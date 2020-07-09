部分悲观的外媒认为，今年北美暑期档可能成为1975年斯皮尔伯格的《大白鲨》确立暑期档的概念以来，第一次没有高概念大片在上映暑期档。





部分悲观的外媒认为，今年北美暑期档可能成为1975年斯皮尔伯格的《大白鲨》确立暑期档的概念以来，第一次没有高概念大片在上映暑期档。





去年北美的暑期档创造了43.5亿美元的票房，占全年票房的38%。今年的数字，到目前为止可以忽略不计。











正常情况下，诺兰新片北美首周末的开画票房应该在5600万美元左右。有分析认为，即使《信条》能如期上映，北美首周末票房可能也只有3000万美元。





虽然《信条》可能会在影院拿到创纪录的高排片率，但为了安全，每个影厅的上座率都不能超过50%，抵消了高排片的收益。





截止6月30日，美国有42个州允许电影院在符合安全条件的前提下开放，然而并不包括洛杉矶和纽约，这两个城市恰恰是美国最重要的两个票仓。





开业中的美国影院处境也越来越艰难，因为没有新片可放。影院不可能一直靠放映老片吸引观众。





正常情况下，《信条》《花木兰》这样的大片，有70%的票房收入来自海外市场。虽然大部分海外市场的影院已经先于美国开放了，但作为全球第二大电影市场的中国依然没有开放影院的信号。巴西和墨西哥这两个对好莱坞大片很友好的市场也因新冠患者确诊数量持续上升，不得不继续关闭影院。





面对重重困难，好莱坞正在想尽办法拯救影院。















这部的爱情喜剧片计划于7月17日上映。索尼的考虑是，即使在正常情况下，这样的影片也很难在超过3000块银幕上同时开画。所以疫情其实不会让这部电影失去什么。以前电影上映后总票房主要看首周末的表现，现在完全没有竞争，放映周期可以被拉得很长。就算部分地区影院暂时无法开放也没关系。比如现在俄亥俄州的影院可以开放，洛杉矶的影院无法开放，那么《心碎画廊》就先在俄亥俄州上映，等洛杉矶的影院开放了再去洛杉矶上映。





事实上，《大白鲨》之前的时代，电影就是这么上映的。





不过这种长线放映方式将不允许发行方投入大量电视广告和实体广告，不然资金压力会多过大。此次《心碎画廊》的宣发就全部采用了数字化的方式。















现在片方想明白了，放在7月上映也有好处——《精神错乱》将成为暑期档第一部上映的大片，这无疑会让它受到极大的关注。这是正常情况下，该片无法得到的。





有分析人士认为，因为大量原本属于暑期档的大片延后，《神奇女侠2》《黑寡妇》《寂静之地2》等片将在下半年扎堆上映，今年秋冬季将成为堪比往年暑期档的热门档期。





还有一种观点认为，新冠病毒爆发后，观众观影的“成本”提高了，未来可能只有大制作、高概念的影片才能吸引观众走进影院，这将催生产业变革，未来中小成本的院线电影会越来越少。





现在我们唯一可以确定的是：一切都在变化中，未来谁也说不准。