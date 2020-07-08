《创：战纪》续集还在开发中，Daft Punk也将回归配乐。









Mitchell认为，几年前时机不好，现在是时候启动续集了，而且迪士尼在上一部电影中学到了很多教训。





Daft Punk的配乐是《创：战纪》的亮点





Boxofficemojo的数据显示，2010年《创：战纪》1.7亿美元投资，拿到4亿美元的全球票房，口碑方面也比较两级。但该片视觉风格和Daft Punk（蠢朋克）创作的电子乐还是吸引了一批粉丝。





据外媒报道，迪士尼通过本片还是盈利了，只不过他们对续集的态度一直很谨慎，特别是在旗下同类题材《明日世界》的扑街之后。



