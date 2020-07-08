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不让复工 美国电影院把地方政府给告了

“不要把电影院和教堂进行区别对待”

2020-07-08 08:54:52 来源：Mtime时光网

疫情反弹，新泽西州政府命令电影院继续关闭，没有给出复工时间，电影院把州长给告了。

　
　 时光网讯 近日美国疫情反弹，包括新泽西州、加州等政府下令原定7月中旬重开的电影院继续关闭。但电影院不干了，AMC、Regal、Cinemark等多家大院线把新泽西州长Philip Murphy等告上法庭，认为新泽西州不允许电影院复工，也未明确复工时间，是违法行为。

　　这次起诉由新泽西州的美国电影院业主协会（NATO）牵头，提交给新泽西地区法院的诉状指出：“被告的区别对待违背了美国宪法和法律，他们允许特定公共机构开门，却要求电影院保持关门状态。”

　　原告认为，新冠疫情对公众健康有严重危害，也支持政府采取公平合理的措施。但新泽西州要求电影院全面关停则不合理也不公平，称涉嫌违反原告的第一修正案权利。

　　诉状指：新泽西进入了复业第二阶段，零售店和室内购物中心，甚至教堂等宗教场所都能开门，但政府没有制定第三阶段，更没有明确电影院复工的时间。

　　诉状中称从公众健康的角度看，将电影院与教堂等宗教和典礼场所作比较，两者的风险是相似的。并透露原告和被告的代理人互相接触过，原告方已经知会了对方详细的复工防疫安全守则，并愿意、能够、准备好去贯彻实施。

　　诉状要求强制新泽西州给予电影院与别的相似的商业场所同等对待，并要求一份公告，声明Murphy的作为是对合理补偿金的剥夺。

　　这次新冠疫情中，娱乐行业中的影剧院受到冲击较大，英国以允许电影院7月4日开业，上周末9%的影院开始复工，《1/2魔法》艰难得拿到了2.7万美元票房。但剧院依旧关闭着，国家剧院前艺术总监的尼古拉斯·海特纳接受BBC采访时说：“飞机和剧院有什么区别？为什么现在可以坐4个小时飞机从英国去希腊，而坐在剧院里却不安全呢？我不明白。”   ​​​​

   编辑：小火纸

关键词： 电影院复工 新冠疫情 新泽西州 美国
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