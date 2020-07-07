网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

大卫阿耶:阿耶剪辑版"自杀小队"找HBO

扎导:Junkie与汉斯季默都参与"扎导版正联"

2020-07-07 12:15:44 来源：Mtime时光网

大卫·阿耶表示，果想要看到“阿耶剪辑版”，粉丝们需要将注意力转向HBO Max与母公司AT&T；扎导则确认，Junkie XL和汉斯·季默的配乐都将出现在扎导剪辑版《正联》中。


　　时光网讯　当华纳官宣称，“扎导剪辑版”《正义联盟》将于明年登陆HBO Max流媒体平台时，粉丝们这近三年以来“ReleaseTheSnyderCut”的诉求，终于变成了现实。不少DCEU粉丝也希望，能放出大卫·阿耶执导《自杀小队》的“阿耶剪辑版”（ReleaseTheAyerCut），2016年的《自杀小队》在正式公映前，也经历过大规模的重剪与重拍工作。

　　阿耶此前曾在推特上回应网友时称，“我的剪辑版很容易完成，这对我来说将是一种解脱。因为一部遭到‘剪刀手爱德华’待遇的电影而被人狠狠奚落，真是累死人了，我拍的那部电影从未有人看过。”



　　而近日，阿耶在推特上再次表示，如果想要看到“阿耶剪辑版”，粉丝们需要将注意力转向HBO Max与母公司AT&T。当粉丝问到，“你的剪辑版到底存不存在，我们有没有机会看到它，你有没有什么想说的？”阿耶回应说，“剪辑版肯定存在，如果你想要见到日光，需要问@ATT和@HBOMax

　　外媒现在出现了各种各样的传言，有人认为，下个月的DC FanDome活动上，华纳与HBO Max也许会官宣“阿耶剪辑版”《自杀小队》。和扎导剪辑版《正联》不太一样（还需要3千万美元完成），阿耶版《自杀小队》基本上拍完了。



　　而《正联》的最新消息是，扎克·施奈德近日在Vero上确认，扎导剪辑版《正联》的配乐，将由Junkie XL汉斯·季默共同完成，而且“不会再妥协”。当网友问到，“Junkie XL来配《正联》么？”扎导回复，“妈的当然！”(Fxxk yes）；“那汉斯·季默的钢琴呢？”“当然，不然呢”。

　　《正联》原本的配乐师就是Junkie，他与汉斯·季默共同为《蝙超大战》创作了音乐。后来在2017年6月，《正联》配乐师被替换成了丹尼·艾夫曼。汉斯·季默原本和《正联》无关，现在还不清楚他会参与多少《正联》的配乐工作。


《蝙超大战》3小时终极版也要上HBO Max了

　　而关于《正联》的进一步消息是，荒野狼的原版设计会出现在片中，凯文·科斯特纳也会以乔纳森·肯特的身份在片中出现，现在还不清楚这是当年拍《正联》时拍了但没放出的新片段，还是采用他在《超人：钢铁之躯》与《蝙超大战》中的旧片段。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 自杀小队 正义联盟 大卫·阿耶 扎克·施奈德 扎导剪辑版 阿耶剪辑版
关注时光网微信

相关电影/影人

自杀小队

自杀小队 (2016)

6.6

导演：大卫·阿耶

主演：玛歌特·罗比

在线播放

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.3

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

在线播放

扎克·施奈德

扎克·施奈德

Zack Snyder

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

大卫·阿耶

大卫·阿耶

David Ayer

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

2020香港小姐面试现场佳丽如云

"翻版何超莲"惹关注 港大硕士被赞仙气足

41
港姐口号是“美貌与智慧并重”，内涵修养如今越来越受到..
2

动画片因人物染发、着装花哨被举报

湖南广电回应：立即停播，责令整改

迷惑事件。
3

安妮海瑟薇爆料诺兰导演片场没有椅子

这位英国导演的片场习惯还有很多

12
科学研究表明：久坐会危害健康。
4

58岁依旧神勇！阿汤哥生日快乐

"碟中谍7&8"已预定 还要和NASA合作上太空

12
男神阿汤哥58岁生日快乐！！！
5

《隐秘的角落》够不够得上神剧？

时光编辑部吐槽大会：惊喜&缺陷并存

所谓仁者见仁，智者见智，来看看小编们的想法是否和你“..

查看更多