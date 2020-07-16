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重看这部电影，是迎接《信条》的最佳方式

《盗梦空间》上映10周年 它的“遗产”挖不完

2020-07-16 22:55:54 来源：Mtime时光网

重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。
      时光网特稿 2010年7月16日，电影《盗梦空间》在美国正式上映，不知不觉间，已经过去了10年。



      《盗梦空间》诞生的时间介于《蝙蝠侠：黑暗骑士》和《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》之间。如果说《蝙蝠侠：黑暗骑士》让全世界都知道了克里斯托弗·诺兰，那么《盗梦空间》则培养了国内的第一批“诺粉”——《盗梦空间》是诺兰第一部在内地大卖的电影（《黑暗骑士》2008年未引进）。

中文版预告片

      诺兰是几乎从不失手的导演，在他的履历表上，《记忆碎片》《致命魔术》《黑暗骑士》《星际迷航》等片都堪称经典。但最受中国观众爱戴的，还是《盗梦空间》。

      在时光网和豆瓣，《盗梦空间》都是诺兰观众评分最高的导演作品。在IMDb，《盗梦空间》是评分仅次于《黑暗骑士》的诺兰作品。如果考虑到《黑暗骑士》著名的刷分事件的干扰，《盗梦空间》也几乎是全世界观众最喜爱的诺兰电影。



      《盗梦空间》极致的吸引力来自哪里？如今回看这部电影，依然有很多“未解之谜”。

      如果用一个关键词形容《盗梦空间》，很多人会选择“烧脑”。

      相信很少有观众可以自信地说出“第一遍就完全看懂了这部电影”。甚至连主演都表示在表演时糊里糊涂。

      主演之一玛丽昂·歌迪亚就曾回忆：“我跟里奥（小李）见面之后一起为电影做准备的时候，我们问对方的第一个问题就是‘你能理解这些东西吗？’我们一致认为我们都不理解，即便我已经读了20遍剧本。”



      当然也有专业人士对这部好评如潮的电影不屑一顾。《盗梦空间》甚至被Variety评选为2010年代最被过誉的十部影片之一。

      当时Variety给《盗梦空间》的评价是：“但凡如果你读过潮水般的好评，你会误以为这部电影是很有意义的。但它不是。试图分析梦的各种空间会让你的大脑乱成一团，因为这些逻辑其实是以最肤浅的方式得出的。然而尽管《盗梦空间》在讲述的故事中有许多让人混淆的漏洞，但它有足够吸引眼球的特效、以及那个旋转的陀螺。”

      《盗梦空间》真的有那么难懂吗？十年后的今天，你是否还会被它的逻辑绕晕？



      最近，时光编辑部的编辑们又重看了这部电影，继而尝试重新评价这部电影。不得不说，《盗梦空间》是一部复杂的电影，十年后对于它的理解仍然充满争议。这也侧面证明了这部电影留给我们的“遗产”依然有待挖掘。

      十年之后，“《盗梦空间》式的电影”已经成为一个形容烧脑电影的流行词汇，但却再没出现一部与《盗梦空间》等量齐观的作品。

      “诺神”的高峰还是要“诺神”自己翻越。



正式中字预告

      在看了几款预告依然对电影要讲述的内容一头雾水后，全世界的影迷开始相信，即将上映的《信条》将会是比《盗梦空间》更烧脑、更充满想象力的电影。

      从这种意义上来说，重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。

      外媒甚至脑洞大开把《盗梦空间》和《信条》的剧情连上了：《信条》中罗伯特·帕丁森和伊丽莎白·德比齐两个角色，可能就是《盗梦空间》中“小李”的两个孩子。参演了《盗梦空间》，现在又参演了《信条》的迈克尔·凯恩，会不会延续他的角色，饰演两个孩子的爷爷？

      好吧，一切皆有可能，到时看不明白就多看几遍。

   编辑：羊羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 盗梦空间 克里斯托弗诺兰 10周年

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克里斯托弗·诺兰

克里斯托弗·诺兰

Christopher Nolan

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