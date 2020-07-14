五项主要措施分别是“薪火相传计划”、“电影制作融资计划”放宽措施、“剧本孵化计划”、香港电影工作者总会及香港电影导演会举办的短期进阶培训课程，以及落实优化“首部剧情电影计划”。











五项主要措施分别是“薪火相传计划”、“电影制作融资计划”放宽措施、“剧本孵化计划”、香港电影工作者总会及香港电影导演会举办的短期进阶培训课程，以及落实优化“首部剧情电影计划”。





商务及经济发展局局长邱腾华说：“受社会事件及疫情影响，本地电影制作及投资缩减，电影公司和从业员在过去一年面对严峻挑战，政府因此希望多管齐下，协助业界渡过寒冬，亦为行业注入新动力，延续香港电影的成功故事。”





电影发展局主席王英伟说：“措施覆盖电影行业不同层面人士的需要，可让他们在各自的岗位发挥才能，各司其职，为业界迎来新气息。”





“起动香港电影”的五项主要措施如下：





（一）“薪火相传计划”





预留约1亿元资助开拍10至12部电影，每部电影资助额约900万元，并邀请有一定资历的导演作为监制，伙拍一至两位新进导演开拍本地电影，藉此鼓励导演提携后辈，提升港产片质素，以及增加优质港产片的制作量。已接受邀请参与第一轮计划的导演有尔冬升、王家卫、陈可辛、陈嘉上，以及张婉婷和罗启锐（组合），他们将分别伙拍新进导演王德健、徐梓竣、黄进、巢志豪和黄绮琳。





（二）“电影制作融资计划”放宽措施





为短期内增加本地电影制作，纾缓电影从业员的困境，政府将会提高政府实际融资额、让投资者优先收回一半投资，以及提早发放政府融资。预计将有超过10部电影制作受惠，涉及政府融资共1亿元。





（三）“剧本孵化计划”





透过比赛及专人指导，鼓励有志从事编剧工作的人士或现职编剧，加入编剧行列及／或创作高质素剧本。政府已预留约800万元推行计划，预计可孵化约40个高质素剧本。





（四）资助业界提供免费短期进阶培训课程





香港电影工作者总会及香港电影导演会已获基金资助共约2000万元，推出“电影工作者跨部门技能提升计划”及“香港电影导演会—专业培训计划”，为业界提供短期进阶专业培训，并豁免学费，为行业增值。





（五）落实优化“首部剧情电影计划”





自第六届“首部剧情电影计划”起增至最多六部电影优胜名额，并增加大专组拍摄经费至500万元（原为325万元）及专业组拍摄经费至800万元（原为550万元）。





第六届“首部剧情电影计划”共有55个电影制作团队参赛，较上届增幅达八成。优胜团队将获电影发展基金拨款，资助制作其得奖电影计划，以商业模式拍摄他们的首部剧情电影。他们须完成电影策划、制作及发行等整个电影生产及销售过程，从中学习筹划制作一部剧情电影的实务知识。





“电影发展基金”于1999年成立，过去多年透过各项计划资助了约60部电影制作，起用了约40名新进导演和19名新进监制，赢得超过110个本地和国际奖项。自2005年起，连同2019年的10亿元注资，政府向基金共注资了15.4亿元，就人才培训、提升港产片制作、拓展市场及拓展观众群四大方向支援本地电影业发展。

昨日，香港商务及经济发展局公布，政府将会透过“电影发展基金”预留约2亿6千万元，推展五项主要措施，以增加本地电影制作、培育新进导演和编剧人才，以及加强专业培训，为业界增值，协助业界走过这段艰难的时期，重新起动香港电影业。