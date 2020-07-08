《美丽新世界》主打科幻+悬疑，改编自阿道司·赫胥黎的同名小说，原著与《1984》《我们》并称为20世纪文坛的“反乌托邦三部曲”。

故事设定在遥远的未来世界，描绘了一个人们在出生前就被划分出严明的社会等级，并且科技高度发达，人的欲望可以随时得到满足的世界。

实际上，所有人都要吃一种黄色药丸。吞下它，可以忘记任何痛苦，还能满足无所不在的性文化（貌似有点黄暴）。

既然是反乌托邦题材，肯定有几个出头鸟开始反抗。





生活在新世界的伯纳德和列宁娜对社会约束感到不满，他们选择去野蛮之地度假，却卷入一场暴乱，被野蛮人所救。





三人一起回来后，因为打破了新世界的和谐，成为所有人的眼中钉。一场更残酷的冒险，等着他们。