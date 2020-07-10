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《侏罗纪3》复工第一天就有人感染新冠

曾停工三个多月 几个主演都没有事

2020-07-10 14:17:27 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界3》英国复工第一天就有人检测出新冠阳性。病毒，算你狠！
面对病毒 要小心翼翼

　　时光网讯 《侏罗纪世界3：统治》停拍3个多月，好不容易7月6日在英国白金汉郡附近的松木片厂复工，据英国《太阳报》消息，剧组复工第一天就有几名剧组成员核酸检测阳性。幸好，几位主演包括克里斯·帕拉特在内没事，剧组和环球影业暂时未对此报道进行回应。

　　事实上，制片人员在片厂执行了严格的安全规程，环球影业曾签署一项协议，将额外花费500万美元用于新冠病毒的检测和防护。所有的工作人员和演员复工前都要进行相关检测，并会在拍摄期间进行反复多次检测。

   　可能就是这些检测发现了感染案例，有几位剧组工作人员“中标”。他们被立即带离片场，进行隔离。

   　这么快就发生这种情况，剧组人员有点没想到，前几天他们还在欢迎鼓舞地为能重新拍摄感到兴奋。“太多投资砸在这部片上，没有人想要继续推迟拍摄。”剧组内部人员这样告诉媒体。
《侏罗纪世界3》今年初已在加拿大拍摄过一段时间

　　剧组早前还委托私人医疗机构来管理整个拍摄的安全需求；为所有演员和工作人员提供防疫培训；片场设置医护室和隔离室；设置150个洗手点；夜间喷射抗病毒的“雾气”；在松林片场周围架设1800多个安全标志；以及为拍摄演员和工作人员设置“绿地”。除了在拍摄的演员，所有人在所有时间都必须佩戴口罩。

　　环球的管理人员早前告诉外媒Deadline：“投资已不是最重要的事，安全才是。”

     《侏罗纪世界3：统治》定档2021年6月11日，电影人能要回到正轨可能需要付出更多的努力。

   编辑：小火纸

关键词： 侏罗纪世界3 新冠疫情 复工 阳性 核酸检测
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侏罗纪世界3：统治

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导演：科林·特莱沃若

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