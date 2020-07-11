早前的报道称，August说和贾达的交往是在威尔·史密斯允许的情况下发生的。贾达在节目中澄清说，她并不需要威尔·史密斯允许，因为两人当时短暂分手了。两人当时觉得可能会分开很久，都想着去寻找新的“幸福”。





这场访谈中，威尔·史密斯询问了妻子当年这段婚外情事，贾达一开始认为只是普通的情感纠葛，但威尔·史密斯认定这是一段交往，贾达也不得不承认。贾达表示这段关系确实让她开心，因为她很久没开心过了。





贾达和August Alsina





2015年有报道称威尔·史密斯已经和妻子贾达·萍克·史密斯离婚，结束了他们长达17年的婚姻。威尔·史密斯当时在社交媒体回应：“我和贾达没有离婚！而且，我向你们保证，如果我决定跟我的女王离婚，我发誓会亲口告诉你们。”贾达也在这条消息下留言回应：“我的史皇发声了！（My King has Spoken）”

从这期节目来看，两人当年是短暂分手（但没有办理离婚手续），贾达和嘻哈歌手发展了一段关系，威尔·史密斯心里还是有点不爽，但夫妻俩决定复合，愿意共同度过难关。