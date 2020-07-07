在众多的配乐大师中，埃尼奥·莫里康内是一个绝对无法被忽视的名字。在这样一个特殊的时刻，一起回顾这位配乐大师的音乐之路。









他一生共获得过6次奥斯卡提名，还曾是三届格莱美奖得主，荣获三次金球奖，六次英国电影电视艺术奖项，两次欧洲电影大奖，及威尼斯影展金狮荣誉奖等。















在莫里康内的死讯公布后不久，意大利总理朱塞佩·孔特发推特表示悼念，“我们永远会怀着无上的感激，记住埃尼奥·莫里康内大师的艺术精神。这样的精神让我们做梦，感到兴奋，这些令人铭记的乐符，会在音乐和电影的历史中永垂不朽。”















作为意大利音乐人，莫里康内于1960年代开始与意大利导演赛尔乔·莱昂内合作长达20年，开创辉煌里程，多部作品的配乐登峰造极，并将西部片的配乐带到一个全新的境界。





两人的合作也堪称是电影史上导演与作曲合作的一对完美典范，事实上在赛尔乔的西部片导演标志中，莫里康内的配乐算是其中的一大特色。此后莫里康内与导演朱塞佩·多纳托雷的几次合作同样为人所称颂，亦使得莫里康内登上了事业的另一座巅峰。









2007年，站在奥斯卡领奖台上接受终身成就奖时，为只说意大利的埃尼奥·莫里康内现场做英语翻译的是克林特·伊斯特伍德。





2007年问世的音乐合辑《我们都爱莫里康内》是一张众星向莫里康致敬的特辑。汇集了当时流行、摇滚、电音、爵士、古典乐界顶尖乐手，同时也都是莫里康的“超级大粉丝”，重新诠释这些永恒而脍炙人口的电影配乐。明星阵容包括有：莎拉·布莱曼、布鲁斯·斯普林斯汀、席琳·狄翁、安德里亚·波切利、马友友和金属乐队。





公开表示深受莫里康内影响的音乐人还有同样为电影配乐的迈克尔·尼曼（1993年《钢琴别恋》的作曲），以及英国的摇滚乐队Muse和美国的重金属乐队Metallica（金属）。





向来是意大利西部片铁杆粉丝的昆汀·塔伦蒂诺，一直视莫里康内为自己的偶像，因而在他的《杀死比尔》《无耻混蛋》等作品中，多次用到这位配乐大师的旧作，表达敬意。











2016年，莫里康内凭借与昆汀·塔伦蒂诺合作的《八恶人》，赢得第88届奥斯卡最佳原创配乐奖。





在众多的配乐大师中，埃尼奥·莫里康内是一个绝对无法被忽视的名字。在这样一个特殊的时刻，一起回顾这位配乐大师的音乐之路。