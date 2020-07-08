这次起诉由新泽西州的美国电影院业主协会（NATO）牵头，提交给新泽西地区法院的诉状指出：“被告的区别对待违背了美国宪法和法律，他们允许特定公共机构开门，却要求电影院保持关门状态。”





原告认为，新冠疫情对公众健康有严重危害，也支持政府采取公平合理的措施。但新泽西州要求电影院全面关停则不合理也不公平，称涉嫌违反原告的第一修正案权利。





诉状指：新泽西进入了复业第二阶段，零售店和室内购物中心，甚至教堂等宗教场所都能开门，但政府没有制定第三阶段，更没有明确电影院复工的时间。





诉状中称从公众健康的角度看，将电影院与教堂等宗教和典礼场所作比较，两者的风险是相似的。并透露原告和被告的代理人互相接触过，原告方已经知会了对方详细的复工防疫安全守则，并愿意、能够、准备好去贯彻实施。





诉状要求强制新泽西州给予电影院与别的相似的商业场所同等对待，并要求一份公告，声明Murphy的作为是对合理补偿金的剥夺。