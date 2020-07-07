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程青松：拍烂片的演员要为选择负责任

肖战获11届金扫帚奖"最令人失望男演员"

2020-07-07 21:46:16 来源：Mtime时光网

程青松表示，肖战获奖不是他选的，他没有跟肖战过不去，“拍出烂片，才是跟中国观众过不去”。

　　时光网讯 近日，第11届中国电影金扫帚奖暨青年电影手册2019年度华语十佳颁奖典礼青年电影手册在线上举行。

　　疫情之下不少电影活动取消，金扫帚奖的举办获得了前所未有的关注。而人气小生肖战拿下年度“最令人失望男演员”，也将已经举办了11年的金扫帚奖推上舆论的风口浪尖。

　　日前金扫帚奖的创办人程青松独家接受时光网采访，回应了诸多大家关心的问题。
“拍出烂片，才是跟中国观众过不去”


　　金扫帚奖的评选流程是先大众投票，再由27位专业评审评选。针对部分网友认为他跟肖战“过不去”的言论，他澄清自己不是评委，不参与投票，结果是通过科学公正的方式选出的。

　　以往金扫帚奖采取年底投票的方式，为了防止忽略上半年的电影，现在改为季度投票——每一季搞一个初选，把每一季相对口碑不好的选出来，年底的时候把每一季的评选结果合并在一起再投。

　　初选结果肖战获得4万多票，高居第一位；第二名鹿晗2万多票。

　　由观众产生初选提名名单后，再由27位专业评委投票，评委之间不允许讨论。

　　“我每年都会收到这样的短信：青松，我们春节在家里面看吐了。这些评委特别地痛苦，他们春节要看这十几部烂片，这对他们来说真的是人身伤害，对我来说也很愧疚。”程青松说道。“他们就是如此认真地来对待这个事情。”


　　“评委中包括《地久天长》的编剧阿美，她是一个非常独立思想的编剧，前两天还因为山东很多人高考代考的事情，她发声了，在微博上被别人攻击。她是这么一个独立的人，我怎么能左右这些独立思想的人呢。”

　　“我可以非常坦荡地说，没有跟任何人过意不去。不要拍出烂片，跟中国观众过意不去——这是我要说的话。”程青松补充道。

　　“拍烂片才是跟观众过意不去。观众从钱包里掏出100块钱来看一部电影，来放松来解压，不是要去电影院看一个烂片，感觉上当被骗。电影工作者要对所有的消费者负责任。”
“我们不是为粉丝评奖”
　　粉丝的行为会影响演员的评奖吗？程青松表示，肖战获奖是因为表演很差，跟粉丝引起的争议没有任何关系。

　　“27个评委都是独立作出选择，27个评委有13个评委投了他。这些评委没有受到攻击，有些都不关注那些事件。”程青松说。

　　程青松强调，网友投票在1月24号就结束了，肖战排名第一，跟后来的争议事件没有关系。

　　而面对粉丝的施压，程青松表示：“我们没有义务给粉丝做交代，如果我们的人生寄托在粉丝身上，那不是太悲催了吗？我们评奖就是评奖，实际上每个评奖——连奥斯卡、戛纳出来也会有争议。我们不是为他的粉丝评的奖。”

　　今年没有获奖人现身领奖，程青松觉得很正常，有着四十年历史的金酸梅，亲自领奖的人屈指可数。


　　“我们才11年就已经有三次领奖了：第4届《疯狂的蠢贼》制片人李明扬是第一个来领奖的，后来有王宝强毕志飞。”程青松说。

　　“我们并不会怪不来领奖的，外国金酸梅也是这样的。汤姆·克鲁斯得过好多次，麦当娜得过7次，都没去领过。外国人也不见得每个人都能面对批评的，虽然桑德拉·布洛克、哈利·贝瑞去领过，那在几十年的历史当中也是屈指可数。”
“拍烂片的演员要为选择负责任”
　　这些年来，“粉丝电影”常常和“烂片”联想到一起。程青松的观点是，“可以针对粉丝拍电影，但要拍出好电影，不是说只用他来抢钱，你也可以尝试去把质量提高，可以写出好的剧本来”。

　　“没有是反对为粉丝去做电影，粉丝电影也要提高质量。”程青松说。“只是用当时最火的人来演，急功近利是毁灭市场的行为。市场需要用好片子来保护，不是用烂片子来繁荣的。”


　　作为流量小生的易烊千玺今年获得了青年电影手册最佳新演员奖，程青松认为这归功于他遇到了一个好的剧本、好的团队、好的对手周冬雨，还有好的导演。

　　“《少年的你》也是我们的十佳影片。演员是要遇到好的导演和团队，你让易烊千玺去演《诛仙》，你觉得会好吗？”

　　“片子和导演很重要。秦昊在第三届金扫帚奖的时候做嘉宾，他说，拍烂片最大的责任是导演，但是如果一个演员接了烂片，是你自己的责任，你要为你的选择承担所有的责任。”程青松补充道。

　　程青松还表示，目前尚不能评判易烊千玺的表演实力到达了怎样的水平，这要看他的下一部作品，选片的眼光也非常重要。

　　“就像桑德拉·布洛克可以同时得金酸莓和奥斯卡影后一样，你只要稍微不谨慎，接到烂片，有时候你也没办法。”程青松说。“但是易烊千玺得了新演员奖之后，好片子会去找他，他接好戏的机会增多了。”

　　“我在这个行业中十几年，看到了一些原本不错的演员，中间拍了一些不好的片子。比如说典型的例子，得过香港金像奖影后的张柏芝，有段时间接了一堆烂片，什么《杨门女将》《河东狮吼2》，后来就没什么好片子找她了。”程青松说。


　　“《少年的你》最开始找了鹿晗，他选了《上海堡垒》。结果是很明显的。”

作者：王小Sa   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金扫帚奖 程青松 肖战 诛仙
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