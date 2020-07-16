锤哥的新片成为Netflix最受欢迎的原创电影。





目前Netflix全球订户已超1.83亿，也就是超过一半的订户看了这部动作片。





彭博社报道称，Netflix统计口径里，用户只需要观看了影片的2分钟就算是观看了该片，但用户看了2分钟后是继续观看还是跳转到其他内容，Netflix并没有公开这部分数据。









