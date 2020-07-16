过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 雷德利斯科特监制《异星灾变》曝片段

02. 荷兰弟主演《神秘海域》开拍！

“荷兰弟”汤姆·赫兰德透露，自己主演的游戏改编电影《神秘海域》正式开拍！这部命途多舛的新片，此前曾换过6位导演，历经10年筹备。原计划今年3月底在德国柏林开拍，结果因为新冠疫情再度推迟。影片由《毒液》《僵尸之地》导演鲁本·弗雷斯彻执导，马克·沃尔伯格、安东尼奥·班德拉斯共同出演，聚焦宝藏猎人内森·德雷克年轻时的故事。最新档期为2021年7月16日北美上映。

03. “阿纳金”有望回归出演《欧比旺》美剧











根据外媒报道，“阿纳金”海登·克里斯滕森有望重返“星战”系列，可能会出演Disney+即将推出的《欧比旺》番外篇美剧。目前这一消息还只是传言，没有得到任何卢卡斯影业方面的人确认。该传言特意表示，海登的回归并不是简单的客串，而是成为剧集常驻主演之一，饰演的依然是阿纳金·天行者。我们上一次见到阿纳金，是在《星球大战前传三：西斯的复仇》中。

04. 恐怖片《哭泣的女人》发预告



