传奇意大利电影配乐大师埃尼奥·莫里康内去世，享年91岁。



























2007年莫尼康内领取第79届奥斯卡终身成就奖









他一共获得过6次奥斯卡提名，还曾是三届格莱美奖得主，荣获三次金球奖，六次英国电影电视艺术奖项，两次欧洲电影大奖，及威尼斯影展金狮荣誉奖等。





在宣布莫里康内死讯后不久，意大利总理朱塞佩·孔特发推特表示悼念，“我们永远会怀着无上的感激，记住埃尼奥·莫里康内大师的艺术精神很。这样的精神让我们做梦，感到兴奋，这些令人铭记的乐符，会在音乐和电影的历史中永垂不朽。”

















2009年5月，埃尼奥·莫里康内首次访华，在人民大会堂执棒一场“电影往事北京交响音乐会”。