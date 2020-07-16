重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。















中文版预告片 诺兰是几乎从不失手的导演，在他的履历表上，《记忆碎片》《致命魔术》《黑暗骑士》《星际迷航》等片都堪称经典。但最受中国观众爱戴的，还是《盗梦空间》。





在时光网和豆瓣，《盗梦空间》都是诺兰观众评分最高的导演作品。在IMDb，《盗梦空间》是评分仅次于《黑暗骑士》的诺兰作品。如果考虑到《黑暗骑士》著名的刷分事件的干扰，《盗梦空间》也几乎是全世界观众最喜爱的诺兰电影。











《盗梦空间》极致的吸引力来自哪里？如今回看这部电影，依然有很多“未解之谜”。





如果用一个关键词形容《盗梦空间》，很多人会选择“烧脑”。





相信很少有观众可以自信地说出“第一遍就完全看懂了这部电影”。甚至连主演都表示在表演时糊里糊涂。





主演之一玛丽昂·歌迪亚就曾回忆：“我跟里奥（小李）见面之后一起为电影做准备的时候，我们问对方的第一个问题就是‘你能理解这些东西吗？’我们一致认为我们都不理解，即便我已经读了20遍剧本。”











当然也有专业人士对这部好评如潮的电影不屑一顾。《盗梦空间》甚至被Variety评选为2010年代最被过誉的十部影片之一。





当时Variety给《盗梦空间》的评价是：“但凡如果你读过潮水般的好评，你会误以为这部电影是很有意义的。但它不是。试图分析梦的各种空间会让你的大脑乱成一团，因为这些逻辑其实是以最肤浅的方式得出的。然而尽管《盗梦空间》在讲述的故事中有许多让人混淆的漏洞，但它有足够吸引眼球的特效、以及那个旋转的陀螺。”





《盗梦空间》真的有那么难懂吗？十年后的今天，你是否还会被它的逻辑绕晕？











最近，时光编辑部的编辑们又重看了这部电影，继而尝试重新评价这部电影。不得不说，《盗梦空间》是一部复杂的电影，十年后对于它的理解仍然充满争议。这也侧面证明了这部电影留给我们的“遗产”依然有待挖掘。





十年之后，“《盗梦空间》式的电影”已经成为一个形容烧脑电影的流行词汇，但却再没出现一部与《盗梦空间》等量齐观的作品。





“诺神”的高峰还是要“诺神”自己翻越。











正式中字预告 在看了几款预告依然对电影要讲述的内容一头雾水后，全世界的影迷开始相信，即将上映的《信条》将会是比《盗梦空间》更烧脑、更充满想象力的电影。





从这种意义上来说，重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。





外媒甚至脑洞大开把《盗梦空间》和《信条》的剧情连上了：《信条》中罗伯特·帕丁森和伊丽莎白·德比齐两个角色，可能就是《盗梦空间》中“小李”的两个孩子。参演了《盗梦空间》，现在又参演了《信条》的迈克尔·凯恩，会不会延续他的角色，饰演两个孩子的爷爷？





好吧，一切皆有可能，到时看不明白就多看几遍。