过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《新变种人》发布全新预告！
漫威漫改电影《新变种人》发布全新预告！影片由约什·布恩执导，安雅·泰勒-乔伊（《分裂》）、麦茜·威廉姆斯（《权力的游戏》）、查理·希顿（《怪奇物语》）、亨利·扎格（《十三个原因》）、布鲁·亨特（《初代吸血鬼》）连袂主演。故事讲述5位年轻的新变种人，在一家秘密机构内发现了自己的能力，为了摆脱过去的罪恶，他们必须战斗来保护自己。该片暂定今年8月28日北美上映！
02. 《侏罗纪世界3》女主展示胳膊淤青
身为星二代，39岁的布莱丝·达拉斯·霍华德可太拼了，她最近在推特上展示了自己胳膊上大面积的淤青，都是在英国拍摄新作《侏罗纪世界3》时受的伤，“如果亲自上阵做特技动作很开心的话，就举起你的手！”她还发了张自己与男主角克里斯·帕拉特在片场大笑的照片，配文，“过去几周我的腹肌都笑酸了，能跟这个有意思的家伙一起复工太好了。”
03. Netflix新作《飚舞追梦》发布预告片
Netflix新作《飚舞追梦》，今日发布了新预告片，有点儿《完美音调》混合《美少女啦啦队》那个劲儿。葵恩·阿克曼（塞布丽娜·卡彭特饰）能否进入她心目中的梦幻大学就读，全看她在一场舞蹈比赛的表现。她成功组成了一支杂牌军，准备挑战学校最强的队伍，现在只要再学会跳舞就万事大吉了。为了更好吸引年轻人，Youtube网红博主丽兹·考什也参演了本片，影片将于8月7日上线Netflix。
01. 电影《征途》坚持线上首播
今日，“全国低风险地区7月20日影院逐步复工”的消息公布后，不少网友询问3天前刚宣布，7月24日登陆爱奇艺的《征途》是否要改变主意，导演陈德森在微博表示还是要在网上播：“因为疫情每天在变，香港影院7月15日已停止放映……所以现在的決定是最好及最安全！”电影《征途》根据巨人网络同名网游改编，而征途IP创立至今也已有15周年。
02. 《荞麦疯长》重新定档8月25日
马思纯、钟楚曦、黄景瑜等主演的电影《荞麦疯长》，官宣重新定档，将于今年七夕8月25日上映！影片由陈正道监制、徐展雄导演，讲述在异乡奋斗的人被命运相系的故事。此前该片曾定档情人节2月14日上映，后因疫情撤档。故事发生在90年代的小城市。云荞（马思纯饰）想要“活成一部电影”；李麦（钟楚曦饰）有看得见希望的未来；吴风（黄景瑜）也要在平凡的日子里背水一战。
03. 万达电影与IMAX就20家影院达成新协议
万达电影股份有限公司与IMAX、IMAX中国签署涉及20家影院的新合作协议。根据协议，万达旗下10家票房位居前茅的影院，升级为IMAX激光技术。同时，万达将在全国再新增10家IMAX影院。协议签署后，万达院线在国内IMAX银幕数量将达到378块，IMAX在中国的签约影院数量扩展至985家（包括签约待建）。这一协议彰显了IMAX观影体验对影院即将复业后，乃至行业的长期发展都具有重要价值。