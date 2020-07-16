网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

锤哥新片登顶Netflix最受欢迎原创电影

上线首月近亿用户观看 全球订户超1.8亿

2020-07-16 10:51:21 来源：Mtime时光网

锤哥的新片成为Netflix最受欢迎的原创电影。
　　

《惊天营救》预告片

时光网讯 Netflix作为流媒体老大，在疫情期间扩大了订户数和影响力。该公司最新公布的数据里，由克里斯·海姆斯沃斯主演今年4月上线的《惊天营救》成为最受欢迎原创电影，上线4个星期内9900万订阅用户观看了该片。

      目前Netflix全球订户已超1.83亿，也就是超过一半的订户看了这部动作片。

      彭博社报道称，Netflix统计口径里，用户只需要观看了影片的2分钟就算是观看了该片，但用户看了2分钟后是继续观看还是跳转到其他内容，Netflix并没有公开这部分数据。

01《惊天营救》   （9900万）
02《蒙上你的眼》  （8900万）
03《斯宾塞的机密任务》（8500万）
04《鬼影特攻：以暴制暴 》（8300万）
05《谋杀疑案》（7300万）
06《爱尔兰人》（6400万）
07《三方国界》（6300万）
08《乌龙小姐》（5900万）
09《饥饿站台》（5600万）
10《完美约会对象》（4800万）


   编辑：小火纸

关键词： 惊天营救 锤哥 Netflix 原创电影 最受欢迎
关注时光网微信

相关电影/影人

惊天营救

惊天营救 (2020)

7.1

导演：萨姆·哈格里夫

主演：克里斯·海姆斯..

在线播放

克里斯·海姆斯沃斯

克里斯·海姆斯沃斯

Chris Hemsworth

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

蒙上你的眼

蒙上你的眼 (2018)

6.8

导演：苏珊娜·比尔

主演：桑德拉·布洛克

在线播放

鬼影特攻：以暴制暴

鬼影特攻：以暴制暴 (2019)

6.4

导演：迈克尔·贝

主演：瑞安·雷诺兹

在线播放

谋杀疑案

谋杀疑案 (2019)

6.8

导演：凯尔·内沃查克

主演：詹妮弗·安妮斯顿

在线播放

爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

8.3

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

在线播放

三方国界

三方国界 (2019)

6.4

导演：J·C·尚多尔

主演：本·阿弗莱克

在线播放

饥饿站台

饥饿站台 (2019)

7.5

导演：Galder Gaztelu..

主演：Ivan Massagué

在线播放

完美约会对象

完美约会对象 (2019)

6.0

导演：Chris Nelson

主演：劳拉·马兰洛

在线播放

乌龙小姐

乌龙小姐 (2020)

0.0

导演：Tyler Spindel

主演：大卫·斯佩德

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

对比太强烈！"狼叔"VS乔纳希尔冲浪

51岁休杰克曼肌肉紧实 希尔像忍者神龟

22
天热了，明星们纷纷冲浪去了。
2

德普与保罗贝塔尼不堪入目短信曝光

"你该淹死艾梅柏""烧死她之后再X她尸体"

德普起诉《太阳报》的诽谤案开庭，对方律师出示了德普与..
3

猫和老鼠：童年回忆里的相爱相杀

曾七获奥斯卡 90年代风靡内地

你小时候喜欢看《猫和老鼠》么？
4

演员佟丽娅曝光全新时尚写真

年初春晚主持惊艳 《刺杀小说家》明年上映

9
其参演的奇幻动作片《刺杀小说家》将于2021年春节档上映。
5

动画《哪吒传奇·龙与地下铁》曝概念图

马伯庸《龙与地下铁》改编 川井宪次配乐

5
影片改编自作家马伯庸的作品《龙与地下铁》，其中既有令..

查看更多