程青松表示，肖战获奖不是他选的，他没有跟肖战过不去，“拍出烂片，才是跟中国观众过不去”。





时光网讯 近日，第11届中国电影金扫帚奖暨青年电影手册2019年度华语十佳颁奖典礼青年电影手册在线上举行。









“拍出烂片，才是跟中国观众过不去”







金扫帚奖的评选流程是先大众投票，再由27位专业评审评选。针对部分网友认为他跟肖战“过不去”的言论，他澄清自己不是评委，不参与投票，结果是通过科学公正的方式选出的。





以往金扫帚奖采取年底投票的方式，为了防止忽略上半年的电影，现在改为季度投票——每一季搞一个初选，把每一季相对口碑不好的选出来，年底的时候把每一季的评选结果合并在一起再投。





初选结果肖战获得4万多票，高居第一位；第二名鹿晗2万多票。





由观众产生初选提名名单后，再由27位专业评委投票，评委之间不允许讨论。





“我每年都会收到这样的短信：青松，我们春节在家里面看吐了。这些评委特别地痛苦，他们春节要看这十几部烂片，这对他们来说真的是人身伤害，对我来说也很愧疚。”程青松说道。“他们就是如此认真地来对待这个事情。”













“我可以非常坦荡地说，没有跟任何人过意不去。不要拍出烂片，跟中国观众过意不去——这是我要说的话。”程青松补充道。





“拍烂片才是跟观众过意不去。观众从钱包里掏出100块钱来看一部电影，来放松来解压，不是要去电影院看一个烂片，感觉上当被骗。电影工作者要对所有的消费者负责任。”

“我们不是为粉丝评奖”

粉丝的行为会影响演员的评奖吗？程青松表示，肖战获奖是因为表演很差，跟粉丝引起的争议没有任何关系。





“27个评委都是独立作出选择，27个评委有13个评委投了他。这些评委没有受到攻击，有些都不关注那些事件。”程青松说。





程青松强调，网友投票在1月24号就结束了，肖战排名第一，跟后来的争议事件没有关系。





而面对粉丝的施压，程青松表示：“我们没有义务给粉丝做交代，如果我们的人生寄托在粉丝身上，那不是太悲催了吗？我们评奖就是评奖，实际上每个评奖——连奥斯卡、戛纳出来也会有争议。我们不是为他的粉丝评的奖。”





今年没有获奖人现身领奖，程青松觉得很正常，有着四十年历史的金酸梅，亲自领奖的人屈指可数。













“我们并不会怪不来领奖的，外国金酸梅也是这样的。汤姆·克鲁斯得过好多次，麦当娜得过7次，都没去领过。外国人也不见得每个人都能面对批评的，虽然桑德拉·布洛克、哈利·贝瑞去领过，那在几十年的历史当中也是屈指可数。”

“拍烂片的演员要为选择负责任”

这些年来，“粉丝电影”常常和“烂片”联想到一起。程青松的观点是，“可以针对粉丝拍电影，但要拍出好电影，不是说只用他来抢钱，你也可以尝试去把质量提高，可以写出好的剧本来”。





“没有是反对为粉丝去做电影，粉丝电影也要提高质量。”程青松说。“只是用当时最火的人来演，急功近利是毁灭市场的行为。市场需要用好片子来保护，不是用烂片子来繁荣的。”

















“片子和导演很重要。秦昊在第三届金扫帚奖的时候做嘉宾，他说，拍烂片最大的责任是导演，但是如果一个演员接了烂片，是你自己的责任，你要为你的选择承担所有的责任。”程青松补充道。





程青松还表示，目前尚不能评判易烊千玺的表演实力到达了怎样的水平，这要看他的下一部作品，选片的眼光也非常重要。





“就像桑德拉·布洛克可以同时得金酸莓和奥斯卡影后一样，你只要稍微不谨慎，接到烂片，有时候你也没办法。”程青松说。“但是易烊千玺得了新演员奖之后，好片子会去找他，他接好戏的机会增多了。”





“我在这个行业中十几年，看到了一些原本不错的演员，中间拍了一些不好的片子。比如说典型的例子，得过香港金像奖影后的张柏芝，有段时间接了一堆烂片，什么《杨门女将》《河东狮吼2》，后来就没什么好片子找她了。”程青松说。







