网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

新冠疫情之下 各国影院如何艰难复工

日韩、法国、意大利、西班牙市场缓慢恢复

2020-07-14 09:02:04 来源：电影票房

无论是疫情严重的俄罗斯、巴西、墨西哥，还是控制得不错的法国和德国，全球各国影院都在艰难复工中。
本文转载微信公众号“电影票房”

　　美国新冠疫情持续恶化，单日新增确诊病例不断刷新历史极值，不仅又让许多先前已经解除封锁地区的影院重新关闭，也让AMC院线、喜满客和Regel院线等龙头院线本月底的复工计划充满不确定性。此前，诺兰的《信条》和迪士尼《花木兰》 两部被视为“救市之作”的大片已经推迟到8月中后期上映。

　　不过按照美国疫情逐步失控的态势，两片继续推迟档期恐怕已是难以避免，目前不少原定9月上映的作品也开始调整档期。如果美国疫情不能在短期内受控，那么全球其他市场的复苏进程势必将遭受严重的拖累，

　　毕竟在许多本土电影份额较低的市场，好莱坞新电影才是当地“奄奄一息”的电影放映业的“救心丸”，一直重映老电影绝非长久之计。

　　一般而言，重量级电影的全球起片规模需要达到3万块银幕以上，然而由于全球前十大市场中的多个市场仍未解除危机，这个目标如今还难以实现。而若是在疫情相对控制较好地区提前上映某些电影，好莱坞片商又会比较担心盗版的影响。



　　在日本市场，吉卜力重映的三部经典《千与千寻》《幽灵公主》以及《风之谷》继续领跑排行榜，虽然缺乏有实力的新片上映，但市场热度却未出现明显下滑，不过东京都的疫情显著反弹是个“危险信号”。

　　在欧洲，刚重启影院半个月的法国的复工速度相当惊人，目前该国超过95%的影院都已恢复营业，不愧为“全球最热爱影院的国家”。虽然缺乏有实力的新片补给市场，但整个周末大盘环比仅下滑不到10%，排行榜前十的影片共动员观众42.5万名，周末观影总人次一举反超韩国，跃居全球首位。

　　影片排行方面，被疫情中断映期的本土新片《如何成为一位好妻子》蝉联冠军，五天（周三至周日）再动员近10万名观众捧场，本土新片《香水情缘》首周在561块银幕动员8.9万名人次我，本土电影包揽市场冠、亚军。
 
　　在更早复工的欧洲大市场德国，虽然有些地区出现疫情的反弹，但该国复工影院总数升至360家，占到市场总量的三分之一，而周末大盘也首次回到100万美元以上。

　　几部刚开画电影给市场输入了“新鲜血液”，本土动画电影《我的朋友康尼》在340 家影院开出28万美元，空降周末票房冠军；华纳发行的本土青春喜剧《接管》在288家影院开出18.8万美元，在第70届柏林国际电影节获得银熊奖的《温蒂妮》开画也进账14万美元，分列周末榜二、三名。
 
　　在受到疫情严重冲击的西班牙，当地影院仍在缓慢重启中，占全国近四成的影院都已恢复营业，不过周末大盘仍只有往年同期的5%。在更多影院复工后，全国周末大盘环比大涨65%，周末前十影片共计产出47.2万美元。


　　根据格林童话改编的韩国动画《红鞋和七个小矮人》在198家影院开画，首周进账12万美元，击败卫冕冠军《1/2的魔法》和本土新片《La Lista》，位列冠军。

　　临近的意大利重启则明显更加缓慢，目前仍只有约40家影院复工，周末前十票房只有8万美元；本土电影《烂故事》在20家影院收入1.2万美元，逆袭《悲惨世界》夺得周末冠军。在小市场挪威，得益于一部实力不错的本土电影开画刺激，市场大盘环比翻倍，已经回升至历史同期的30%至35%。

　　英国是疫情最严重的西欧国家，虽然当地每日新增病例仍在近千例左右，但按照当地政府的分阶段复工计划，电影院已经从7月4日开始被允许开门营业。在复工首个周末，英伦三岛共有50家影院开门迎客，只占全国影院总数的9%。

　　皮克斯动画《1/2的魔法》重新在45家影院放映，周末两天收获票房2.7万美元，低调登顶周末票房榜。《魔发精灵2》《绝地战警2》《马戏之王》等片也跻身周末前五，周末前十名共产出票房16万美元，表现要好过更早复工的意大利市场。
 
　　值得一提的还有，目前疫情相当严重的俄罗斯、巴西等国目前依然有影院未完全停止营业。在现存病例超20万例的俄罗斯，约有25家影院正常开门，上周末共收入票房约9000美元。在累计确诊人数超过184万例的巴西，不到10家影院还在运营中，上周末共收票房2.1万美元，场均表现甚至不亚于某些较早复工的市场。

　　在新确诊病例不断创新高的墨西哥，当下竟然还有100家影院保持开门，上周末大盘超过5.4万美元。

作者：电影票房   编辑：大栗子

关键词： 新冠疫情 影院复工 好莱坞
关注时光网微信

相关电影/影人

千与千寻

千与千寻 (2001)

8.9

导演：宫崎骏

主演：柊瑠美 入野自由

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

对比太强烈！"狼叔"VS乔纳希尔冲浪

51岁休杰克曼肌肉紧实 希尔像忍者神龟

22
天热了，明星们纷纷冲浪去了。
2

又见面了！德普&前妻艾梅伯法庭对峙

德普：艾梅伯精于算计、反社会、自恋

17
可以看出来，二人都精心收拾了一番，连口罩都非常时尚—..
3

"美队"和莉莉詹姆斯在谈恋爱??

两人共乘出租车 从不同门进入同一酒店

16
克里斯·埃文斯和莉莉·詹姆斯？
4

他的职业生涯就是半部电影史

纪念配乐大师埃尼奥·莫里康内

在众多的配乐大师中，埃尼奥·莫里康内是一个绝对无法被..
5

德普与保罗贝塔尼不堪入目短信曝光

"你该淹死艾梅柏""烧死她之后再X她尸体"

德普起诉《太阳报》的诽谤案开庭，对方律师出示了德普与..

查看更多