时光网讯
近日，威尔·史密斯
和妻子贾达·萍克·史密斯
在脸书“Red Table Talk”进行了一场公开的夫妻心理治疗访谈，节目中贾达承认曾婚内出轨比她小20多岁的歌手August Alsina，因为当时她和威尔·史密斯短暂分手了
。这期节目16个小时内播放量超过1200万次，创造了这个栏目的最高纪录。
早前的报道称，August说和贾达的交往是在威尔·史密斯允许的情况下发生的。贾达在节目中澄清说，她并不需要威尔·史密斯允许，因为两人当时短暂分手了。两人当时觉得可能会分开很久，都想着去寻找新的“幸福”。
这场访谈中，威尔·史密斯询问了妻子当年这段婚外情事，贾达一开始认为只是普通的情感纠葛，但威尔·史密斯认定这是一段交往，贾达也不得不承认。贾达表示这段关系确实让她开心，因为她很久没开心过了。
2015年有报道称威尔·史密斯已经和妻子贾达·萍克·史密斯离婚，结束了他们长达17年的婚姻。威尔·史密斯当时在社交媒体回应：“我和贾达没有离婚！而且，我向你们保证，如果我决定跟我的女王离婚，我发誓会亲口告诉你们。”贾达也在这条消息下留言回应：“我的史皇发声了！（My King has Spoken）”
从这期节目来看，两人当年是短暂分手（但没有办理离婚手续），贾达和嘻哈歌手发展了一段关系，威尔·史密斯心里还是有点不爽，但夫妻俩决定复合，愿意共同度过难关。