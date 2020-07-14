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时光早报：《欢乐合唱团》失踪演员确认死亡

《蝙蝠侠》延期复工 香港影院再度关闭

2020-07-14 09:00:16 来源：Mtime时光网

早上好，新的一天开始了，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《欢乐合唱团》失踪演员确认死亡



      美国时间上周三在洛杉矶皮鲁湖失踪的《欢乐合唱团》演员&歌手娜亚·里维拉，被当地警方确认死亡。

      文图拉县治安官William Ayub在新闻发布会上表示，他们在湖东北部的水面附近发现一具尸体，那个区域的水深在35到60英尺之间。Ayub透露，根据地点、身体特征、衣着和状况，以及该地区没有任何其他据报失踪的人，而确认这具尸体是33岁的娜亚·里维拉。他还表示，遗体上没有救生衣，也没有被谋杀的迹象，推断是溺水身亡。接下来，文图拉县法医办公室将进行尸检，并利用牙齿记录对尸体进行“正面鉴定”。

      里维拉4岁的儿子在7月8日被发现独自漂浮在洛杉矶皮鲁湖一艘租来的船上，且安然无恙。他告诉警方，他和母亲约好去游泳，但他的母亲再也没有回到船上。当时警方怀疑她可能溺水，后来动用了直升机、船只、无人机、狗和潜水装备等对该湖进行了搜索。

02.《蝙蝠侠》延期至9月复工 



       由罗伯特·帕丁森等主演的新版《蝙蝠侠》原计划7月6日复工开拍，受疫情影响，现在延期到9月复工。

      据悉，该片原本计划的取景地芝加哥、伦敦和苏格兰现在全部泡汤，改为棚内拍摄。《蝙蝠侠》已定档明年10月1日北美公映。 ​​​​


03.《星球大战：残次品小队》明年上线



      《星球大战：克隆人战争》的衍生动画片《星球大战：残次品小队》确定将于明年上线迪士尼+。

      该片的故事围绕独特的克隆人军队——残次品(The Bad Batch)展开。

04.《猫狗大战3：爪爪集结》曝预告

预告

      《猫狗大战》系列新片《猫狗大战3：爪爪集结》曝预告。影片讲述猫狗两大阵营停战10年后的故事：一只邪恶的鹦鹉黑进了无线网络，使用只有猫和狗能听到的频率，企图操纵猫与狗重新陷入冲突。于是猫咪格温与狗狗罗杰组织起一支经验不足的特工队伍出动了。

      该片将于今年9月发行数字版与家庭录像。

05.美剧《路西法》曝新预告

第五季预告

      奇幻剧《路西法》第5季发布正式预告，路西法的双胞胎兄弟米迦勒性感现身。

      本季将于8月21日回归播出，此前Netflix已宣布续订第6季。



01.疫情反弹，香港影院再度关闭一周



      中国香港疫情反弹，7月13日新增52例（41例本地）新冠确诊病例，其中20例目前源头不明。为此香港特区政府宣布再度收紧防疫措施，包括电影院在内的12类场所从明天起将再度关闭一周，之后是否会延长关闭时间未知。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 娜雅里维拉 蝙蝠侠 猫狗大战啊3 路西法
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