古装武侠悬疑上头喜剧《幻夜奇谈》已于7月12日上线，以“时间循环”作为影片的一个切入点，将武侠、喜剧与悬疑、软科幻等元素融合。

时光网讯 由导演多吉执导及编剧，方启涛担任总制作人，郭恒、韩志杰担任总监制，陈纾涵、韩明熙、王术一、秦龙、卢卓、陈梦希等主演的古装武侠悬疑上头喜剧《幻夜奇谈》已于7月12日上线，正在热播！





电影讲述了唐门掌门唐阿朵在龙门客栈内追击邪恶势力，却意外身陷时间轮回，在疑云暗布的惊魂夜里一遍又一遍经历着被杀又复活的命运，经过层层剥茧找出自己被杀的真相抓住真凶，最终剿灭邪教的故事。

作为近年来少有的集古装武侠、悬疑、喜剧、软科幻于一身的网络大电影，《幻夜奇谈》以“时间循环”作为影片的一个切入点，将武侠、喜剧与悬疑、软科幻等元素融合，可谓为古装武侠类网络大电影进行了一次极负创新和生命力的尝试。电影中，唐门掌门唐阿朵带领徒弟唐风、唐火奇袭混元教，并救下险遭火祭的钱县令。





混元教因此怀恨在心，派遣潜伏在江湖已久的内奸在龙门客栈内将唐阿朵暗害。为了报恩钱县令用一道祖传灵符将唐阿朵救活，离奇事件由此发生——除非找到事情的真相和真凶，否则唐阿朵就会一直在时间循环中不断重复被杀的宿命。为找出真凶和逃离时间循环陷阱，唐阿朵化身“名侦探”，但当每次似乎就要抓住真凶时，便总以更诡异的方式被杀。唐阿朵最终能否破开迷雾逃出生天，令人期待。

电影《幻夜奇谈》的导演及编剧多吉从事导演工作多年，不仅在电影作品上有着独树一帜的创作理念和个人风格，同时也是广告、MV、综艺多栖发展的全能创作型导演。自2016年从事网络大电影创作工作以来，一直坚持自编自导的自我要求，在剧本创作和执行拍摄上一直以精益求精的态度进行工作。





与其合作过的著名导演孙树培（还珠格格I、II，康熙微服私访记5），著名导演、监制刘宝贤（OFFICE有鬼，新扎师兄，古惑仔之人在江湖）等都对其称赞不已。





导演多吉此前所执导的网大电影《绝命枪王》、《封仙册之铁扇罗刹》、《少女解禁区》、《圆梦合伙人》等在网络上也有着不俗的反响，此次正在热播中的古装武侠悬疑上头喜剧《幻夜奇谈》，更是突破网络古装武侠电影的想象，收获无数观众与网友的好评。

《幻夜奇谈》由佳木斯市龙宫影业传媒有限公司出品，上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、霍尔果斯存聚科技服务有限公司、誉霖企业管理（大连）有限公司、大连脉势文化发展有限公司联合出品。电影正在腾讯视频热播中，想体验一部脑洞大开，与众不同的古装武侠网络大电影的朋友千万不要错过。

编辑：迪通拿