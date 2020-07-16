《幻夜奇谈》讲述了唐门掌门唐阿朵在龙门客栈内追击邪恶势力却意外被害，从而身陷死亡轮回，经过重重险阻最终抓住真凶揭开真相的精彩故事。

时光网讯 由导演多吉执导及编剧，方启涛担任总制作人，郭恒、韩志杰担任总监制，陈纾涵、韩明熙、王术一、秦龙、卢卓、陈梦希等主演的古装武侠悬疑上头喜剧《幻夜奇谈》已于7月12日上线，上线当日播放量便超过1000万，上线仅4天播放量便累计破2000万！





电影以“时间循环”作为影片的一个切入点，将武侠、喜剧与悬疑、软科幻等元素的融合，讲述了唐门掌门唐阿朵在龙门客栈内追击邪恶势力却意外被害，从而身陷死亡轮回，经过重重险阻最终抓住真凶揭开真相的精彩故事。

电影一经上线便收获无数好评，网友一边被主角的境遇和段子逗得捧腹大笑，一边也惊叹导演在剧情上脑洞大开，充满想象力的大胆操作。有评论表示，这类时间循环的电影想拍好可不容易，古装武侠的世界里融入“时间循环”的软科幻概念更是网络大电影中的一股清流，带给了观众更多意料之外的惊喜。





更有网友戏称“这电影也太不正经了！乍一看是个武侠片，仔细一看，是唐探”。古装武侠与软科幻概念的结合，其中的逻辑性、想象力和商业元素的兼顾非常考验一个导演创作能力、执行能力，以及对工作和自我的严格要求，而导演多吉凭借电影《幻夜奇谈》上线以来一路飙升的播放量和评论反响证明了自己。

导演多吉自2016年开始网络大电影创作工作以来，在剧本创作和执行拍摄上一直以精益求精的态度进行创作工作。在与著名导演孙树培（还珠格格I、II，康熙微服私访记5），著名导演、监制刘宝贤（OFFICE有鬼，新扎师兄，古惑仔之人在江湖）等前辈合作的过程中一直抱着诚恳谦逊的工作和学习态度，与之合作过的前辈、同行都对其称赞不已。





所执导的网大电影《绝命枪王》、《封仙册之铁扇罗刹》、《少女解禁区》、《圆梦合伙人》等在网络上也有着不俗的反响，此次正在热播中的古装武侠悬疑上头喜剧《幻夜奇谈》，更是突破网络古装武侠电影的想象，收获无数观众与网友的好评。

与此同时，多吉从事导演工作多年来，除了在电影作品上有着独树一帜的创作理念和个人风格，同时也是广告、MV、综艺多栖发展的全能创作型导演。不仅为索尼影业、时尚集团等品牌大厂拍摄过各种创意广告，2019年还在由腾讯出品的综艺《演员请就位》中，合作郭恒，担任执行导演参与到节目的制作和拍摄中。





多领域的从业经历为导演多吉提供了多样全能的专业经验和人生经历，也为其在电影艺术创作上积累了丰富经验和素材，相信他将凭借这些经验为观众带来更多脑洞大开，颠覆想象的电影作品。

《幻夜奇谈》由佳木斯市龙宫影业传媒有限公司出品，上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、霍尔果斯存聚科技服务有限公司、誉霖企业管理（大连）有限公司、大连脉势文化发展有限公司联合出品。电影正在腾讯视频热播中，全网好评不断，等你来看！

编辑：迪通拿