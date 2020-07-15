早上好，新的一天开始了，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 诺兰《信条》片长曝光但可能又要延档







据韩国电影分级网站显示，克里斯托弗·诺兰新片《信条》片长为150分钟，而10年前的《盗梦空间》片长为148分钟。在新冠疫情当下也就意味着：观众必须戴着口罩在影院呆2个半小时。由于疫情反弹，美国MKM Partners分析机构认为，北美影院9月前大规模重开可能性很小，也就意味着《信条》8月12日的档期并不是最优选择，目前华纳还未做出第三次延档的决定。

02. 狼叔曝光《X战警》幕后花絮视频





2000年7月14日，电影《X战警》在北美上映，在该片上映20周年之际，“金刚狼”休·杰克曼曝光一支幕后花絮视频，上演金刚狼大战金刚狼的戏码。在当年的《X战警》中，休·杰克曼首次饰演金刚狼，他曾通过洗冷水澡的方式发挥出金刚狼标志性的“狂怒”。金刚狼的爪子需要整块硅胶覆盖在他的胳膊上，爪子有塑料、木头和钢铁等3种材质，拍摄期间狼叔和他的4个特技替身演员，总共用了700只爪子。

03. 范宁主演《沉默的天使》第2季发预告





丹尼尔·布鲁赫、卢克·伊万斯、达科塔·范宁等人主演的罪案剧《沉默的天使》，第2季今日发布全新预告！该剧设定在19世纪的纽约，第二季中，范宁饰演的Sara也有了自己的私家侦探机构，这一次她的手下都是女性。当Sara与一桩小孩失踪的案子联系起来之后，心理医生、记者与警局秘书组成的三人组联手破案。本季将于7月19日开播！











NBC《法律与秩序》与《芝加哥警局》系列幕后的超级制片人迪克·伍尔夫，将要推出新剧《美国巴比伦》（American Babylon），讲述拉斯维加斯的血腥起源史。本剧会从几位不同主角的视角，构建赌城的建立过程，这其中包括黑帮老大、有野心的黑人商人、退伍军人等等，他们会与肯尼迪总统、霍华德·休斯等真实历史人物产生交集。



