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迪士尼《创：战纪》续集确认还在开发

音乐总裁：剧本很好 继续找"蠢朋克"配乐

2020-07-08 15:24:26 来源：Mtime时光网

《创：战纪》续集还在开发中，Daft Punk也将回归配乐。

《创：战纪》海报

　　时光网讯　《创：战纪》的续集还是会拍的，近日迪士尼音乐和电影原声总裁Mitchell Leib告诉外媒:“我们拿到了一个好剧本，最优先的事是把Daft Punk（蠢朋克）找回来配乐。” 

　　Mitchell认为，几年前时机不好，现在是时候启动续集了，而且迪士尼在上一部电影中学到了很多教训。

Daft Punk的配乐是《创：战纪》的亮点

　　Boxofficemojo的数据显示，2010年《创：战纪》1.7亿美元投资，拿到4亿美元的全球票房，口碑方面也比较两级。但该片视觉风格和Daft Punk（蠢朋克）创作的电子乐还是吸引了一批粉丝。

　　据外媒报道，迪士尼通过本片还是盈利了，只不过他们对续集的态度一直很谨慎，特别是在旗下同类题材《明日世界》的扑街之后。

　　2017年3月《创：战纪》的导演约瑟夫·科金斯基曾透露，续集虽然进度暂缓，但还是有可能出下一部的。“《创》的第三部还在冷冻室里冻着呢，” 科金斯基说。“会拍的，这个系列还没死，还活着，但在坐等正确的时机才能前进。”

　　在科金斯基的构想中，新续集会叫做《创：上升》（暂译），讲述从机器内部向外侵略的电影，和通常所看到的不一样。

《创：战纪》中的Quorra

　　《创》系列的第一部上映于1982年（又称《电子世界争霸战》），在系列第二部《创：战纪》于2010年上映之前，导演科金斯基也是开发了很长时间，最终影片评价不一。

      科金斯基指出，《创：战纪》中埋下了希望可以在续集中探索的种子。“我们在《创：战纪》最后有暗示，Quorra（奥利维亚·王尔德饰）离开了电子世界，而《上升》中的概念则是，第一幕就发生在真实世界中，” 科金斯基说，“第二幕则发生在创的世界中，或者是多个世界中，而第三幕是完全发生在真实世界中。我觉得这真的打开了创的概念，在大银幕上看到会很震撼。”

　   约瑟夫·科金斯基认为，当年他们当年拍《创：战纪》的时候，迪士尼还没收购漫威和卢卡斯影业。他认为既然有了MCU和星球大战后，迪士尼电影赚钱来路更多后，会对《创》的第三部开拍造成一些障碍。

   编辑：小火纸

关键词： 创战纪 创战纪3 蠢朋克 配乐
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创：战纪

创：战纪 (2010)

7.4

导演：约瑟夫·科辛斯基

主演：加内特·赫德兰

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