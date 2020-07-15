在外网乍一看到塞包被抵制，还以为他是支持了J·K·罗琳。











事情的起因是，塞包的白人女朋友Alejandra Onieva，她的朋友（还不是她本人）2年前在instagram上发了一张照片，Alejandra曾在一次“亚裔”主题的化妆舞会上穿了和服，把自己打扮成日本人。这张照片突然被外网网友发现了，他们说她这一举动是“种族歧视”。







2年前，塞包女朋友的朋友当时发的帖子





有些塞包的老粉在ins上给塞包发了私信，希望塞包能让女朋友把照片删了，结果被塞包和女朋友双双拉黑，之后有越来越多抱怨这件事情的粉丝们都被他们拉黑了。这件事情在外网上闹大了，现在“sebastianstanisoverparty”（可翻译成“塞包要完”）上了推特热搜。









































也有网友认为粉丝们不可思议，“人们真的在抵制塞巴斯蒂安·斯坦，就因为他女朋友穿了和服？”











还有网友认为，在受到攻击的时候，塞包和女朋友完全有权力拉黑他们想拉黑的任何粉丝，“粉丝们找到了Alejandra（女朋友）的朋友2年前发的照片，只是穿了亚裔的服装，别的什么都没说，就为此给塞包发私信，被拉黑了又要抵制他？去你妈的吧，有点儿自己的人生好不好。”











疫情当下，塞包和女朋友最近也因为去西班牙伊比萨度假被网友喷了，特别是他之前说过，想象不到在隔离期间会离开纽约。





《猎鹰与冬兵》的拍摄工作应该会很快重新开始，现在还未确定什么时候登陆Disney+，希望今年吧。