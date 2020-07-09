《黑袍纠察队》背景设定在一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。

第二季中，主要卡司集体回归，从预告来看，血腥暴力程度比第一季有增无减。第二季定档9月4日回归，届时将首播3集，剩下集数将周播。





1989年的一天，世界突然降临了43个具有超能力的婴儿。一位亿万富翁，收养了其中7个，为此成立了“伞学院”，培养他们拯救世界。





第二季的官方概述也首度曝光：五号曾多次警告自己的家人，2019 年的末日是一件极其冒险的事情。好吧，他是对的，时间跳跃让兄弟姐妹分散于不同的时间，并且分散在得克萨斯州达拉斯附近地区，从 1960 年开始，已经超过了三年的时间。