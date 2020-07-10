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"复联3"曝光寡姐与绿巨人删减片段

布鲁斯与绿巨人终于和平共处 变成浩克教授

2020-07-10 11:40:10 来源：Mtime时光网

《复联3》的删减片段曝光，寡姐本来想要安抚绿巨人，结果发现后者已经变成了布鲁斯·班纳+绿巨人二者和平共处的“浩克教授”。
　　时光网讯　《复仇者联盟4：终局之战》为钢铁侠和美队这样的元老级“复联”成员，提供了让各自人物弧光非常圆满的结局，也下完了漫威影业十几年来最大的一盘棋，但是许多粉丝对于“绿巨人”这个角色的成长却颇有微词。

　　在MCU第三阶段的最后，布鲁斯·班纳似乎是经历了巨变，终于可以和体内的绿巨人和平相处，变成了“浩克教授”，不过观众们没有机会看到他为何发生了这样的变化，似乎一切都发生在上一部和下一部电影影之间，没演出来的部分。



　　近日《复仇者联盟3：无限战争》的一段粗剪删减片段在网上曝光，看来罗素兄弟们确实拍摄了一段能反映出布鲁斯向浩克教授“转变”的过程。片段中，黑寡妇和猎鹰第一次遇到了浩克教授，这一幕发生在瓦坎达大战的高潮阶段。

　　寡姐本来想要伸手安抚绿巨人，但绿巨人神志清醒、并未愤怒，“没事儿，我们（布鲁斯和绿巨人）解决了暴走的问题，现在已经从最糟糕的情况变成了……我也不知道是不是最好的情况，但至少是可以操纵的”。寡姐惊讶地回头看下猎鹰，猎鹰表示，“我也听见了（不是你的幻觉）”。从此，寡姐的“太阳落山了”咒语大法就可以退休了。



　　《复联4》最后，绿巨人失去了一条手臂，不过此前外媒曾有传言说，马克·鲁法洛饰演的这一角色，还有可能会出现在Disney+的《女浩克》剧集中，而《金刚狼大战绿巨人》的电影也有望开发。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复联3 复联4 绿巨人 马克·鲁法洛
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