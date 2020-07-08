时光网特稿
到了7月，就意味着2020年已过一半了。
虽然上半年，因为新冠疫情，电影院尚未开门。好在，下半年我们依然有不少新剧可追。
今天，时光君就整理了7月开播的剧集，美剧、日剧、韩剧都有！类型涵盖科幻、恐怖、伦理、剧情等等。
老剧方面，久等的《半泽直树》
第二季终于来了，来到新岗位的半泽直树，将如何处理对手的百般刁难？网飞科幻剧《伞学院》
第二季即将开播，“美国葫芦娃们”这次回到1960年，面对更加棘手的问题；《沉默的天使》
第二季也确定回归，这次“探案三人组”将牵扯出更多社会阴暗面。
主演：杰西卡·布朗·芬德利、哈里·劳埃德、阿尔登·埃伦瑞奇、黛咪·摩尔
平台：Peacock
集数：8
开播：2020.7.15
NBC新流媒体Peacock重磅新剧，阵容十分豪华。
《美丽新世界》主打科幻+悬疑，改编自阿道司·赫胥黎的同名小说，原著与《1984》《我们》并称为20世纪文坛的“反乌托邦三部曲”。
故事设定在遥远的未来世界，描绘了一个人们在出生前就被划分出严明的社会等级，并且科技高度发达，人的欲望可以随时得到满足的世界。
新世界的样子
新世界有着严格的制度，禁止一夫一妻制、不让人们有隐私、财产甚至家庭。
表面上，新世界看起来很平和。
实际上，所有人都要吃一种黄色药丸。吞下它，可以忘记任何痛苦，还能满足无所不在的性文化（貌似有点黄暴）。
既然是反乌托邦题材，肯定有几个出头鸟开始反抗。
生活在新世界的伯纳德和列宁娜对社会约束感到不满，他们选择去野蛮之地度假，却卷入一场暴乱，被野蛮人所救。
三人一起回来后，因为打破了新世界的和谐，成为所有人的眼中钉。一场更残酷的冒险，等着他们。
从预告来看，光怪陆离的建筑风格+宛如克隆人般行为相似的居民，未来感有了。
突如其来的命案，悬疑元素也有了。
日光下的调情，爱情元素也已就位。