2018年“寡姐”斯嘉丽·约翰逊也原定要出演一个跨性别角色，遭遇抵制后，宣布退出。











当地时间7月7日，哈莉·贝瑞宣布放弃出演，并发推致歉：











“上周末我有机会讨论了我对即将扮演的变性人角色的想法，我想为那些言论道歉。作为一名顺性别女性，我现在明白了我不应该考虑这个角色，而跨性别群体应该获得机会讲述他们自己的故事。





我很感激过去几天里的指导和批评，我将继续倾听、学习并从这个错误中吸取教训。我发誓，无论在镜头前还是在镜头后，我都将用自己的力量，来促进（对于跨性别人群）更佳的银幕塑造。”





贝瑞原本打算出演的这部电影尚未公布片名，但她在Instagram live采访中指出，她一直在为这个角色做准备，表示这是她想演的角色，打算深入跨性别群体的世界。













消息曝光后，好莱坞许多跨性别演员发声表达不满，抱怨“你们能扮演我们，但我们不能扮演你们”。





一开始寡姐强硬回复：“告诉他们，他们可以去问问杰弗里·塔伯、杰瑞德·莱托和菲丽西提·霍夫曼的经纪人，看他们怎么说。”（这三人都饰演过跨性别者）





之后，随着争议发酵，寡姐宣布退出，称自己不久前的“首次回应”是“冷漠”的，并强调“所有艺术家都应该被平等公正地看待”。







