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时光早报：美剧版《富江》敲定主演

伯格曼经典改编美剧 "摘金奇缘"作者推新作

2020-07-10 08:37:02 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.美剧版《富江》主演敲定



　　据外媒，《萨布丽娜的惊心冒险》德韩混血女星阿德莱恩·鲁道夫（出生于中国香港，现为德籍）将加盟剧版《富江》扮演女主角。

　　该剧根据日本恐怖漫画家伊藤润二创作的同名系列漫画改编，将在Quibi流媒体平台播出。



　　Quibi形容改编版本为：“讲述一个美丽的女高中生失踪了，她的尸体碎片被发现分散在小镇各处。这看似是一个凶杀悬案，却发展成一个更加恐怖的故事。”

　　曾执导过《食人鱼3D》《爬行》的亚历山大·阿嘉担当导演，《海王》《招魂2》编剧大卫·莱斯利·约翰森执笔。
02.真人版《美女与野兽》前传剧集曝进展



　　近日，卢克·伊万斯透露了真人版《美女与野兽》前传剧集《加斯顿》新进展。他表示目前已经还在开发中，已经完成了第二、三集剧本。配乐大师艾伦·曼肯将回归配乐。回归扮演来福的乔什·盖德也有些非常惊艳的点子和想法。

　　《加斯顿》聚焦欢乐主仆加斯顿和乐福的故事，电影中的两位演员卢克·伊万斯、乔什·盖德将回归主演，最终将在Disney+上线。

      该剧集将是一部6集的音乐剧，“美女”艾玛·沃森和“野兽”丹·史蒂文斯有望客串。
03.英格玛伯格曼经典《婚姻生活》改编HBO限定剧



　　英格玛·伯格曼经典《婚姻生活》将改编HBO限定剧，奥斯卡·伊萨克米歇尔·威廉姆斯主演。该剧将通过二人扮演的当代美国夫妇，重新审视原作对爱、恨、欲望、一夫一妻制、婚姻的刻画。

　　该剧将由《婚外情事》编剧海加·李维执笔并执导。英格玛·伯格曼的《婚姻生活》1973年由瑞典电视推出，是一部6集迷你剧，之后被压缩成一部剧场版电影在美国公映。
04.《摘金奇缘》作者关凯文新作将搬上银幕



　　外媒报道，索尼影业和SK环球已拿下《摘金奇缘》原著小说作者关凯文最新作品《性与虚荣心》(Sex and Vanity)的电影改编权。

　　关凯文《疯狂的亚洲富豪》三部曲中的第一部在2018年被SK环球公司改编成《摘金奇缘》后票房大卖，在全球获得2.39亿美元的票房，其中1.75亿美元来自北美。
05.查理兹塞隆《不死军团》曝幕后制作特辑



从漫画到电影

　　查理兹·塞隆主演Netflix全新动作电影《不死军团》曝光幕后制作（中字），展示本片如何从漫画变成电影，塞皇也现身解读。影片将于今天（7月10日）上线。

　　本片目前烂番茄新鲜度达72%，作为Netflix动作大片来看这个口碑已相当不错。影评认为尽管本片有模式化痕迹，但是部精彩的娱乐动作大片，塞皇的表现依旧非常出彩亮眼。

　　还有影评认为，影片的理念让人着迷，能从多角度思考角色动机、道德和理念，文戏和武戏很平衡。

01.“灭霸”乔什·布洛林与现任妻子将迎第二个孩子



　　52岁的“灭霸”乔什·布洛林和妻子凯瑟琳·博伊德即将迎来他们的第二个孩子。本周二，凯瑟琳通过自己的Instagram账号公布了这一消息。

　　乔什·布洛林于2016年与自己的助理凯瑟琳结婚，随后二人迎来第一个孩子。布洛林和前妻、演员爱丽丝·阿黛尔还育有两个孩子。

   编辑：sa

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关键词： 时光早报
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