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"星战:帝国反击战"称霸北美周末票房

汽车影院贡献最大 影院主：我们很安全

2020-07-12 12:42:04 来源：Mtime时光网

美国电影院依旧在营业中，《星球大战2：帝国反击战》本周末将夺冠。


　　时光网讯 据外媒Deadline消息，自1997年的大规模重映后，《星球大战2：帝国反击战》将在本周末再次“登顶”北美周末票房榜。本周五该片在483家影院（汽车影院贡献最大）拿到17.5万美元，周末三天预计将有50万美元。排名亚军和季军也将会是迪士尼的重映作品，分别为《黑豹》《头脑特工队》

      《星球大战2：帝国反击战》首次上映是1980年，也就是40年前，曾连续8周夺冠。1982年影片进行了第一次重映，1997年第二次重映的是修改版，连续两周夺冠共拿到2197万美元票房。

      虽然全美新冠确诊人数超329万，死亡人数13.6万，但他们的电影院目前仍有1000家在营业，1/3是汽车影院，这些影院对票房的贡献最大。最近几周确诊人数迅速回升，AMC、Regal和Cinemark等大院线将复工时间推迟到7月31日，营业的1000家影院中几乎全部是独立影院。

美国的汽车影院

      在肯塔基和特兰州有经营的独立影院的里奇·罗曼告诉外媒：“居民走出家门来娱乐，影院差不多是最安全的地方之一。观众花5分钟购票、坐在有间隔的座位上大约2个小时。没有交谈、没有餐厅服务员和公交售票员走来走去。政府应该鼓励影院开门，因为我们能做到最安全。”

   编辑：小火

关键词： 帝国反击战 星球大战2 票房 新冠疫情 汽车影院
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星球大战2：帝国反击战

星球大战2：帝国反击战 (1980)

8.2

导演：厄文·克什纳

主演：马克·哈米尔

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