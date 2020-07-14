网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

新冠疫情反弹 香港影院再度关闭一周

韩国市场热度继续跳水 《少年的你》上榜

2020-07-14 08:39:48 来源：电影票房

由于疫情反弹，中国香港的影院将再次关闭一周。
本文转载自 微信公众号“电影票房”

　　中国香港疫情反弹，7月13日新增52例（41例本地）新冠确诊病例，其中20例目前源头不明。为此香港特区政府宣布再度收紧防疫措施，包括电影院在内的12类场所从明天起将再度关闭一周，之后是否会延长关闭时间未知。

《釜山行2》原定7月15日登陆香港市场。

　　早前，香港曾因疫情于3月28日起关闭所有电影院，之后于5月8日允许重新营业。由于市场较小、停业时间较短以及复工后上映不乏新片等原因，香港恢复进度领先，是此前全球唯一全部影院营业的电影市场，并一度将最大座位限制从50%放宽至80%，还曾允许提供餐饮服务，但刚刚恢复即被叫停。

疫情之下　韩国电影市场坚持复工

　　韩国疫情并未如日本和中国香港那般明显反弹，目前新增病例也已经开始转为输入病例占多数，而涉及到电影院的正常经营几乎未受干扰。本周三，被视作韩国暑期档救市之作的热门续集《釜山行2》即将开画，目前其预售人次已经突破10万名，虽然热度远不能与前作媲美，但仍有望冲击年度最卖座电影，可以算是“全村唯一的希望”。

　　为了给《釜山行2》让路，上周并没有实力较强的本土新片上映，虽然有四部进口新片开画挤进前十，但周末大盘环比仍录得近三成的跌幅，创下近两个月来的最低水平。

　　本土灾难片《活着》是唯一周末人次破十万的电影，以绝对优势实现周末三连冠。美国电影《性感炸弹》开画人次超过6万，位列周末榜亚军；本土悬疑片《洁白》走势平庸，退居周末第三。皮克斯动画《1/2的魔法》跌至第四，而重映的超级英雄电影《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》排在第五。
 
　　

《少年的你》韩国海报

由曾国祥执导，周冬雨、易烊千玺主演的国产青春犯罪电影《少年的你》上周在韩国市场上映，首周末在354块银幕放映1644场，场均表现基本与好莱坞新片《爆炸新闻》持平。

　　这部在第39届香港电影金像奖囊括八奖的佳作在韩首周末仅动员约1.2万名观众进场，未能挤进周末前五位，四天共斩获票房13万美元。

　　在两个多月前，重映的国产经典《霸王别姬》、功夫续集《叶问4》以及国产青春片《我的青春都是你》在韩国市场都取得还算不错的成绩，虽然《少年的你》在国内票房超过《我的青春都是你》的百倍，但两片在韩国的表现却差距甚微。

　　由刘亚仁、朴信惠联合主演的本土丧尸片《#活着》上映第三个周末缩减至1100余块银幕上映，周末总放映场次被砍至1.3万场，场均上座也跌至10人左右。由新人导演赵一亨自编自导的这部灾难题材影片周末三天再动员13.67万名观众捧场，比前一周末下跌46.6%，但仍以领先亚军成倍的绝对优势卫冕冠军。

　　《活着》也成为2月中旬以来，首部实现连续三个周末人次突破10万人次的电影；上映19天后，其累计观影人次已超178万名，累计票房也已达1257万美元，是第二季度以来全球唯一在单个市场破千万美元的电影。

　　

《活着》海报

《活着》剧情设定 “因病毒传播而封城”，非常贴合疫情影响的现实，同时韩国观众对丧尸片也是比较热衷，奈何影片口碑并不理想，走势也只是平平。本周《釜山行2》正式上映势必将继续压缩《#活着》的市场空间，预计其跌幅还将加剧，最终人次也只能冲击200万关口。

　　上周实力最强的新片是查理兹·塞隆、妮可·基德曼联合主演的剧情传记片《性感炸弹》，这部根据真实人物事件改编的影片首周882块银幕起片，周末三天放映近8500场，场均只录得7.4人的较差上座表现。由由杰伊·罗奇执导的这部影片首周末仅动员6.26万名观众捧场，人次和票房均不足卫冕冠军《活着》的一半，但表现要远远强于其他开画新片。

　　上映5天后，影片在韩国收获票房66万美元，最终应该有望冲击150万美元以上。《性感炸弹》故事讲述在2016年福斯新闻台高管罗杰·艾尔斯的性骚扰丑闻被媒体曝光，女主播梅根·凯利（查理兹·塞隆饰）和格雷琴·卡尔森（妮可·基德曼饰）都遭遇了罗杰·艾尔斯（约翰·利特高饰）的骚扰，这起事件在当时的媒体界引发轩然大波。这部制作成本达3200万美元的影片全球累计票房仅收5600万美元，未能达成回本的目标。
《性感炸弹》剧照

　　由朴相铉执导的剧情片《洁白》第五周末被砍至475块银幕上映，周末每天放映场次也缩减至900场左右，场均上座也下跌至9人左右。由申惠善、裴宗玉领衔主演的这部“悬疑风格”作品周末三天再动员2.47万名观众进场，比前一周末下跌47%，退居周末票房季军；上映33天后，这部由女性挑大梁的影片累计观影人次已达85.3万名，累计票房也已升至627万美元。《洁白》未能延续前几周的出色走势，最终人次已无望冲击100万关口，也无法完成回本的任务。
 
　　迪士尼发行的皮克斯动画《1/2的魔法》上映第四个周末也被砍至453块银幕放映，周末放映场次被砍至2074场，场均人次仍在10人以上，上座率在前十中居首。由汤姆·赫兰德、克里斯·帕拉特共同配音的这部3D动画周末三天再吸引2.2万名观众捧场，击败新重映的《黑暗骑士崛起》，排在周末榜第四。

　　上映25天后，这部奇幻动画累计人次已达37.65万名，累计票房也已接近270万美元。《1/2的魔法》已经是本年度成绩最高的好莱坞动画，按照目前走势，其最终票房将冲击300万美元以上。
 
　　由诺兰导演的超级英雄经典《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》接棒前作《侠影之谜》《黑暗骑士》开始重映，周末在317块银幕放映1568场，重映规模不及两部前作，上座率也在三部曲中垫底。

　　在《黑暗骑士》的巨大成功后，《黑暗骑士崛起》在2012年上映时也征服了韩国观众，虽然未能战胜同年上映的《复仇者联盟》，但仍以超过600万名观众的成绩创造DC改编作品人次和票房纪录。由于市场整体热度较低，本片重映首周人次也要略逊于《侠影之谜》和《黑暗骑士》两部前作，周末三天仅吸引1.5万余名粉丝捧场。

　　其他影片方面，由《鬼乡》导演赵正莱执导的新片《歌者》次周末被砍掉近七成的场次，三天再动员8350名观众进场，跌至周末人次榜第七；影片比开画周末暴跌75%，两周累计观众数还不到7.5万名。

　　安妮·海瑟薇主演的老片《一天》上周在150块银幕重映，每天放映300场，周末三天再获7000余名观众捧场，两轮累计观影人次已达21.6万名。好莱坞奇幻恐怖片《格蕾特和韩塞尔》上周末在322块银幕开画，首周五天仅动员1.1万名观众支持，只是勉强挤进周末前十名。

作者：电影票房   编辑：大栗子

关键词： 新冠疫情 影院 香港 韩国
关注时光网微信

相关电影/影人

半岛

半岛 (2019)

-1.0

导演：延相昊

主演：姜栋元 李贞贤

在线播放

活着

活着 (2020)

0.0

导演：Il Cho

主演：刘亚仁 朴信惠

在线播放

少年的你

少年的你 (2019)

8.3

导演：曾国祥

主演：周冬雨 易烊千玺

在线播放

性感炸弹

性感炸弹 (2019)

7.3

导演：杰伊·罗奇

主演：查理兹·塞隆

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

对比太强烈！"狼叔"VS乔纳希尔冲浪

51岁休杰克曼肌肉紧实 希尔像忍者神龟

22
天热了，明星们纷纷冲浪去了。
2

又见面了！德普&前妻艾梅伯法庭对峙

德普：艾梅伯精于算计、反社会、自恋

17
可以看出来，二人都精心收拾了一番，连口罩都非常时尚—..
3

"美队"和莉莉詹姆斯在谈恋爱??

两人共乘出租车 从不同门进入同一酒店

16
克里斯·埃文斯和莉莉·詹姆斯？
4

他的职业生涯就是半部电影史

纪念配乐大师埃尼奥·莫里康内

在众多的配乐大师中，埃尼奥·莫里康内是一个绝对无法被..
5

德普与保罗贝塔尼不堪入目短信曝光

"你该淹死艾梅柏""烧死她之后再X她尸体"

德普起诉《太阳报》的诽谤案开庭，对方律师出示了德普与..

查看更多