼康内被授予第79届奥斯卡终身成就奖；2016年，他凭借与昆汀·塔伦蒂诺合作的《八恶人》，赢得第一座奥斯卡奖杯——第88届奥斯卡最佳原创配乐奖。

　　他一共获得过6次奥斯卡提名，还曾是三届格莱美奖得主，荣获三次金球奖，六次英国电影电视艺术奖项，两次欧洲电影大奖，及威尼斯影展金狮荣誉奖等。

　　在宣布莫里康内死讯后不久，意大利总理朱塞佩·孔特发推特表示悼念，“我们永远会怀着无上的感激，记住埃尼奥·莫里康内大师的艺术精神很。这样的精神让我们做梦，感到兴奋，这些令人铭记的乐符，会在音乐和电影的历史中永垂不朽。”


《50年一瞬间的魔幻时刻》预告片

　　值得一提的是，王家卫监制的莫里康内纪录片《50年一瞬间的魔幻时刻》原打算今年上映，该片由《海上钢琴师》导演朱塞佩·托纳多雷编剧并执导，泽东电影担任全球发行。

　　《50年一瞬间的魔幻时刻》由于采访人数众多，非常耗时，虽然2016年就推出过预告片，但最近才接近完成。  

　　2009年5月，埃尼奥·莫里康内首次访华，在人民大会堂执棒一场“电影往事北京交响音乐会”。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 配乐 大师 去世 音乐
关注时光网微信

相关电影/影人

埃尼奥·莫里康内

埃尼奥·莫里康内

Ennio Morricone

职业：原创音乐 | 演员

查看影人作品  >

50年一瞬间的魔幻时刻

50年一瞬间的魔幻时刻 (2020)

0.0

导演：朱塞佩·托纳多雷

主演：埃尼奥·莫里康内

在线播放

八恶人

八恶人 (2015)

8.0

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：库尔特·拉塞尔

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

2020香港小姐面试现场佳丽如云

"翻版何超莲"惹关注 港大硕士被赞仙气足

41
港姐口号是“美貌与智慧并重”，内涵修养如今越来越受到..
2

安妮海瑟薇爆料诺兰导演片场没有椅子

这位英国导演的片场习惯还有很多

12
科学研究表明：久坐会危害健康。
3

58岁依旧神勇！阿汤哥生日快乐

"碟中谍7&8"已预定 还要和NASA合作上太空

12
男神阿汤哥58岁生日快乐！！！
4

动画片因人物染发、着装花哨被举报

湖南广电回应：立即停播，责令整改

迷惑事件。
5

《隐秘的角落》够不够得上神剧？

时光编辑部吐槽大会：惊喜&缺陷并存

所谓仁者见仁，智者见智，来看看小编们的想法是否和你“..

查看更多