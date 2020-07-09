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01.《黑袍纠察队》第二季曝预告
播出后颇受好评的暗黑超级英雄剧集《黑袍纠察队》
第二季来了，预告首度曝光！
《黑袍纠察队》背景设定在一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。
第二季中，主要卡司集体回归，从预告来看，血腥暴力程度比第一季有增无减。第二季定档9月4日回归，届时将首播3集，剩下集数将周播。
经典恐怖片《月光光心慌慌》第12部续集《月光光心慌慌：杀戮》首曝先导预告片，同时宣布档期延后一年，改为2021年10月北美上映。
该预告紧接着2018年续集《万圣节》
结尾剧情，房子烧毁，杰米·李·柯蒂斯
回归扮演的Laurie Strode痛哭流涕。最后杀人狂迈克尔·麦尔斯江惊悚现身。
“美版葫芦娃”《伞学院》第二季首曝正式预告，定档7月31日下午三点回归开播。
1989年的一天，世界突然降临了43个具有超能力的婴儿。一位亿万富翁，收养了其中7个，为此成立了“伞学院”，培养他们拯救世界。
第二季的官方概述也首度曝光：五号曾多次警告自己的家人，2019 年的末日是一件极其冒险的事情。好吧，他是对的，时间跳跃让兄弟姐妹分散于不同的时间，并且分散在得克萨斯州达拉斯附近地区，从 1960 年开始，已经超过了三年的时间。
有些人被困在过去多年，已经就此定居并继续生活，确信他们是唯一的幸存者。五号是最后一个着陆的，恰巧空降于核末日中间，这原来都是团队破坏时间线的结果。现在，伞学院小组必须想办法重聚，找出造成世界末日的原因，阻止它，并回到现在的时间线来阻止另一场末日。
04.“蝙蝠女侠”新演员曝光
如今，华纳和CW公布了新的“蝙蝠女侠”饰演者——贾维西亚·莱斯利
。她本人是一名双性恋者，也是首个在电视剧中饰演蝙蝠女侠的黑人。
据悉，原本鲁比在剧中饰演布鲁斯·韦恩的表妹凯特·凯恩将不再出现，贾维西亚·莱斯利饰演的是Ryan Wilder，这个新角色将化身蝙蝠女侠。
原作由弗莱德·萨维奇
（《死侍2》
导演）主演，聚焦60年代一个郊区中产家庭的生活。重启剧集将改为聚焦一个黑人家庭，已成功转型为幕后工作者的弗莱德·萨维奇也将担任执行制片。
01.侃爷透露自己2月已感染新冠病毒，表示想创立新党派
人称“侃爷”的美国黑人饶舌歌手坎耶·韦斯特
自从宣布要竞选美国总统后，最近吸引一波强烈的关注。
近日他接受采访，表示自己早在2月份就感染了新冠病毒。当然现在已经康复。
另外他还表示，自己不想以民主党或共和党的身份竞选总统，而是想新创立一个党派“生日党”（Birthday Party)，因为“如果我赢了，那将是所有人的生日”。
02.美队&莉莉·詹姆斯恋情爆实锤