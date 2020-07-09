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美国总统候选人侃爷：我爱中国

曾在南京上过一年学 中文不好降级两年

2020-07-09 10:04:23 来源：Mtime时光网

南京Boy侃爷接受外媒采访，谈到中国问题，连说两遍“我爱中国”，表示童年在中国的学习生活“改变了我的生活，改变了我的视角”。

　　时光网讯 众所周知，人称“侃爷”的美国黑人饶舌歌手坎耶·韦斯特严肃宣布要竞选美国总统。

　　距离大选还有4个月，侃爷已经错过了几个州的独立候选人参选截止日期，也没有向联邦选举委员会提交总统候选人申请文件，让人强烈怀疑他真实目的是不是想宣传他的新专。


侃爷曾是川普的支持者，一转眼就要和他抢位子了

　　但是侃爷看上去是很认真的。日前他接受外媒福布斯的专访，谈了谈自己对于总统竞选的打算。

　　侃爷表示，自己不想以民主党或共和党的身份竞选总统，而是想新创立一个党派“生日党”（Birthday Party)，因为“如果我赢了，那将是所有人的生日”。



　　侃爷透露，他的智囊团包括老婆金·卡戴珊和SpaceX、特斯拉老总埃隆·马斯克等人，并且他们已经“商量了好几年了”。侃爷提名埃隆·马斯克做太空项目的负责人。



　　当时侃爷发推要参选的时候，马斯克也是第一时间回应声援了：“我将全力支持你！”

　　采访中他还首次透露，自己早在2月份就感染了新冠病毒，当然现在已经康复。

　　被问及新冠疫苗的问题，侃爷抛出了一个“阴谋论”：“我们有太多的孩子正在接种疫苗，导致瘫痪。所以当他们说我们解决新冠的方法是用疫苗时，我非常谨慎。”


　　侃爷还表示，自己要借用漫威电影《黑豹》的框架，“因为它完美解释了我们的设计团队在白宫是啥感觉”。

　　长达4小时的访谈中，侃爷谈到堕胎、税收、枪支、死刑、外交政策等等，当然也少不了中国。

　　谈及中国时，侃爷先是表示，“当我成为总统，让我做出一些承诺，美国男子职业篮球联赛（NBA）将从尼日利亚一路举办到中国南昌，全世界都将看到这项最伟大的比赛。世界将经历其元素的变化，钱会回来的。”

　　接着他连着说了两遍“我爱中国”。

　　“我爱中国。我爱中国。这种病毒不是中国的错。这不是中国人的错。他们也是上帝的子民。我爱中国。中国改变了我的生活，改变了我的视角，给了我广阔的视野。我五年级的时候，我妈妈是一名英语教授，在中国教英语。”侃爷说道。

小侃在无锡清明桥

小侃游黄山

　　侃爷对中国的爱来自于他的童年经历，10岁时曾随母亲在南京生活学习过。

　　当时，他的母亲唐达·韦斯特被美国芝加哥大学派往南京大学参加交流项目，在南京大学外国语学院任教一年。小小侃爷也跟随前往，在南京夫子庙小学学习了一年。

　　2011年侃爷接受采访时，曾回忆他在中国的生活：

　　“我想，在中国的经历为我成为一个名人做好了准备，因为在那个时候，很多中国人从来没有见过黑人。他们总是会走过来，盯着我，盯着我。这就是我现在的生活方式。

　　我曾经会说一些中文，靠直觉学会的，比如“走开!”

　　他们会搓你的皮肤，会问你妈妈多大了。

　　我在那里上学，挺难的，因为我的中文说得不是很好。我本应该上五年级，但是他们让我上三年级。”


小侃用筷子

　　侃爷的妈妈唐达也曾在书中回忆侃爷的南京生活，提到他那时候用霹雳舞换羊肉串吃：

　　有一次，侃妈注意到侃爷正在吃一串羊肉串，很久以前他们就想过去吃，因为在美国没经过冷藏保鲜的肉食是不让卖的，犹豫再三还是没有去买。侃妈就很疑惑小侃的羊肉串是哪里来的，毕竟也没给过他零花钱，商业头脑初显的侃爷说，是跳霹雳舞和同学换的。

　　短暂的南京生活经历，成为侃爷一生的记忆。2008年，他在北京开演唱会时，还发布了一则寻人启事，邀请曾经在南京共同玩耍过的小伙伴来看他的演唱会。

　　侃爷的小女儿叫Chicago，因为芝加哥是他长大的地方。不知道侃爷下一个孩子会不会叫Nanjing呢？


侃爷闺女常穿旗袍，不知道是不是出于侃爷的中国情结

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 侃爷 坎耶韦斯特 总统 南京
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职业：演员

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