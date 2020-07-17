早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《新变种人》发布全新预告！





漫威漫改电影《新变种人》发布全新预告！影片由约什·布恩执导，安雅·泰勒-乔伊（《分裂》）、麦茜·威廉姆斯（《权力的游戏》）、查理·希顿（《怪奇物语》）、亨利·扎格（《十三个原因》）、布鲁·亨特（《初代吸血鬼》）连袂主演。故事讲述5位年轻的新变种人，在一家秘密机构内发现了自己的能力，为了摆脱过去的罪恶，他们必须战斗来保护自己。该片暂定今年8月28日北美上映！

02. 《侏罗纪世界3》女主展示胳膊淤青

















身为星二代，39岁的布莱丝·达拉斯·霍华德可太拼了，她最近在推特上展示了自己胳膊上大面积的淤青，都是在英国拍摄新作《侏罗纪世界3》时受的伤，“如果亲自上阵做特技动作很开心的话，就举起你的手！”她还发了张自己与男主角克里斯·帕拉特在片场大笑的照片，配文，“过去几周我的腹肌都笑酸了，能跟这个有意思的家伙一起复工太好了。”

03. Netflix新作《飚舞追梦》发布预告片





Netflix新作《飚舞追梦》，今日发布了新预告片，有点儿《完美音调》混合《美少女啦啦队》那个劲儿。葵恩·阿克曼（塞布丽娜·卡彭特饰）能否进入她心目中的梦幻大学就读，全看她在一场舞蹈比赛的表现。她成功组成了一支杂牌军，准备挑战学校最强的队伍，现在只要再学会跳舞就万事大吉了。为了更好吸引年轻人，Youtube网红博主丽兹·考什也参演了本片，影片将于8月7日上线Netflix。





01. 电影《征途》坚持线上首播











今日，“全国低风险地区7月20日影院逐步复工”的消息公布后，不少网友询问3天前刚宣布，7月24日登陆爱奇艺的《征途》是否要改变主意，导演陈德森在微博表示还是要在网上播：“因为疫情每天在变，香港影院7月15日已停止放映……所以现在的決定是最好及最安全！”电影《征途》根据巨人网络同名网游改编，而征途IP创立至今也已有15周年。

02. 《荞麦疯长》重新定档8月25日









