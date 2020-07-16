过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 雷德利斯科特监制《异星灾变》曝片段
华纳旗下的HBO Max于7月15日发布新作预览，包括雷德利·斯科特监制科幻剧《异星灾变》、梅丽尔·斯特里普主演《畅所欲言》、《生活大爆炸》女星卡蕾·库科主演《女空乘》等新作一一亮相。《异星灾变》由电影《囚徒》编剧亚伦·古兹柯沃斯基执笔，讲述两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。
02. 荷兰弟主演《神秘海域》开拍！
“荷兰弟”汤姆·赫兰德透露，自己主演的游戏改编电影《神秘海域》正式开拍！这部命途多舛的新片，此前曾换过6位导演，历经10年筹备。原计划今年3月底在德国柏林开拍，结果因为新冠疫情再度推迟。影片由《毒液》《僵尸之地》导演鲁本·弗雷斯彻执导，马克·沃尔伯格、安东尼奥·班德拉斯共同出演，聚焦宝藏猎人内森·德雷克年轻时的故事。最新档期为2021年7月16日北美上映。
03. “阿纳金”有望回归出演《欧比旺》美剧
根据外媒报道，“阿纳金”海登·克里斯滕森有望重返“星战”系列，可能会出演Disney+即将推出的《欧比旺》番外篇美剧。目前这一消息还只是传言，没有得到任何卢卡斯影业方面的人确认。该传言特意表示，海登的回归并不是简单的客串，而是成为剧集常驻主演之一，饰演的依然是阿纳金·天行者。我们上一次见到阿纳金，是在《星球大战前传三：西斯的复仇》中。
04. 恐怖片《哭泣的女人》发预告
杰罗·布斯塔曼特执导的危地马拉恐怖片《哭泣的女人》今日发布了美版预告，本片与迈克尔·查韦斯名字很相似的《哭泣的女人的诅咒》没什么关系。影片背景是玛雅人曾遭受的种族大屠杀，主角是危地马拉的一个独裁将军Enrique Monteverde，他在退休后被审判，法庭宣判没有找到他犯罪的证据，此时，家中传来了女人哭泣的声音……
01. 妻夫木聪新片《浅田家》首曝预告
二宫和也、妻夫木聪饰演兄弟的新片《浅田家！》首曝预告！还有黑木华、菅田将晖、平田满、风吹纯等豪华卡司共演！影片由中野量太导演/编剧，以摄影师浅田政志的两本摄影集《浅田家》和《相册的力量》为原案，它们分别收入了“全家人一起cosplay想一起做的事”和“拯救日本大地震中被弄脏的照片，并将它们物归原主”的过程。影片将于10月2日在日本上映。