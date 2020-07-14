回看“海岩剧”黄金时代。

时光网特稿 盼着电影院开门的日子里，播出方式较为灵活的剧集得到了前所未有的关注，全民看同一部剧的现象在网络复现。































陆毅 鲜肉鼻祖









而前身主做广告业务的出品公司海润，也从闯入者成为内地第一民营电视剧制作方。















