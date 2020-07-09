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德普与保罗贝塔尼不堪入目短信曝光

"你该淹死艾梅柏""烧死她之后再X她尸体"

2020-07-09 14:29:43 来源：Mtime时光网

德普起诉《太阳报》的诽谤案开庭，对方律师出示了德普与保罗·贝塔尼之间的短信聊天纪录，其中涉及到德普前妻艾梅柏·希尔德的部分，可谓触目惊心。


　　时光网讯　昨日在英国伦敦，约翰尼·德普和前妻艾梅柏·希尔德现身法院，出席起诉《太阳报》的诽谤案。英国媒体《太阳报》曾在2018年发布一篇报道，称德普是“打老婆的人”（wife beater）。因这一报道，德普起诉《太阳报》的母公司、默多克家族的英国新闻集团。

　　据悉，德普律师称《太阳报》是艾梅伯描黑德普的“帮凶”；并表示德普从未对艾梅伯施暴，反而“艾梅伯才是暴力的一方”。而被告方英国新闻集团的律师称，报道是“完全准确的”。


这也不太像吧……

　　由于英国法庭规定，庭审现场不可以拍照与录像（只能画像，还不能当场画，需要庭审结束之后根据记忆画），参与庭审的记者们在推特上曝光了部分证据内容，其中包括：

1. 来自BBC的记者Nick Wallis：有关保罗·贝塔尼

　　英国新闻集团的律师对德普进行质询时，询问到了他与“幻视”保罗·贝塔尼之间，聊到前妻艾梅柏时的一些短信内容。

　　保罗·贝塔尼：我想到了让咱们挣很多钱的方式！我知道你已经很有钱了，但我说的是挣大钱，不怎么费力。首先咱们给艾梅柏买个宠物海狸鼠（beaver，英文中有“女性生殖器”的含义），我们可以拍下你给这个海狸鼠剃毛的照片，然后开个网站，域名叫“约翰尼·德普给艾梅柏的海狸鼠剃毛（实际上引申义就是给艾梅柏剃X毛）”，我们可以卖广告位卖到疯！

　　还能有好多番外篇，你可以戳、爱抚还有打这个海狸鼠等等（所有“海狸鼠”都可以替换成“女性生殖器”）。

　　在短信中，保罗·贝塔尼还建议，我们不确定是不是要把艾梅柏烧死，她是个不错的陪伴，也很好看。我们可以用英式的方法（贝塔尼是英国人），把她淹死。你的想法呢？你有游泳池。

　　德普：我们在烧死她之前，先淹死她吧！！！我之后还要再艹她烧了的尸体，确保她真的死了；

　　保罗·贝塔尼：我也是这么想的，在咱们宣布她是女巫之前，得先确认呢。

　　律师认为，贝塔尼和德普之间开关于艾梅柏这样的玩笑，是因为艾梅柏充当了“警察”的角色，阻止德普嗑药；

　　德普回应：我和保罗·贝塔尼合作过，他是我非常亲密的朋友，他知道关于我和艾梅柏关系之间的细节。他知道跟可卡因、酒精有关的时候，艾梅柏不喜欢他，也不喜欢这些东西。

　　律师：她不喜欢你嗑药磕嗨了，或者喝酒喝多了。

　　德普：她有一种妄想，觉得她把我变成了酗酒的怪物。

　　律师：你觉得这样和保罗`贝塔尼讨论你的女朋友，是尊重人的方式么？

　　德普：这种讨论她的方式是不尊重人的。


德普吸食可卡因的证据图

2. 来自天空新闻的记者Lucy Cotter：关于莉莉-罗丝·德普

　　德普承认，和艾梅柏在一起的时候，抽了很多大麻，认为这有助于自己在焦虑的时候睡觉。

　　律师：这就是为什么你鼓励你的女儿吸大麻么？

　　德普：我没有。

　　律师读了德普和女儿之间的短信，德普说，“我没有鼓励她”；律师换了种方式问他，你女儿13岁吸大麻的时候，你没有让自己参与其中？’

　　德普：是的。

　　德普给出了非常长和完整的回答，解释说他希望当她准备好要吸大麻的时候，可以来找他——他不希望他女儿在party上随便抽大麻，而不知道自己抽的东西里面还混了什么。


德普吸食可卡因的证据图（黑色的是他的信用卡）

3. 其它媒体上的一些报道（主要媒体每家会派出自己的记者）：

《每日邮报》：

　　德普承认，自己曾经开玩笑说要把艾梅柏的狗放到微波炉里；

　　德普否认，称自己没有过把艾梅柏的狗放到车窗外悬着，还发出咆哮声的行为；

　　当发现艾梅柏吸食摇头丸后，有一名女性抚摸她时，德普气疯了；

　　德普否认，未曾把艾梅柏的“同性恋情人”的画作烧了；

　　德普否认，当艾梅柏嘲笑他的“Wino Forever”（曾经是纪念前女友“永远薇诺娜”改过来的）纹身之后，他没有抽艾梅柏3个嘴巴；

　　德普承认自己曾经和助理一起吸食可卡因时，艾梅柏帮她把可卡因粉切成一条一条的（方便吸食）；

　　艾梅柏给德普写了邮件，称和他生活就像和“化身博士”（一个身上一半正常人一半魔鬼的小说人物）一起生活。

号称是嗑药磕多晕倒的德普

号称是被家暴后身上有淤青的艾梅柏


法庭外

　　《好莱坞报道者》发文表示，“德普，快炒了你的律师吧”，大意是说：德普现在不应该再上场打官司了，应该偃旗息鼓交钱了事。再上庭，他的更多古早“黑历史”都要被挖出来了。这些事儿在互联网没那么发达的早年间，大家可以做到睁一只眼闭一只眼，没那么在意，但是现在时代环境不一样了，这个年代 隐私曝光可比罚钱重多了。

　　德普觉得自己只要官司打赢了，证明自己不家暴不打人，就是赢了。而当你选择把隐私曝光在众人面前，让人知道你和“幻视”聊女朋友生殖器聊得这么难听，让人知道你“参与了”13岁女儿的大麻活动 的那一刻，你就是输了。



作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 约翰尼·德普 艾梅柏·希尔德 保罗·贝塔尼
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