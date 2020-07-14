时光网特稿 盼着电影院开门的日子里，播出方式较为灵活的剧集得到了前所未有的关注，全民看同一部剧的现象在网络复现。
这也让我们想起20年前，在电影还未成为主流娱乐的年代，那部《永不瞑目》
是如何成为国产电视剧史的标志性作品的：
八家上星卫视在黄金时段同时播出，收视6.1打破《还珠格格》
第一部纪录。
每到电视剧播出时间，街道上人群明显减少。伴着孙楠的那首《你快回来》，无数少女为陆毅
饰演的肖童哭背气儿，也有不少男性观众表示半年内再也看不进别的电视剧。
案件+言情的独特模式让媒体为《永不瞑目》单独开辟了新名词——“海岩剧”
，后者也被媒体视作内地可与琼瑶剧、金庸剧抗衡的唯一剧种。
可以说，《永不瞑目》
的出现几乎划定了此后20年的娱乐圈格局。
陆毅 鲜肉鼻祖
导演赵宝刚曾表示，“陆毅的成名，意味着大陆有了自己的偶像
，不是港台的，陆毅的出现是一个时代的产物”。伴随着陆毅的爆红，徐静蕾
、孙俪
、刘烨
、孙红雷
、佟大为
因为海岩剧相继走入人们视野....赵宝刚此后也将作品重点放在了青偶剧的打造上，带火了陈坤
、文章
、马伊琍
等演员。
而前身主做广告业务的出品公司海润，也从闯入者成为内地第一民营电视剧制作方。
海润集团的董事长刘燕铭
接受了我们的采访，作为塑造者和见证者，为我们还原了那个电视剧的辉煌时代。