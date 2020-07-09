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"好莱坞传奇"汤姆汉克斯64岁生日!

他的职业生涯 约等于半部"美国电影史"

2020-07-09 12:29:58 来源：Mtime时光网

今天是汤姆·汉克斯的六十四岁生日，这位“好莱坞传奇”的职业生涯约等于半部“美国电影史”。
　　时光网讯　2020年“新冠疫情”成为了全球绕不开的话题，早前，好莱坞知名演员[汤姆·汉克斯]也确认感染了新冠肺炎，这一消息迅速引起网友的关注，影迷们在期盼他早日康复的同时，也唤起了国内观众对“阿甘”的记忆，好在不久后汤姆·汉克斯与家人都成功治愈，让影迷们放下一块心头大石。

　　今天是汤姆·汉克斯的六十四岁生日，这位“好莱坞传奇”的职业生涯约等于半部“美国电影史”，即使不是关注他的影迷，也一定看过他的电影或者听过他的名字。那么作为一名好莱坞演员，为什么中国观众会对他有着如此高的关注度呢？
 


26年，阿甘从未老去——
从阿甘到汤姆·汉克斯，鲜活治愈力亘久不变。

　　这一切都要从《阿甘正传》说起。《阿甘正传》上映于1994年，被许多电影迷誉为“人生必看”的佳作，在当年曾斩获包括奥斯卡最佳影片在内的6项大奖，汤姆·汉克斯也凭借此片第二次捧起奥斯卡影帝的奖杯。

　　“阿甘”这个角色向着目标永远不停止奔跑的画面，成为了几代人心中励志和进步的灯塔，即使没有看过《阿甘正传》的人也能脱口而出他在电影中那句充满哲理的名台词：“人生就像一盒巧克力,你永远不知道下一颗是什么味道。”

 

　　今年64岁的汤姆·汉克斯是一个温暖又有趣的“老顽童”。如果说电影里的“阿甘”被视作“美国精神”的代表，现实里的汤姆·汉克斯则被称为美国的“国民老爸”。除了热心慈善，长期捐助慈善组织，他还热衷于做很多“温暖的小事”。

　　比如在自己的推特上发起“失物招领活动”；外出偶遇女童子军在义卖饼干，不仅买了几盒进行了捐款，还向路人提供合影机会，吸引路人一起支持义卖。这些生活的细枝末节，让大家感受到了他带给世界的正能量，也难怪汤姆·汉克斯能够成为媒体口中的“好莱坞最后一个好人”。



41年，汤姆·汉克斯的“终身成就”——
“传奇影帝”成就“传奇人物”，传奇人生从未止步。

　　除了中国观众最为熟悉的“阿甘”，汤姆·汉克斯作为家喻户晓、蜚声国际的“好莱坞传奇”演员，41年来一共参演了56部电影，13部电视剧。无论多难表现的角色只要到了他手中，都在他的演绎下变得有血有肉，令人信服。他凭借其精湛演技6次入选奥斯卡的提名，连任两届奥斯卡影帝，同时还15次入选美国电影金球奖提名，其中8次获得了奖项。
 


《西雅图夜未眠》中为爱勇敢的山姆

　　“你每天都在做很多看起来毫无意义的决定，但某天你的某个决定就能改变你的一生。”

 

《拯救大兵瑞恩》中信念坚定的上尉

　　“我以自己最大的努力去生活，我希望这样就足够了。”

 

《荒岛余生》中永远不放弃希望的查克

　　“我要继续呼吸，因为明天太阳将会升起。”
 


《幸福终点站》中不畏困境追求幸福的维克多

　　“人的一生就是一趟旅行，能够走到终点的人就能得到幸福。”
 
　　在银幕上他用自己精湛的演技诠释过不少“传奇人物”，带给了观众无数惊喜和感动的瞬间。从柏林电影节的“最佳男主”银熊奖杯到奥斯卡连任两届的影帝，再到今年金球奖为他颁发的“终身成就奖”，汤姆·汉克斯依旧在不停的挑战新的角色，“传奇人生”从未止步。



64年，新作《邻里美好的一天》即将上映——
“年度暖心治愈佳作”即将上映  媒体盛赞“这是时代需要的电影”

　　对于国内影迷来说，最好的消息莫过于汤姆·汉克斯主演的暖心口碑新作《邻里美好的一天》已经确认引进，即将在国内上映。在此次的新片中汤姆·汉克斯饰演的角色——弗雷德·罗杰斯，也可谓是一位“美国传奇”。

　　作为一名从业30余年之久的儿童电视节目主持人，其所制作的《罗杰斯先生的邻居》从1968年开始播出，一共895集并不断重播，见证陪伴了数代美国人成长，影响深远，被人们亲切的称为“罗杰斯先生”。


 
　　《邻里美好的一天》导演玛丽埃尔·海勒和制片人彼得·萨拉夫曾表示，汤姆·汉克斯是扮演弗雷德·罗杰斯的唯一人选：“在汉克斯的职业生涯中，与观众建立了信任，并赢得了观众的崇拜。这种崇拜建立在与弗雷德一样的真诚之上”。
 
　　《邻里美好的一天》在北美公映后，《时代周刊》、BBC等老牌权威杂志及媒体将这部新片评选为“年度十佳影片”，汤姆·汉克斯的精彩演技更是得到了媒体们的大加赞赏：《综艺》表示“汉克斯不仅是优秀，他太有感染力了。”



　　就像《美国好莱坞新闻前线》对这部电影的评价：“这是一部被时代需要的电影！”一样，汤姆·汉克斯也是我们这个时代所需要的演员，他通过演绎“平凡英雄”的故事，用润物细无声的方式给予观众无限的治愈和感动，让观众们获得一次沉下心来了解自己内心的机会。

　　“谢谢你让我的人生，变成一盒装满期待与未知的巧克力。”
 
　　影片《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，腾讯影业参与全球投资，伟岸影业制作，腾讯影业助力中国区推广。由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。“年度最佳治愈剂”即将上映，敬请期待！

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 汤姆·汉克斯
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Tom Hanks

职业：演员 | 制作人 | 编剧 | 导演

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邻里美好的一天

邻里美好的一天 (2019)

6.9

导演：玛丽埃尔·海勒

主演：汤姆·汉克斯

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