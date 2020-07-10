2020-07-10 09:42:27 来源：Mtime时光网
从漫画到电影
动作排练幕后
编辑：小火纸
导演：吉娜·普林斯-..
主演：查理兹·塞隆
在线播放
塞隆动作片《不死军团》曝终极..长生不死并没有想象中好过 7月..
查理兹塞隆动作片"不死军团"曝..扮演永生战士 7月10日Netflix..
塞隆动作片《不死军团》首曝中..扮演永生战士 7月10日Netflix..
时光早报:张艺谋新片"悬崖之上..塞隆新片发海报 汤姆汉克斯新..
塞隆奇幻动作片"老卫兵"扮演永..再次化身打女 合作Netflix新片..
验证码：
木之本樱
26分钟前
今天汤姆汉克斯的冲奥战争片也在苹果+上线了，还有目前为止年度最佳恐怖片，烂番茄100%评价的relic也在今天上线了，过年喽！
木之本樱25分钟前
感谢好莱坞
屌你卤味
32分钟前
原著漫画风格挺粗犷凛冽的，希望电影也够血腥暴力。
何新弟
45分钟前
美漫画风，唔……还是港漫好看
艾莎女王更像惊奇队长还是黑寡妇？
"碟中谍7&8"已预定 还要和NASA合作上太空
德普：艾梅伯精于算计、反社会、自恋
两人共乘出租车 从不同门进入同一酒店
阪本顺治《末路奇花》登顶 《千与千寻》第8
查看更多