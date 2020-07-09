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《头号玩家》续集《二号玩家》即将出版

斯皮尔伯格电影广受欢迎 续集也安排上吧

2020-07-09 10:11:23 来源：Mtime时光网

《头号玩家》小说续集将于今年11月出版。
　　

《头号玩家》电影预告

时光网讯 《头号玩家》续集来了，不过只是原著小说的续集《二号玩家》。由恩斯特·克莱恩撰写的该书定于11月24日在北美发行，已开启预售，剧情保密。

　　目前还没续集电影的消息官宣，但史蒂文·斯皮尔伯格执导的第一集投资1.75亿美元，全球票房5.82亿美元，中国内地票房接近14亿人民币。对华纳兄弟来讲，虽然不算大赚，但续集拍摄的可能性还是有的。
小说续集的封面

　　小说《头号玩家》2011年出版，在《纽约时报》畅销书排行榜上连续100多周蝉联榜首，被翻译成37种语言，在58个国家地区有售（包含简体中文版）。

　　斯皮尔伯格执导的同名电影的结尾你还记得吗？不知道续集会讲述怎样的故事。


   编辑：小火纸

关键词： 头号玩家 二号玩家 小说 恩斯特克莱恩
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头号玩家

头号玩家 (2018)

8.2

导演：史蒂文·斯皮尔..

主演：泰尔·谢里丹

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恩斯特·克莱恩

恩斯特·克莱恩

Ernest Cline

职业：编剧 | 演员

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