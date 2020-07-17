J·K·罗琳近日风评不佳，图书销量也不佳。





















特别是去年同期时候，小说类图书销量上涨33.3%，罗琳当时的作品销量上涨了35.2%。（罗琳去年发表了4部新有声书，不过都是电子书，不算在这些数据中。）





“看到整个图书市场的表现，再看到罗琳的表现，特别是跟她自己去年的同期表现相比，我觉得她现在在往下走，”给出图书销量数据的分析师表示，“她肯定是比整个市场表现得要差，比市场整体差了三分之二。”











罗琳的人气下跌就是这一个月间的事儿，她上半年的图书销量，还比去年同期上涨了26.5%。如果罗琳没有因为出事儿而销量受到影响，她本应该多挣170万美元左右。从6月第一周开始，罗琳就不断在推特上关于“跨性别人群”的事情发声，引来争议与抵制无数。









GLAAD（同性恋者反诋毁联盟）发表公开声明，请求与罗琳有关系的组织谴责她的言论。出品了《哈利·波特》与《神奇动物》电影系列的华纳兄弟，以及环球影城（哈利·波特主题公园所在地）均发表声明，支持多样性与包容，不过避免用到了“跨性别人群”与“J·K·罗琳”这样的字样。