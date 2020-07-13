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时光早报:新"007"发邦德与M新剧照

"半泽直树"第二季发预告 菲编新剧被砍

2020-07-13 09:03:13 来源：Mtime时光网

早上好，新的一周开始了，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《007：无暇赴死》曝光新剧照



　　早前《007：无暇赴死》原定4月10日上映，但由于新冠疫情，改档为11月25日。随着《信条》《神奇女侠2》等大批电影调整档期，该片决定北美档期提前5天至11月20日，英国档期仍为11月12日。今日环球发布了影片的一张新剧照，丹尼尔·克雷格饰演的詹姆斯·邦德，与拉尔夫·费因斯饰演的M交谈。“无暇赴死”是007系列第25部电影，由《真探》导演凯瑞·福永执导。
02. 菲编新剧《逃》被砍



　　HBO宣布，制片人/编剧/女演员菲比·沃勒-布里奇与老搭档维姬·琼斯的新浪漫惊悚剧《逃》被砍，第一季结束后就没有第二季了。本剧第一季于今年4月12日首播，5月24日播了全7集，梅里特·维沃与多姆纳尔·格里森共同主演。《逃》讲述的是当女主角Ruby收到大学时代前男友Billy的短信时，她的单调生活从此翻天覆地。Billy让她放下一切，来纽约找他，好完成两人17年前的约定。
03. DC《小丑》新发片场照



　　导演托德·菲利普斯，今日曝光了一张DC影片《小丑》的新片场照，原来华金·菲尼克斯从台阶上别走下来别跳舞的“名场面”，是这么拍出来的！影片自去年10月4日全美公映后，全球票房狂揽超过10亿美元，本片的初衷是像20世纪福斯的《金刚狼3：殊死一战》一样，拍出R级、高口碑、有逼格，还能小赚一笔的效果。没想到，这部以DC漫画中最著名反派为主角的影片，一下变成了爆款。
04. 杰克·吉伦哈尔新片将由苹果制作



　　苹果影业获得了版权，将把2017年发布的漫画小说《雪盲》（Snow Blind，暂译）改编成同名惊悚片，杰克·吉伦哈尔主演。古斯塔夫莫勒（《罪人》）为本片导演，《雪盲》的男主角是美国阿拉斯加州一名高中生，当他把与爸爸的合影发到网上之后，生活发生了翻天覆地的变化，他很快发现他与家人是“证人保护”计划中的一部分，不仅要被FBI追踪，还要逃离一个入侵他们小镇的复仇男人。

01. 《半泽直树》第2季发布新预告！

　　现象级日剧《半泽直树》第2季，今日发布新预告！前作主演堺雅人、上户彩、及川光博、香川照之、片冈爱之助、北大路欣也等回归，还有贺来贤人、尾上松也、今田美樱等加盟本季。，7月19日开播，首集还要加长25分钟。就剩1周了！ 该剧原计划今年4月19日在TBS播出，后因疫情导致拍摄中止而延期。第二季讲述被贬到东京中央证券的半泽直树，卷入了接二连三发生的纠纷中。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报
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