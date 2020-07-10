早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





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01.“灭霸”乔什·布洛林与现任妻子将迎第二个孩子















乔什·布洛林于2016年与自己的助理凯瑟琳结婚，随后二人迎来第一个孩子。布洛林和前妻、演员爱丽丝·阿黛尔还育有两个孩子。



