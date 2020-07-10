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猫和老鼠：童年回忆里的相爱相杀

曾七获奥斯卡 90年代风靡内地

2020-07-10 02:06:07 来源：Mtime时光网

40年代米高梅初创

7座奥斯卡小金人

65年登上美国电视

89年首次引进中国内地

直面种族歧视

中国方言版层出不穷

你小时候喜欢看《猫和老鼠》么？


　　时光网特稿　高考结束，暑假来了！

　　对于许多网友来说，有暑假可过的日子，已经过去挺长时间了。想当年，有些人的暑假属于《还珠格格》《小鱼儿和花无缺》《家有儿女》，有些人的暑假属于《柯南》《变形金刚》《圣斗士》，有些人的暑假属于《舒克和贝塔》《小龙人》《黑猫警长》……

　　还有这样一些观众，他们儿时的暑假，是在一只蓝色汤姆猫和黄色杰瑞鼠的追跑打闹中度过的。

2013年，《猫和老鼠》中的交响乐演奏现场

　　提到《猫和老鼠》（Tom and Jerry），这恐怕是中国观众最了解与喜爱的动画片之一。《猫和老鼠》是由威廉·汉纳和约瑟夫·巴伯拉，于1939年5月8日创建的美国动画系列短片。

　　自然界中的猫和老鼠有一种恃强凌弱的残酷，但在我们熟悉的动画片中，这种残酷完全消弭于无形，汤姆和杰瑞，更像是一对矛盾多多的同居房客，稍有不合就互相纷争，以各种恶作剧来发泄自己对对方的不满。汤姆仗着体型往往是追逐的主动方，而杰瑞则人小鬼大，对于恶作剧的运用更有天才想象力。

 
　　虽然这种你来我往的争斗经常搞到惨不忍睹的地步，但我们都能发自心底的相信双方绝不会有任何实质性的伤害。在前一个镜头中被压扁，打碎，烧焦，甚至死后升上天国，后一个镜头中又会活灵活现的一跃而起，继续更疯狂的追逐。


沙雕手办应运而生

　　正是这种无敌式的处理，才让我们一方面满足了在荧幕上看到疯狂破坏的欲望，另一方面又不会有任何暴力的感觉，只觉得轻松好玩。这两个家伙虽然个头都不大，但是论起在毁坏东西的数量，小哥俩想必在所有动画片中都是名列前茅。

　　《猫和老鼠》在1970年首次引进时中国台湾地区时，台视曾将其暂时译为“妙妙妙”（喵喵喵？），后来华纳家庭娱乐在台湾地区发行的DVD翻译作“汤姆猫与杰米鼠”。中国大陆各电视台于1980年代播出时，曾经将其译作“托姆和小杰瑞”，南方电视台曾经将其粤语版译作“着魔的猫”。


不同时代的汤姆和杰瑞

　　乍一听，你也许以为《猫和老鼠》是在电视上播出的超级长寿（就像《家有儿女》那样一拍300多集）的动画片，从80多年前一直演到现在，小时候怎么看也看不完。实际上，很多人小时候在央视上所看到的，一共大概不到200集。

      可能很多小观众当年会有疑惑，为什么“总是播不完”的《猫和老鼠》动画片里，两位主角的样子还变来变去？

　　因为这个IP经历了不同时期，不仅角色画风不同，性格不同，创作团队不同，还经历了一些由于历史原因所进行的修改。最重要的是，理论上来说，《猫和老鼠》并不是电视剧——而是在院线中放映的短片电影。

创始人和他们的七座奥斯卡

汉纳-巴伯拉时期（1940年－1958年）

　　1940年到1958年，两位《猫和老鼠》的创始人威廉·汉纳约瑟夫·巴伯拉，为米高梅制作了114集《猫和老鼠》短片电影——不是电视剧，他们为此获得了七个奥斯卡“最佳动画短片”的奖项。

　　1940年代初期时，汤姆看上去更像一个真实的、四脚着地的猫，多年以来，它的身体形态发生了显著变化。汤姆开始变得越来越贴近直立行走，更“拟人化”，相比之下，杰瑞的设计仅在面部、身形有微小的变化。


1940年的第一集

　　说到《猫和老鼠》，其中不得不提的一位配角，就是永远只闻其人、不见其庐山真面目的“两只鞋太太”，她是一位肥胖的中年黑人妇女，大多数情况下，她也是汤姆的主人。她经常会使用暴力来解决由汤姆与杰瑞产生的混乱。

　　有趣的是，汤姆和杰瑞在短片里很少说话——就算偶尔有声音，也（为了省钱）是由汉纳和巴伯拉两个人配音的。

作者：关中阿福,甄甏甏等   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 猫和老鼠 米高梅 华纳 威廉·汉纳 约瑟夫·巴伯拉

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