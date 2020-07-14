无论是疫情严重的俄罗斯、巴西、墨西哥，还是控制得不错的法国和德国，全球各国影院都在艰难复工中。

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不过按照美国疫情逐步失控的态势，两片继续推迟档期恐怕已是难以避免，目前不少原定9月上映的作品也开始调整档期。如果美国疫情不能在短期内受控，那么全球其他市场的复苏进程势必将遭受严重的拖累，





毕竟在许多本土电影份额较低的市场，好莱坞新电影才是当地“奄奄一息”的电影放映业的“救心丸”，一直重映老电影绝非长久之计。





一般而言，重量级电影的全球起片规模需要达到3万块银幕以上，然而由于全球前十大市场中的多个市场仍未解除危机，这个目标如今还难以实现。而若是在疫情相对控制较好地区提前上映某些电影，好莱坞片商又会比较担心盗版的影响。















在欧洲，刚重启影院半个月的法国的复工速度相当惊人，目前该国超过95%的影院都已恢复营业，不愧为“全球最热爱影院的国家”。虽然缺乏有实力的新片补给市场，但整个周末大盘环比仅下滑不到10%，排行榜前十的影片共动员观众42.5万名，周末观影总人次一举反超韩国，跃居全球首位。





影片排行方面，被疫情中断映期的本土新片《如何成为一位好妻子》蝉联冠军，五天（周三至周日）再动员近10万名观众捧场，本土新片《香水情缘》首周在561块银幕动员8.9万名人次我，本土电影包揽市场冠、亚军。

在更早复工的欧洲大市场德国，虽然有些地区出现疫情的反弹，但该国复工影院总数升至360家，占到市场总量的三分之一，而周末大盘也首次回到100万美元以上。





几部刚开画电影给市场输入了“新鲜血液”，本土动画电影《我的朋友康尼》在340 家影院开出28万美元，空降周末票房冠军；华纳发行的本土青春喜剧《接管》在288家影院开出18.8万美元，在第70届柏林国际电影节获得银熊奖的《温蒂妮》开画也进账14万美元，分列周末榜二、三名。

在受到疫情严重冲击的西班牙，当地影院仍在缓慢重启中，占全国近四成的影院都已恢复营业，不过周末大盘仍只有往年同期的5%。在更多影院复工后，全国周末大盘环比大涨65%，周末前十影片共计产出47.2万美元。







根据格林童话改编的韩国动画《红鞋和七个小矮人》在198家影院开画，首周进账12万美元，击败卫冕冠军《1/2的魔法》和本土新片《La Lista》，位列冠军。





临近的意大利重启则明显更加缓慢，目前仍只有约40家影院复工，周末前十票房只有8万美元；本土电影《烂故事》在20家影院收入1.2万美元，逆袭《悲惨世界》夺得周末冠军。在小市场挪威，得益于一部实力不错的本土电影开画刺激，市场大盘环比翻倍，已经回升至历史同期的30%至35%。





英国是疫情最严重的西欧国家，虽然当地每日新增病例仍在近千例左右，但按照当地政府的分阶段复工计划，电影院已经从7月4日开始被允许开门营业。在复工首个周末，英伦三岛共有50家影院开门迎客，只占全国影院总数的9%。





皮克斯动画《1/2的魔法》重新在45家影院放映，周末两天收获票房2.7万美元，低调登顶周末票房榜。《魔发精灵2》《绝地战警2》《马戏之王》等片也跻身周末前五，周末前十名共产出票房16万美元，表现要好过更早复工的意大利市场。

值得一提的还有，目前疫情相当严重的俄罗斯、巴西等国目前依然有影院未完全停止营业。在现存病例超20万例的俄罗斯，约有25家影院正常开门，上周末共收入票房约9000美元。在累计确诊人数超过184万例的巴西，不到10家影院还在运营中，上周末共收票房2.1万美元，场均表现甚至不亚于某些较早复工的市场。





在新确诊病例不断创新高的墨西哥，当下竟然还有100家影院保持开门，上周末大盘超过5.4万美元。