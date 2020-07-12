美国电影院依旧在营业中，《星球大战2：帝国反击战》本周末将夺冠。















虽然全美新冠确诊人数超329万，死亡人数13.6万，但他们的电影院目前仍有1000家在营业，1/3是汽车影院，这些影院对票房的贡献最大。最近几周确诊人数迅速回升，AMC、Regal和Cinemark等大院线将复工时间推迟到7月31日，营业的1000家影院中几乎全部是独立影院。





美国的汽车影院





在肯塔基和特兰州有经营的独立影院的里奇·罗曼告诉外媒：“居民走出家门来娱乐，影院差不多是最安全的地方之一。观众花5分钟购票、坐在有间隔的座位上大约2个小时。没有交谈、没有餐厅服务员和公交售票员走来走去。政府应该鼓励影院开门，因为我们能做到最安全。”