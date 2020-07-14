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01.《欢乐合唱团》失踪演员确认死亡

文图拉县治安官William Ayub在新闻发布会上表示，他们在湖东北部的水面附近发现一具尸体，那个区域的水深在35到60英尺之间。Ayub透露，根据地点、身体特征、衣着和状况，以及该地区没有任何其他据报失踪的人，而确认这具尸体是33岁的娜亚·里维拉。他还表示，遗体上没有救生衣，也没有被谋杀的迹象，推断是溺水身亡。接下来，文图拉县法医办公室将进行尸检，并利用牙齿记录对尸体进行“正面鉴定”。





里维拉4岁的儿子在7月8日被发现独自漂浮在洛杉矶皮鲁湖一艘租来的船上，且安然无恙。他告诉警方，他和母亲约好去游泳，但他的母亲再也没有回到船上。当时警方怀疑她可能溺水，后来动用了直升机、船只、无人机、狗和潜水装备等对该湖进行了搜索。