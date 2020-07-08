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时光早报：甄子丹主演好莱坞惊悚片"黄金帝国"

瓜导HBO剧集曝预告 导演谈"黑寡妇"结局

2020-07-08 08:02:16 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.甄子丹将主演好莱坞犯罪惊悚片《黄金帝国》



　　《叶问》系列将甄子丹的职业生涯推向新的高峰，也让他在海外积累了更高人气。据外媒报道，甄子丹将主演好莱坞犯罪惊悚片《黄金帝国》，饰一名中国&墨西哥大毒枭，是美国和墨西哥政府的头号通缉犯。

　　据悉，影片将探索该角色的复杂性，“展现全世界事业最成功的跨国毒枭之一内心的挣扎”。这是部英语片，主要在美国拍摄，剧情跨越亚洲、北美和南美。星光传媒和SA Inc注资，甄子丹也担任制片人。

　　制片人Peter Luo称该片是第一部亚裔主演、目标全球观众的毒枭题材大片，也表示是被甄子丹在《追龙》的表演说服，认为他就是《黄金帝国》主演。
02.童年神女现身《神奇女侠2》新剧照




　　DC电影《神奇女侠2》曝光全新剧照，童年的神奇女侠亮相。第二部将涉及戴安娜成长过程中的起源故事，并展现天堂岛上的亚马逊奥运会。影片定于10月2日北美上映。 ​​​​

　　另外，导演派蒂·杰金斯透露，华纳兄弟将联手Amazon打造全新《神奇女侠》衍生动画片，将是电影版的衍生系列，属于电影宇宙的一部分。
03.卢卡·瓜达尼诺HBO剧集《本色》首曝先导预告



《本色》先导预告

　　《请以你的名字呼唤我》导演卢卡·瓜达尼诺执导HBO同志青春剧《本色》首曝先导预告片。这是瓜导首次执导剧集，共8集，将于9月首播。

　　该剧讲述来自纽约的少年弗雷泽（杰克·迪伦·格雷泽扮演）在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森产生了感情。
04.乔·罗素已开始为《惊天营救》写续集剧本



　　锤哥主演的Netflix动作电影《惊天营救》在疫情期间火了，续集也不出意料地提上日程。近日，乔·罗素——他是《惊天营救》的编剧和制片人——确认，三个礼拜前他已开始为续集写剧本，并表示“无论从情感还是动作场面上，续集的规模都会升级”。
05.希拉里·斯万克主演Netflix太空题材新剧《远漂》首曝预告



《远漂》先导中字预告

　　两届奥斯卡影后希拉里·斯万克主演的Netflix太空题材新剧《远漂》发布中字先导预告！爱德华·兹威克(《燃情岁月》《血钻》)参与执导本剧。

　　故事讲述在不远的将来，一艘太空船集结了来自中国、美国、俄罗斯、印度、英国在内的顶尖宇航员们，他们远离家园与挚爱长达三年时间，去执行一项危险的太空任务。该剧将于9月4日上线。
06.导演：《黑寡妇》将给寡姐一个合适的结局



　　《黑寡妇》斯嘉丽·约翰逊饰演的寡姐最后一部漫威电影，她将如何退出舞台，成为大家关注的焦点。导演昨天透露佛罗伦斯·珀将接任黑寡妇，今天又谈到了影片的结局。

　　“在《复仇者联盟4：终局之战》里，很多粉丝不满没有给黑寡妇娜塔莎一个像样的葬礼。然而我跟斯嘉丽·约翰逊讨论过这件事，她也认为娜塔莎不想要葬礼。娜塔莎的隐私太多了，而且很多人并不了解她到底是谁。因此在这部电影里，我们的结局不会是一种公众宣泄式的，而是让每个人都能切身感受到的那种悲伤。我认为这对她来说是个合适的结局。”导演凯特·绍特兰说。
07.伊丽莎白·莫斯新作饰杀手


　　伊丽莎白·莫斯今年在《隐形人》中的表演受到好评，如今她又一部新作曝光——将在根据真实故事改编的犯罪剧集《坎迪》（Candy）中饰演杀手。

　　剧集基于德州杀手Candy Montgomery与受害者Betty Gore的真实故事改编，莫斯将饰演Candy Montgomery。1980年的德州，Montgomery似乎拥有了一切，热爱工作的丈夫、一双子女、在新郊区的一所漂亮房子，可为什么她要用斧头砍死自己的教会朋友呢？

　　1990年该故事曾被CBS改编成限定剧《小镇谋杀案》（A Killing in a Small Town），主演芭芭拉·赫希拿下艾美奖最佳女主角。



   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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