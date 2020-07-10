网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

塞隆《不死军团》如何从漫画变成电影

两款幕后特辑揭秘 今日上线Netflix

2020-07-10 09:42:27 来源：Mtime时光网

查理兹塞隆动作片《不死军团》改编自漫画，今日上线。
　　

从漫画到电影

时光网讯  查理兹·塞隆主演Netflix动作电影《不死军团》今日上线，片方曝光两款幕后特辑，第一款是展示本片如何从漫画变成电影，塞皇也现身解读；第二款则呈现查理兹塞隆和其他演员如何为动作戏做准备。

　　本片目前烂番茄新鲜度达72%，作为Netflix动作大片来看这个口碑已相当不错。影评认为尽管本片有模式化痕迹，但是部精彩的娱乐动作大片，塞皇的表现依旧非常出彩亮眼。

　　

动作排练幕后

还有影评认为，影片的理念让人着迷，能从多角度思考角色动机、道德和理念，文戏和武戏很平衡。
漫画

电影

   编辑：小火纸

关键词： 不死军团 查理兹塞隆 Netflix 幕后特辑
关注时光网微信

相关电影/影人

不死军团

不死军团 (2020)

-1.0

导演：吉娜·普林斯-..

主演：查理兹·塞隆

在线播放

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

当迪士尼动画角色变成漫威超级英雄

艾莎女王更像惊奇队长还是黑寡妇？

33
法国网友samuel_cheve把漫威超级英雄和迪士尼动画角色进..
2

58岁依旧神勇！阿汤哥生日快乐

"碟中谍7&8"已预定 还要和NASA合作上太空

12
男神阿汤哥58岁生日快乐！！！
3

又见面了！德普&前妻艾梅伯法庭对峙

德普：艾梅伯精于算计、反社会、自恋

17
可以看出来，二人都精心收拾了一番，连口罩都非常时尚—..
4

"美队"和莉莉詹姆斯在谈恋爱??

两人共乘出租车 从不同门进入同一酒店

16
克里斯·埃文斯和莉莉·詹姆斯？
5

日本旬报评选2000年代本土电影十佳

阪本顺治《末路奇花》登顶 《千与千寻》第8

16
旬报评选的2000年代日本电影十佳，你看过哪些？

查看更多