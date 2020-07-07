



近日，塞隆对此表示了自己的看法：“这确实很让人难以接受。我完全尊重乔治的决定，尤其在跟他拍完电影之后更尊重他，他就是一位大师，我对他只有最好的祝福。”





塞隆还补充道：“是的，没法参演确实会让人感到有些心碎，我真的超爱这个角色，我非常感激能够成为参与创作这个角色的一小份子。她会是我永远怀念以及深深回想的角色。当然，我很乐意看到她的故事一直延续下去，如果他觉得有必要这么做，我也会信任他。我们对很多细节都太着迷了，以至于有时候忘了我们在情感上所挖掘的东西与当时所关注的点都没关系。”