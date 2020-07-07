大卫·阿耶表示，果想要看到“阿耶剪辑版”，粉丝们需要将注意力转向HBO Max与母公司AT&T；扎导则确认，Junkie XL和汉斯·季默的配乐都将出现在扎导剪辑版《正联》中。











阿耶此前曾在推特上回应网友时称，“我的剪辑版很容易完成，这对我来说将是一种解脱。因为一部遭到‘剪刀手爱德华’待遇的电影而被人狠狠奚落，真是累死人了，我拍的那部电影从未有人看过。”











而近日，阿耶在推特上再次表示，如果想要看到“阿耶剪辑版”，粉丝们需要将注意力转向HBO Max与母公司AT&T。当粉丝问到，“你的剪辑版到底存不存在，我们有没有机会看到它，你有没有什么想说的？”阿耶回应说，“剪辑版肯定存在，如果你想要见到日光，需要问@ATT和@HBOMax”





外媒现在出现了各种各样的传言，有人认为，下个月的DC FanDome活动上，华纳与HBO Max也许会官宣“阿耶剪辑版”《自杀小队》。和扎导剪辑版《正联》不太一样（还需要3千万美元完成），阿耶版《自杀小队》基本上拍完了。





















《蝙超大战》3小时终极版也要上HBO Max了



