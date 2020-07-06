时光网讯
传奇意大利电影配乐大师埃尼奥·莫里康内
上周在罗马摔伤了髋部，今日由于并发症去世，享年91岁。
莫里康内对电影配乐史有着革命性的贡献，他与著名意大利导演赛尔乔·莱昂内合作“赏金三部曲”《荒野大镖客》
、《黄昏双镖客》
、《黄金三镖客》
，令莫里康内在电影配乐界名声大噪，其粗粝、潇洒的小号主题和独特的口哨独奏，给观众留下深刻的印象，并开创电影音乐史上的先河。
昆汀·塔伦蒂诺
曾表示，自己从小就是莫里康内的粉丝，而且自己收藏的莫里康内的黑胶数量甚至超过了披头士、猫王、鲍勃·迪伦这些人。
2007年莫尼康内领取第79届奥斯卡终身成就奖
2007年，莫尼康内被授予第79届奥斯卡终身成就奖；2016年，他凭借与昆汀·塔伦蒂诺合作的《八恶人》
，赢得第一座奥斯卡奖杯——第88届奥斯卡最佳原创配乐奖。
他一共获得过6次奥斯卡提名，还曾是三届格莱美奖得主，荣获三次金球奖，六次英国电影电视艺术奖项，两次欧洲电影大奖，及威尼斯影展金狮荣誉奖等。
在宣布莫里康内死讯后不久，意大利总理朱塞佩·孔特发推特表示悼念，“我们永远会怀着无上的感激，记住埃尼奥·莫里康内大师的艺术精神很。这样的精神让我们做梦，感到兴奋，这些令人铭记的乐符，会在音乐和电影的历史中永垂不朽。”
《50年一瞬间的魔幻时刻》
由于采访人数众多，非常耗时，虽然2016年就推出过预告片，但最近才接近完成。
2009年5月，埃尼奥·莫里康内首次访华，在人民大会堂执棒一场“电影往事北京交响音乐会”。