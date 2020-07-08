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吹空调吃西瓜，7月新剧刷起来！

反乌托邦经典登荧屏 剧版“咒怨”溯起源

2020-07-08 08:42:45 来源：Mtime时光网

7月新剧，你最想看哪几部？
　　时光网特稿 到了7月，就意味着2020年已过一半了。

　　虽然上半年，因为新冠疫情，电影院尚未开门。好在，下半年我们依然有不少新剧可追。

　　今天，时光君就整理了7月开播的剧集，美剧、日剧、韩剧都有！类型涵盖科幻、恐怖、伦理、剧情等等。

　　老剧方面，久等的《半泽直树》第二季终于来了，来到新岗位的半泽直树，将如何处理对手的百般刁难？网飞科幻剧《伞学院》第二季即将开播，“美国葫芦娃们”这次回到1960年，面对更加棘手的问题；《沉默的天使》第二季也确定回归，这次“探案三人组”将牵扯出更多社会阴暗面。   



　　新剧方面，改编自经典乌托邦文学的《美丽新世界》重磅袭来。在禁止一夫一妻、没有丝毫隐私的未来世界里，三个反叛者要誓要争取那份珍贵的自由；网飞出品的剧版《咒怨：诅咒之家》也已就位，《午夜凶铃》编剧与原版《咒怨》制片人一起追溯咒怨源头的故事。



　　此外，号称“美版走近科学”的《未解之谜》，另类女妖题材的《天命之咒》，狗血程度堪称《天宫之城》+《夫妻的世界》的《优雅的朋友们》，也将在7月开播。
《美丽新世界》


主演：杰西卡·布朗·芬德利、哈里·劳埃德、阿尔登·埃伦瑞奇、黛咪·摩尔
平台：Peacock
集数：8
开播：2020.7.15

《美丽新世界》预告片

　　NBC新流媒体Peacock重磅新剧，阵容十分豪华。




　　《美丽新世界》主打科幻+悬疑，改编自阿道司·赫胥黎的同名小说，原著与《1984》《我们》并称为20世纪文坛的“反乌托邦三部曲”。

　　故事设定在遥远的未来世界，描绘了一个人们在出生前就被划分出严明的社会等级，并且科技高度发达，人的欲望可以随时得到满足的世界。


新世界的样子

　　新世界有着严格的制度，禁止一夫一妻制、不让人们有隐私、财产甚至家庭。

　　表面上，新世界看起来很平和。

　　实际上，所有人都要吃一种黄色药丸。吞下它，可以忘记任何痛苦，还能满足无所不在的性文化（貌似有点黄暴）。



　　既然是反乌托邦题材，肯定有几个出头鸟开始反抗。

　　生活在新世界的伯纳德和列宁娜对社会约束感到不满，他们选择去野蛮之地度假，却卷入一场暴乱，被野蛮人所救。

　　三人一起回来后，因为打破了新世界的和谐，成为所有人的眼中钉。一场更残酷的冒险，等着他们。



　　导演欧文·哈里斯曾参与《黑镜》《新阴阳魔界》的创作，对于科幻题材来说，应该是驾轻就熟了。

　　从预告来看，光怪陆离的建筑风格+宛如克隆人般行为相似的居民，未来感有了。



　　突如其来的命案，悬疑元素也有了。



　　日光下的调情，爱情元素也已就位。


作者：菲林   编辑：SaSa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美剧 日剧 韩剧 前瞻 剧集 Netflix 策划

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