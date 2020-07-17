万达旗下将有10家IMAX影院改造为激光影院，IMAX银幕数达到378块。而IMAX在中国签约影院总数将扩展至985家。







时光网讯 7月16日—万达电影股份有限公司与IMAX ,IMAX中国签署涉及20家影院的新合作协议。根据协议，万达旗下10家票房位居前茅的影院升级为IMAX激光技术。 同时，万达将在全国再新增10家IMAX影院。





协议签署后，万达院线在国内IMAX银幕数量将达到378块，IMAX在中国的签约影院数量扩展至985家（包括签约待建）。





根据协议，十家位于一、二线城市并屡创票房佳绩的万达IMAX影院——包括北京万达影城CBD店和上海万达影城五角场店——都将升级为IMAX激光影院。升级后这些影院将由销售模式转为经常性收入分成模式，从而优化财务绩效。





IMAX激光放映设备





这一协议彰显了IMAX观影体验对影院即将复业后，乃至行业的长期发展都具有重要价值。





“多年来，万达电影持续引进和推广优质放映技术，致力于为广大影迷呈现终极理想观影体验。” 万达电影执行总裁刘晓彬先生表示，“在继续发展双方成功的长期合作关系的同时，IMAX对我们迎接观众重返影院，并在未来继续提供出众的电影娱乐体验至关重要。”





“作为万达影院高端观影体验的重要组成部分，IMAX很骄傲能够助力万达电影成为中国非常成功和备受观众欢迎的影院品牌，” IMAX China首席执行官陈远鹏先生表示,“这份协议的签署进一步彰显了万达电影对于IMAX观影体验的信心。 在万达电影筹备重开全国广大影院网络之际，IMAX不仅在高票房影院发挥着旗舰效应，也是万达重要的合作伙伴。 ”





新签署的协议将使全国各地安装于万达院线的IMAX银幕数量达到378块。2019年，万达院线全年票房98.66亿人民币， 票房、观影人次、市场占有率等核心指标连续11年位列全国第一。





2019年，IMAX在中国市场力破多项票房纪录，包括最佳春节档票房，最佳华语影片票房，还以3.658亿美元的成绩创下IMAX大中华区历史最佳年度票房。本协议将使IMAX在中国的签约影院数量扩展至985家（包括签约待建）。