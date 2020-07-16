自2020年春节档以来，受疫情影响，国内电影院已经停工超过半年，此次电影局的通知对电影行业无疑是一个重大的利好消息。











通知内容主要包括三个方面：





一、坚持分区分级原则。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调整为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。





二、严格落实属地管理和行业管理责任。各地电影主管部门将关于恢复开放电影院的工作安排报当地党委和政府同意后，商当地疫情防控部门有序推进恢复营业。要制定疫情防控方案和应急预案，对复工电影院加强指导和巡查，密切关注电影院疫情防控及复工经营情况。各地具体复工时间及有关安排向国家电影局报备。





三、精准科学落实防控措施。电影院恢复开放要把防疫安全放在第一位，夯实院线、影院的主体责任，严格遵守当地疫情防控部门要求，健全制度，完善措施，切实做到常态防控到位、预约限流到位、排片间隔到位、人员排查到位、环境消毒到位、应急处置到位。





电影局还要求电影院全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%；监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩。





据悉，自2020年春节档以来，受疫情影响，国内电影院已经停工超过半年，此次电影局的通知对电影行业无疑是一个重大的利好消息。









今日，国家电影局发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，通知表示，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。