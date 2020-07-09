《头号玩家》小说续集将于今年11月出版。





小说续集的封面





小说《头号玩家》2011年出版，在《纽约时报》畅销书排行榜上连续100多周蝉联榜首，被翻译成37种语言，在58个国家地区有售（包含简体中文版）。





斯皮尔伯格执导的同名电影的结尾你还记得吗？不知道续集会讲述怎样的故事。





