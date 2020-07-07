时光网讯
当华纳官宣称，“扎导剪辑版”《正义联盟》
将于明年登陆HBO Max流媒体平台时，粉丝们这近三年以来“ReleaseTheSnyderCut”的诉求，终于变成了现实。不少DCEU粉丝也希望，能放出大卫·阿耶
执导《自杀小队》
的“阿耶剪辑版”（ReleaseTheAyerCut），2016年的《自杀小队》在正式公映前，也经历过大规模的重剪与重拍工作。
阿耶此前曾在推特上回应网友时称，“我的剪辑版很容易完成，这对我来说将是一种解脱。因为一部遭到‘剪刀手爱德华’待遇的电影而被人狠狠奚落，真是累死人了，我拍的那部电影从未有人看过。”
而近日，阿耶在推特上再次表示，如果想要看到“阿耶剪辑版”，粉丝们需要将注意力转向HBO Max与母公司AT&T。当粉丝问到，“你的剪辑版到底存不存在，我们有没有机会看到它，你有没有什么想说的？”阿耶回应说，“剪辑版肯定存在，如果你想要见到日光，需要问@ATT和@HBOMax”
外媒现在出现了各种各样的传言，有人认为，下个月的DC FanDome活动上，华纳与HBO Max也许会官宣“阿耶剪辑版”《自杀小队》。和扎导剪辑版《正联》不太一样（还需要3千万美元完成），阿耶版《自杀小队》基本上拍完了。
而《正联》的最新消息是，扎克·施奈德
近日在Vero上确认，扎导剪辑版《正联》的配乐，将由Junkie XL与汉斯·季默共同完成
，而且“不会再妥协”。当网友问到，“Junkie XL来配《正联》么？”扎导回复，“妈的当然！”(Fxxk yes）；“那汉斯·季默的钢琴呢？”“当然，不然呢”。
《正联》原本的配乐师就是Junkie，他与汉斯·季默共同为《蝙超大战》创作了音乐。后来在2017年6月，《正联》配乐师被替换成了丹尼·艾夫曼
。汉斯·季默原本和《正联》无关，现在还不清楚他会参与多少《正联》的配乐工作。
《蝙超大战》3小时终极版也要上HBO Max了
而关于《正联》的进一步消息是，荒野狼的原版设计会出现在片中，凯文·科斯特纳
也会以乔纳森·肯特的身份在片中出现，现在还不清楚这是当年拍《正联》时拍了但没放出的新片段，还是采用他在《超人：钢铁之躯》
与《蝙超大战》中的旧片段。