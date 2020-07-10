《复联3》的删减片段曝光，寡姐本来想要安抚绿巨人，结果发现后者已经变成了布鲁斯·班纳+绿巨人二者和平共处的“浩克教授”。





在MCU第三阶段的最后，布鲁斯·班纳似乎是经历了巨变，终于可以和体内的绿巨人和平相处，变成了“浩克教授”，不过观众们没有机会看到他为何发生了这样的变化，似乎一切都发生在上一部和下一部电影影之间，没演出来的部分。















寡姐本来想要伸手安抚绿巨人，但绿巨人神志清醒、并未愤怒，“没事儿，我们（布鲁斯和绿巨人）解决了暴走的问题，现在已经从最糟糕的情况变成了……我也不知道是不是最好的情况，但至少是可以操纵的”。寡姐惊讶地回头看下猎鹰，猎鹰表示，“我也听见了（不是你的幻觉）”。从此，寡姐的“太阳落山了”咒语大法就可以退休了。









