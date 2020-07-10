时光网讯 《复仇者联盟4：终局之战》
为钢铁侠和美队这样的元老级“复联”成员，提供了让各自人物弧光非常圆满的结局，也下完了漫威影业十几年来最大的一盘棋，但是许多粉丝对于“绿巨人”这个角色的成长却颇有微词。
在MCU第三阶段的最后，布鲁斯·班纳似乎是经历了巨变，终于可以和体内的绿巨人和平相处，变成了“浩克教授”，不过观众们没有机会看到他为何发生了这样的变化，似乎一切都发生在上一部和下一部电影影之间，没演出来的部分。
近日《复仇者联盟3：无限战争》
的一段粗剪删减片段在网上曝光，看来罗素兄弟们确实拍摄了一段能反映出布鲁斯向浩克教授“转变”的过程。片段中，黑寡妇和猎鹰第一次遇到了浩克教授，这一幕发生在瓦坎达大战的高潮阶段。
寡姐本来想要伸手安抚绿巨人，但绿巨人神志清醒、并未愤怒，“没事儿，我们（布鲁斯和绿巨人）解决了暴走的问题，现在已经从最糟糕的情况变成了……我也不知道是不是最好的情况，但至少是可以操纵的”。寡姐惊讶地回头看下猎鹰，猎鹰表示，“我也听见了（不是你的幻觉）”。从此，寡姐的“太阳落山了”咒语大法就可以退休了。
《复联4》最后，绿巨人失去了一条手臂，不过此前外媒曾有传言说，马克·鲁法洛
饰演的这一角色，还有可能会出现在Disney+的《女浩克》
剧集中，而《金刚狼大战绿巨人》的电影也有望开发。