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被骂了！哈莉贝瑞放弃出演跨性别角色

致歉：跨性别群体应有机会讲述自己的故事

2020-07-08 09:39:51 来源：Mtime时光网

2018年“寡姐”斯嘉丽·约翰逊也原定要出演一个跨性别角色，遭遇抵制后，宣布退出。


　　时光网讯 哈莉·贝瑞原定在新片中饰演一个跨性别的男人，并在上周五的直播采访中谈到了她为该角色做的准备。哈莉·贝瑞作为一个没有跨性别经历的女人，在社交网络上遭到诸多批评，许多声音指责她对于性别角色存在诸多错误理解。

　　当地时间7月7日，哈莉·贝瑞宣布放弃出演，并发推致歉：



　　“上周末我有机会讨论了我对即将扮演的变性人角色的想法，我想为那些言论道歉。作为一名顺性别女性，我现在明白了我不应该考虑这个角色，而跨性别群体应该获得机会讲述他们自己的故事。

　　我很感激过去几天里的指导和批评，我将继续倾听、学习并从这个错误中吸取教训。我发誓，无论在镜头前还是在镜头后，我都将用自己的力量，来促进（对于跨性别人群）更佳的银幕塑造。”

　　贝瑞原本打算出演的这部电影尚未公布片名，但她在Instagram live采访中指出，她一直在为这个角色做准备，表示这是她想演的角色，打算深入跨性别群体的世界。


　　值得一提的是，2018年“寡姐”斯嘉丽·约翰逊也原定要在新作《摩擦与拖拽》中饰演一名跨性别者，由《攻壳机动队》导演鲁伯特·山德斯执导。

　　消息曝光后，好莱坞许多跨性别演员发声表达不满，抱怨“你们能扮演我们，但我们不能扮演你们”。

　　一开始寡姐强硬回复：“告诉他们，他们可以去问问杰弗里·塔伯、杰瑞德·莱托和菲丽西提·霍夫曼的经纪人，看他们怎么说。”（这三人都饰演过跨性别者）

　　之后，随着争议发酵，寡姐宣布退出，称自己不久前的“首次回应”是“冷漠”的，并强调“所有艺术家都应该被平等公正地看待”。


　　最近，跨性别话题由于J·K·罗琳的言论受到前所未有的关注。罗琳涉及“恐跨性别群体”的言论遭到一众《哈利·波特》电影宇宙演员的抵制，几大哈利·波特粉丝网站也与她划清界限。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 跨性别 致歉 争议
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