网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

威尔史密斯妻子承认曾出轨嘻哈歌手

威尔和贾达夫妻两人上网络节目坦诚交谈

2020-07-11 21:03:33 来源：Mtime时光网

威尔·史密斯夫妻俩将婚姻心理访谈进行公开。


　　时光网讯 近日，威尔·史密斯和妻子贾达·萍克·史密斯在脸书“Red Table Talk”进行了一场公开的夫妻心理治疗访谈，节目中贾达承认曾婚内出轨比她小20多岁的歌手August Alsina，因为当时她和威尔·史密斯短暂分手了。这期节目16个小时内播放量超过1200万次，创造了这个栏目的最高纪录。
　
　　早前的报道称，August说和贾达的交往是在威尔·史密斯允许的情况下发生的。贾达在节目中澄清说，她并不需要威尔·史密斯允许，因为两人当时短暂分手了。两人当时觉得可能会分开很久，都想着去寻找新的“幸福”。

　　这场访谈中，威尔·史密斯询问了妻子当年这段婚外情事，贾达一开始认为只是普通的情感纠葛，但威尔·史密斯认定这是一段交往，贾达也不得不承认。贾达表示这段关系确实让她开心，因为她很久没开心过了。

贾达和August Alsina

　　2015年有报道称威尔·史密斯已经和妻子贾达·萍克·史密斯离婚，结束了他们长达17年的婚姻。威尔·史密斯当时在社交媒体回应：“我和贾达没有离婚！而且，我向你们保证，如果我决定跟我的女王离婚，我发誓会亲口告诉你们。”贾达也在这条消息下留言回应：“我的史皇发声了！（My King has Spoken）”　
　
　　从这期节目来看，两人当年是短暂分手（但没有办理离婚手续），贾达和嘻哈歌手发展了一段关系，威尔·史密斯心里还是有点不爽，但夫妻俩决定复合，愿意共同度过难关。

   编辑：小火纸

关键词： 威尔史密斯 婚姻 贾达萍克史密斯
关注时光网微信

相关电影/影人

威尔·史密斯

威尔·史密斯

Will Smith

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

贾达·萍克·史密斯

贾达·萍克·史密斯

Jada Pinkett Smith

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

当迪士尼动画角色变成漫威超级英雄

艾莎女王更像惊奇队长还是黑寡妇？

33
法国网友samuel_cheve把漫威超级英雄和迪士尼动画角色进..
2

又见面了！德普&前妻艾梅伯法庭对峙

德普：艾梅伯精于算计、反社会、自恋

17
可以看出来，二人都精心收拾了一番，连口罩都非常时尚—..
3

"美队"和莉莉詹姆斯在谈恋爱??

两人共乘出租车 从不同门进入同一酒店

16
克里斯·埃文斯和莉莉·詹姆斯？
4

日本旬报评选2000年代本土电影十佳

阪本顺治《末路奇花》登顶 《千与千寻》第8

16
旬报评选的2000年代日本电影十佳，你看过哪些？
5

对比太强烈！"狼叔"VS乔纳希尔冲浪

51岁休杰克曼肌肉紧实 希尔像忍者神龟

22
天热了，明星们纷纷冲浪去了。

查看更多