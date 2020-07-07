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时光早报：佛罗伦斯珀将接任"黑寡妇"

皮特新片曝光 传华纳开发新"康斯坦丁"

2020-07-07 07:48:49 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《黑寡妇》导演确认：佛罗伦斯·珀将接任黑寡妇



　　在《复联4》中，斯嘉丽·约翰逊饰演的黑寡妇不幸牺牲。即将推出的独立电影《黑寡妇》将讲述之前的故事，不过佛罗伦斯·珀的角色一直受到瞩目，早有猜测，她会不会像猎鹰接过美队的盾牌一样，成为黑寡妇的接任者。

　　近日，《黑寡妇》导演凯特·绍特兰确认了这一点：“(凯文·费奇）意识到观众会期待一个原创故事，所以，我们走了相反的方向。我们不知道佛罗伦斯·珀会有多棒，我们只知道她会很出色，没想到能这么出色！斯嘉丽·约翰逊是那么亲切，她表示‘我把接力棒传给了她。’所以这也将推动另一个女超级英雄故事的发展。”

　　佛罗伦斯·珀在漫画里是三代黑寡妇，也是接力二代娜塔莎而成为新的黑寡妇！所以在电影里也要实现这一幕？而本片也将是斯嘉丽参演的最后一部MCU电影。
02.《变形金刚》动画曝新预告



正式预告

　　擎天柱和威震天又打起来了，这一次是在赛博坦星球。由Netflix打造的动画剧集《变形金刚：赛博坦之战三部曲》（围城）曝光正式中字预告。从画面来看，汽车人和霸天虎都是G1经典造型，熟悉的“奇奇酷卡”声音也回来了。

　　这部剧集将于7月30日上线。
03.布拉德·皮特搭档《死侍2》导演拍动作片


　　早前有报道称，《死侍2》导演大卫·雷奇将担任索尼影业动作片《新干线》（Bullet Train）的导演。影片根据日本作家伊坂幸太郎的小说《疾风号》改编，讲述东京一群杀手和刺客在新干线列车上争斗的故事。

     今日最新消息，布拉德·皮特将担任该片男主角，影片将于今年秋季开机。

　　这部动作片被誉为火车版《生死时速》，和《空中营救》也有些类似。这并非皮特和大卫·雷奇第一次合作，最近一次便是《死侍2》，皮特在片中客串了隐形人，只亮相了几秒钟。

      大明星皮特之所以这么给面子，是因为两人很早就认识，雷奇早年担任皮特的动作替身，私下关系也不错，像《特洛伊》等大片里的动作场面都是雷奇完成的。
04.凯文·哈特&特拉沃尔塔《猫胆虫威》曝预告



　　凯文·哈特约翰·特拉沃尔塔主演Quibi剧集《猫胆虫威》发布预告片，看上去很有趣。

　　在这部10集的动作喜剧中，凯文·哈特扮演自己，他厌倦了做一个喜剧配角。他的梦想是成为亮眼的动作明星——一个导演愿意实现他的梦想，前提是他必须先到世界上最伟大的动作明星训练学校学习，特拉沃尔塔饰演这个学校的创始人。

　　另外，《权力的游戏》女星娜塔莉·艾玛努埃尔饰演学校的动作教练；乔什·哈奈特和法国动作巨星让·雷诺也客串出演。该剧集将于7月20日上线。
05.传闻华纳正开发新真人版《康斯坦丁》



　　外网传闻，华纳兄弟正在开发全新的真人版《康斯坦丁》大电影，由J·J·艾布拉姆斯担当制片人。但目前并不清楚是2005年基努·里维斯版的延续还是重启新作。

　　值得一提的是去年5月，基努叔透露：“我一直都非常想再演康斯坦丁，我很喜欢这个世界观，也很喜欢这个角色，我很享受在那种世界设定下扮演康斯坦丁。” 
06.塞隆对无法参演《疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨》感到心碎


　　《疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨》正在开发中， 导演乔治·米勒确认回归执导并执笔，他也确认了查理兹·塞隆不会通过CGI特效减龄技术回归，而是找年轻的演员来演20来岁的弗瑞奥萨。

　　近日，塞隆对此表示了自己的看法：“这确实很让人难以接受。我完全尊重乔治的决定，尤其在跟他拍完电影之后更尊重他，他就是一位大师，我对他只有最好的祝福。”

　　塞隆还补充道：“是的，没法参演确实会让人感到有些心碎，我真的超爱这个角色，我非常感激能够成为参与创作这个角色的一小份子。她会是我永远怀念以及深深回想的角色。当然，我很乐意看到她的故事一直延续下去，如果他觉得有必要这么做，我也会信任他。我们对很多细节都太着迷了，以至于有时候忘了我们在情感上所挖掘的东西与当时所关注的点都没关系。”

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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