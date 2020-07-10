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该剧根据日本恐怖漫画家伊藤润二创作的同名系列漫画改编，将在Quibi流媒体平台播出。
Quibi形容改编版本为：“讲述一个美丽的女高中生失踪了，她的尸体碎片被发现分散在小镇各处。这看似是一个凶杀悬案，却发展成一个更加恐怖的故事。”
《加斯顿》
聚焦欢乐主仆加斯顿和乐福的故事，电影中的两位演员卢克·伊万斯、乔什·盖德将回归主演，最终将在Disney+上线。
该剧集将是一部6集的音乐剧，“美女”艾玛·沃森和“野兽”丹·史蒂文斯有望客串。
英格玛·伯格曼经典《婚姻生活》将改编HBO限定剧，奥斯卡·伊萨克
和米歇尔·威廉姆斯
主演。该剧将通过二人扮演的当代美国夫妇，重新审视原作对爱、恨、欲望、一夫一妻制、婚姻的刻画。
该剧将由《婚外情事》
编剧海加·李维执笔并执导。英格玛·伯格曼的《婚姻生活》
1973年由瑞典电视推出，是一部6集迷你剧，之后被压缩成一部剧场版电影在美国公映。
外媒报道，索尼影业和SK环球已拿下《摘金奇缘》
原著小说作者关凯文
最新作品《性与虚荣心》(Sex and Vanity)的电影改编权。
关凯文《疯狂的亚洲富豪》
三部曲中的第一部在2018年被SK环球公司改编成《摘金奇缘》
后票房大卖，在全球获得2.39亿美元的票房，其中1.75亿美元来自北美。
查理兹·塞隆
主演Netflix全新动作电影《不死军团》
曝光幕后制作（中字），展示本片如何从漫画变成电影，塞皇也现身解读。影片将于今天（7月10日）上线。
本片目前烂番茄新鲜度达72%，作为Netflix动作大片来看这个口碑已相当不错。影评认为尽管本片有模式化痕迹，但是部精彩的娱乐动作大片，塞皇的表现依旧非常出彩亮眼。
还有影评认为，影片的理念让人着迷，能从多角度思考角色动机、道德和理念，文戏和武戏很平衡。
01.“灭霸”乔什·布洛林与现任妻子将迎第二个孩子
52岁的“灭霸”乔什·布洛林
和妻子凯瑟琳·博伊德即将迎来他们的第二个孩子。本周二，凯瑟琳通过自己的Instagram账号公布了这一消息。
乔什·布洛林于2016年与自己的助理凯瑟琳结婚，随后二人迎来第一个孩子。布洛林和前妻、演员爱丽丝·阿黛尔还育有两个孩子。