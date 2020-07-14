由于疫情反弹，中国香港的影院将再次关闭一周。

本文转载自 微信公众号“电影票房”





中国香港疫情反弹，7月13日新增52例（41例本地）新冠确诊病例，其中20例目前源头不明。为此香港特区政府宣布再度收紧防疫措施，包括电影院在内的12类场所从明天起将再度关闭一周，之后是否会延长关闭时间未知。





《釜山行2》原定7月15日登陆香港市场。





早前，香港曾因疫情于3月28日起关闭所有电影院，之后于5月8日允许重新营业。由于市场较小、停业时间较短以及复工后上映不乏新片等原因，香港恢复进度领先，是此前全球唯一全部影院营业的电影市场，并一度将最大座位限制从50%放宽至80%，还曾允许提供餐饮服务，但刚刚恢复即被叫停。





疫情之下 韩国电影市场坚持复工













由刘亚仁、朴信惠联合主演的本土丧尸片《#活着》上映第三个周末缩减至1100余块银幕上映，周末总放映场次被砍至1.3万场，场均上座也跌至10人左右。由新人导演赵一亨自编自导的这部灾难题材影片周末三天再动员13.67万名观众捧场，比前一周末下跌46.6%，但仍以领先亚军成倍的绝对优势卫冕冠军。









《活着》海报 《活着》剧情设定 “因病毒传播而封城”，非常贴合疫情影响的现实，同时韩国观众对丧尸片也是比较热衷，奈何影片口碑并不理想，走势也只是平平。本周《釜山行2》正式上映势必将继续压缩《#活着》的市场空间，预计其跌幅还将加剧，最终人次也只能冲击200万关口。





上周实力最强的新片是查理兹·塞隆、妮可·基德曼联合主演的剧情传记片《性感炸弹》，这部根据真实人物事件改编的影片首周882块银幕起片，周末三天放映近8500场，场均只录得7.4人的较差上座表现。由由杰伊·罗奇执导的这部影片首周末仅动员6.26万名观众捧场，人次和票房均不足卫冕冠军《活着》的一半，但表现要远远强于其他开画新片。





上映5天后，影片在韩国收获票房66万美元，最终应该有望冲击150万美元以上。《性感炸弹》故事讲述在2016年福斯新闻台高管罗杰·艾尔斯的性骚扰丑闻被媒体曝光，女主播梅根·凯利（查理兹·塞隆饰）和格雷琴·卡尔森（妮可·基德曼饰）都遭遇了罗杰·艾尔斯（约翰·利特高饰）的骚扰，这起事件在当时的媒体界引发轩然大波。这部制作成本达3200万美元的影片全球累计票房仅收5600万美元，未能达成回本的目标。

《性感炸弹》剧照





由朴相铉执导的剧情片《洁白》第五周末被砍至475块银幕上映，周末每天放映场次也缩减至900场左右，场均上座也下跌至9人左右。由申惠善、裴宗玉领衔主演的这部“悬疑风格”作品周末三天再动员2.47万名观众进场，比前一周末下跌47%，退居周末票房季军；上映33天后，这部由女性挑大梁的影片累计观影人次已达85.3万名，累计票房也已升至627万美元。《洁白》未能延续前几周的出色走势，最终人次已无望冲击100万关口，也无法完成回本的任务。

迪士尼发行的皮克斯动画《1/2的魔法》上映第四个周末也被砍至453块银幕放映，周末放映场次被砍至2074场，场均人次仍在10人以上，上座率在前十中居首。由汤姆·赫兰德、克里斯·帕拉特共同配音的这部3D动画周末三天再吸引2.2万名观众捧场，击败新重映的《黑暗骑士崛起》，排在周末榜第四。





上映25天后，这部奇幻动画累计人次已达37.65万名，累计票房也已接近270万美元。《1/2的魔法》已经是本年度成绩最高的好莱坞动画，按照目前走势，其最终票房将冲击300万美元以上。

由诺兰导演的超级英雄经典《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》接棒前作《侠影之谜》《黑暗骑士》开始重映，周末在317块银幕放映1568场，重映规模不及两部前作，上座率也在三部曲中垫底。





在《黑暗骑士》的巨大成功后，《黑暗骑士崛起》在2012年上映时也征服了韩国观众，虽然未能战胜同年上映的《复仇者联盟》，但仍以超过600万名观众的成绩创造DC改编作品人次和票房纪录。由于市场整体热度较低，本片重映首周人次也要略逊于《侠影之谜》和《黑暗骑士》两部前作，周末三天仅吸引1.5万余名粉丝捧场。





其他影片方面，由《鬼乡》导演赵正莱执导的新片《歌者》次周末被砍掉近七成的场次，三天再动员8350名观众进场，跌至周末人次榜第七；影片比开画周末暴跌75%，两周累计观众数还不到7.5万名。





安妮·海瑟薇主演的老片《一天》上周在150块银幕重映，每天放映300场，周末三天再获7000余名观众捧场，两轮累计观影人次已达21.6万名。好莱坞奇幻恐怖片《格蕾特和韩塞尔》上周末在322块银幕开画，首周五天仅动员1.1万名观众支持，只是勉强挤进周末前十名。



