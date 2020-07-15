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又一个!"冬兵"因"种族歧视"被抵制

因女朋友2年前穿了和服 被喷后拉黑粉丝

2020-07-15 16:42:52 来源：Mtime时光网

在外网乍一看到塞包被抵制，还以为他是支持了J·K·罗琳。


　　时光网讯　最近外网网友应该挺忙的，他们抵制的人不少，最新加入被抵制明星行列的，是饰演“冬兵”的“384”塞巴斯蒂安·斯坦

　　事情的起因是，塞包的白人女朋友Alejandra Onieva，她的朋友（还不是她本人）2年前在instagram上发了一张照片，Alejandra曾在一次“亚裔”主题的化妆舞会上穿了和服，把自己打扮成日本人。这张照片突然被外网网友发现了，他们说她这一举动是“种族歧视”。


2年前，塞包女朋友的朋友当时发的帖子

　　有些塞包的老粉在ins上给塞包发了私信，希望塞包能让女朋友把照片删了，结果被塞包和女朋友双双拉黑，之后有越来越多抱怨这件事情的粉丝们都被他们拉黑了。这件事情在外网上闹大了，现在“sebastianstanisoverparty”（可翻译成“塞包要完”）上了推特热搜。



　　在抵制塞包时，有人在推特上发“Blair甩了他是有原因的”，因让塞包最最早出名的一个角色，就是《绯闻女孩》中Blair的一位前男友Carter。



　　有网友自制了没有塞包出演的《猎鹰与冬兵》海报：“没想到安东尼·麦凯又演猎鹰又演冬兵”。



　　“谁tm是塞巴斯蒂安？我只认识这个塞巴斯蒂安”（《小美人鱼》里面的螃蟹也叫塞巴斯蒂安）



　　也有网友认为粉丝们不可思议，“人们真的在抵制塞巴斯蒂安·斯坦，就因为他女朋友穿了和服？”



　　还有网友认为，在受到攻击的时候，塞包和女朋友完全有权力拉黑他们想拉黑的任何粉丝，“粉丝们找到了Alejandra（女朋友）的朋友2年前发的照片，只是穿了亚裔的服装，别的什么都没说，就为此给塞包发私信，被拉黑了又要抵制他？去你妈的吧，有点儿自己的人生好不好。”



　　疫情当下，塞包和女朋友最近也因为去西班牙伊比萨度假被网友喷了，特别是他之前说过，想象不到在隔离期间会离开纽约。

　　《猎鹰与冬兵》的拍摄工作应该会很快重新开始，现在还未确定什么时候登陆Disney+，希望今年吧。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 塞巴斯蒂安·斯坦 冬兵 猎鹰与冬兵
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相关电影/影人

塞巴斯蒂安·斯坦

塞巴斯蒂安·斯坦

Sebastian Stan

职业：演员

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猎鹰与冬兵

猎鹰与冬兵 (2020)

0.0

导演：卡莉·斯考格兰德

主演：安东尼·麦凯

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