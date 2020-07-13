同名网络游戏改编的奇幻电影《征途》放弃院线发行，将于7月24日登陆爱奇艺。











《征途》出品方表示，今年整个影视行业都遭受了重创，在影院持续停业的情况下各家电影公司及从业人员都面临极大压力。中国电影工业体量逐年增长，类型日益丰富，然而放映模式依然相对单一。





对于电影内容产出方而言，全新的网络播放模式将更为有效地满足观众不同的观影诉求和审美差异。经过多方考量，本片宣布该片将于7月24日上午10点以单片付费模式在爱奇艺全网独播。





这也是今年爱奇艺在大体量电影网络首播模式探索下，又一强势入市的巨制大片。





电影《征途》根据巨人网络（002558.SZ）同名网游改编，而征途IP创立至今也已有15周年，承载着一代人的热血青春记忆。以激燃的故事线串联起众多游戏元素，力图打造出让玩家和普通观众都满意的电影作品。





同时的曝光的“活下去”版预告着重刻画了东一龙与楚魂的肝胆兄弟情，两人虽然身份大相径庭、经历截然不同，却能够在险恶征途之中从孤立冷漠到彼此熟知，为了国家、梦想、尊严立下永恒的信念，最终结为生死与共的肝胆兄弟，携手完成竞技大赛。







