事实上，制片人员在片厂执行了严格的安全规程，环球影业曾签署一项协议，将额外花费500万美元用于新冠病毒的检测和防护。所有的工作人员和演员复工前都要进行相关检测，并会在拍摄期间进行反复多次检测。





可能就是这些检测发现了感染案例，有几位剧组工作人员“中标”。他们被立即带离片场，进行隔离。





这么快就发生这种情况，剧组人员有点没想到，前几天他们还在欢迎鼓舞地为能重新拍摄感到兴奋。“太多投资砸在这部片上，没有人想要继续推迟拍摄。”剧组内部人员这样告诉媒体。





剧组早前还委托私人医疗机构来管理整个拍摄的安全需求；为所有演员和工作人员提供防疫培训；片场设置医护室和隔离室；设置150个洗手点；夜间喷射抗病毒的“雾气”；在松林片场周围架设1800多个安全标志；以及为拍摄演员和工作人员设置“绿地”。除了在拍摄的演员，所有人在所有时间都必须佩戴口罩。