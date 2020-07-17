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7.20就能进影院了？可能没那么快

影院已就绪，还需等片源和当地政府通知

2020-07-17 11:00:34 来源：Mtime时光网

受访影院均表示已经准备好了，只要政策允许，拿到片源，随时可以开业。


      时光网讯 昨日，国家电影局下发通知，表示低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。

      这是不是意味着7月20日国内观众就可以走进附近的影院观影了呢？可能没有那么简单。

      时光网记者采访多家位于低风险地区的影院，他们大多表示7月20日可能还开不了业。

      电影局的复工通知里明确写到“严格落实属地管理和行业管理责任”。也就是说，必须当地政府批准后，影院才能正式营业。

      从记者了解到的情况看，北京、山东、河南、湖北等地尚没有正式下发影院复工的通知。但当地影院人士也分析，应该很快了。

      另外，此次受访的所有影院都表示还没有收到可放映影片的硬盘和秘钥，所以暂时还是处于无片源的状态。

      疫情期间，很多影院都没有放弃维护影厅和防疫消毒的工作。从影院自身准备来说，受访影院均表示已经准备好了，只要政策允许，拿到片源，随时可以开业。

      在电影局的影院复工通知中，对复工后的影院有几点硬性要求，包括上座率不能超过30%，不能售卖零食饮料，单场放映时间不能超过2小时，观众购票必须实名制等。

      有网友担心，上座率不能超过30%和不能售卖零食饮料的规定，可能会严重影响影院的收入。

      对此，影院方面的回应是，上座率的限制在工作日和白天时段影响不大，在节假日和黄金时段可能会出现观众买不到票的状况。不过现在防疫优先，能开业已经是前进了一大步，暂时让利也是可以接受的。

      购票实名制比较容易解决。只要观众在网票平台和影院自有的网络购票渠道买票，都可以实现实名制。

      单场放映时间不能超过2小时的规定暂时无法精确解读。是否超时一两分钟也不行？还要看后续电影局提供的片源的实际长度。

      如果要求严格把控2小时的时长，受访影院均表示会主动选择不放映超过2小时的电影。

      所有受访影院都表示，影院复工初期，会推出优惠购票活动，之前观众购买的兑换券也会获得相应的延期。据悉，即使在停工期间，很多影院也一直在售卖特价套票。盈利不是影院目前阶段的主要目的，恢复观众的消费习惯，重振市场才是影院目前的主要诉求。

      昨日，多部中小成本新片宣布定档，也有网传的经典影片复映片单曝光。影院方面表示，复工初期，排映可能还是以经典老片为主，“市场恢复得越快，新片大片就会越早到来。”

   编辑：羊羊

关键词： 电影院
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