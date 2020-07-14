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2020-07-14 17:07:16 来源：Mtime时光网

导语

"海岩剧"黄金时代

《永不瞑目》未拍先火

“顶流级”制作预算

刻骨铭心的爱情悲剧

主旋律内核 通俗剧外衣

难以再现的经典公安剧

涉案剧禁上黄金时段

国产电视剧还会更好吗

陷入"资本""流量"的困境

策划/制作：Mtime时光网
回看“海岩剧”黄金时代。
　　时光网特稿 盼着电影院开门的日子里，播出方式较为灵活的剧集得到了前所未有的关注，全民看同一部剧的现象在网络复现。

　　这也让我们想起20年前，在电影还未成为主流娱乐的年代，那部《永不瞑目》是如何成为国产电视剧史的标志性作品的：



　　八家上星卫视在黄金时段同时播出，收视6.1打破《还珠格格》第一部纪录。

　

孙楠演唱片尾曲《你快回来》

　每到电视剧播出时间，街道上人群明显减少。伴着孙楠的那首《你快回来》，无数少女为陆毅饰演的肖童哭背气儿，也有不少男性观众表示半年内再也看不进别的电视剧。

　　案件+言情的独特模式让媒体为《永不瞑目》单独开辟了新名词——“海岩剧”，后者也被媒体视作内地可与琼瑶剧、金庸剧抗衡的唯一剧种。

　　可以说，《永不瞑目》的出现几乎划定了此后20年的娱乐圈格局。

陆毅 鲜肉鼻祖

　　导演赵宝刚曾表示，“陆毅的成名，意味着大陆有了自己的偶像，不是港台的，陆毅的出现是一个时代的产物”。伴随着陆毅的爆红，徐静蕾孙俪刘烨孙红雷佟大为因为海岩剧相继走入人们视野....赵宝刚此后也将作品重点放在了青偶剧的打造上，带火了陈坤文章马伊琍等演员。

　　而前身主做广告业务的出品公司海润，也从闯入者成为内地第一民营电视剧制作方。

　　从《永不瞑目》开始，海润和海岩又联手相继打造了《玉观音》、《拿什么拯救你我的爱人》等爆款，海岩和海润的合约期满后，海润又接连推出《重案六组》《亮剑》《血色浪漫》等叫好又叫座的电视剧，在“海岩剧”之外，“海润牌电视剧”也被视作电视剧品质的保证。


《玉观音》剧照

　　海润集团的董事长刘燕铭接受了我们的采访，作为塑造者和见证者，为我们还原了那个电视剧的辉煌时代。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：詹方 关键词： 海岩剧 永不瞑目 海润 刘燕铭

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