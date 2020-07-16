“我作为住在中国的外国人，作为纪录片的导演，特别想去拍武汉，想给全世界介绍真实的武汉。”







时光网特稿 2020年1月23日，春节前夕，武汉因为新冠疫情宣布封城，成为全球第一个在疫情中“封城”的城市。2020年4月8日，武汉正式宣布“解封”。





纪录片正片 这两个多月里，武汉发生了什么？武汉现在还危险吗？是不是还有潜在的感染者？时光君和大家一样，今年对武汉这个城市，格外好奇，也格外关心。





旅居中国的日本导演竹内亮，用一部纪录片解答了大家的疑惑——片名像是老朋友的问候，《好久不见，武汉》。6月26日，这部纪录片在微博上线，当天就闯进了微博视频社区排行榜第一位，截止7月12日，该片观看量已超过2000万次。在竹内亮的微博上，他获得了超过18万次的转发和超过24万个点赞。











截止7月12日，这部纪录片的观看量已达2104万次。原本导演很担心在短视频时代下，大家会没耐心看完长达1个小时的纪录片。视频上线后，他准备回复微博中的每一条留言，却很快就回复不过来了。





该纪录片还配有日文与英文字幕，截至目前，在Youtube上的点击量已超过37万次。甚至连外交部发言人赵立坚，都在记者会上点名称赞了这部纪录片。







旅居中国的日本导演





在聊纪录片《好久不见，武汉》之前，有必要先让大家了解下本片的导演——竹内亮。











他1978年出生于日本千叶县，曾经为NHK（日本放送协会）和东京电视台拍过不少片子，因此结识了现在的妻子——赵萍，一个南京姑娘。





竹内亮2013年开始随妻子在南京定居，他喜欢吃鸭血粉丝汤，能说一口流利的中文。











他曾花4年制作了大约200集《我住在这里的理由》系列纪录片，介绍住在海外的中国人和住在中国的外国人。





今年3月初，竹内亮执导的纪录短片《南京抗疫现场》火遍中日两国。











他用10分钟的视频，真实记录下了南京市民在各种场景的防疫日常措施：社区隔离外来人员，每天严格测量体温，学生在家上网课，无接触式点餐……这部短片在登上日本雅虎网站首页后，引发了很多日本网友的关注，后来还被翻译成了11种语言，成为很多外国人了解中国防疫的第一个视频。





拍完《南京抗疫现场》，竹内亮就非常渴望能去一次武汉，亲身感受一下武汉真实的现状。他发现他的日本朋友对武汉有很多偏见，“武汉太危险，你最好不要去。”







纪录片《好久不见，武汉》拍摄团队成员





但竹内亮说，“我作为住在中国的外国人，作为纪录片的导演，特别想去拍武汉，想给全世界介绍真实的武汉。”





说干就干，竹内亮带着一位编导、两位摄影师登上了前往武汉的高铁。直到上车的时候，导演的内心仍然是非常不安的，甚至摄影师和编导都不敢告诉家人，要去武汉出差。











片中的拍摄对象来自各行各业，有英语老师、外卖员、餐馆老板、创业者，参加过建设雷神山医院的工人、医院护士、警察等等......但他们都有一个共同的身份——武汉人。





十个家庭、十个故事，串起了一座城的悲欢离合。