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因"恐跨"言论 罗琳6月以来销量表现不佳

图书整体上涨 她的销量比全美低了2/3

2020-07-17 12:50:44 来源：Mtime时光网

J·K·罗琳近日风评不佳，图书销量也不佳。


　　时光网讯　与当下许多其它行业不同的是，美国的图书行业在疫情期间反而形势还不错，销量大增，但图书出版史上最成功的作家之一——J·K·罗琳，却因深陷“恐跨”争议，以及与外网网友在推特上交战不停，她的作品销量不尽如人意。

　　上个月，全美“小说类”图书销量比5月份整体上涨了31.4%，而罗琳的作品才上涨了10.9%。《哈利·波特》及其它相关但罗琳没授权的作品，销量上涨更少，仅为7.7%。虽然这一数据并不包括电子书等销量，但罗琳作品的突然没那么受欢迎，也从一定程度上反映了作者本人现在的受欢迎程度。



　　特别是去年同期时候，小说类图书销量上涨33.3%，罗琳当时的作品销量上涨了35.2%。（罗琳去年发表了4部新有声书，不过都是电子书，不算在这些数据中。）

　　“看到整个图书市场的表现，再看到罗琳的表现，特别是跟她自己去年的同期表现相比，我觉得她现在在往下走，”给出图书销量数据的分析师表示，“她肯定是比整个市场表现得要差，比市场整体差了三分之二。”



　　罗琳的人气下跌就是这一个月间的事儿，她上半年的图书销量，还比去年同期上涨了26.5%。如果罗琳没有因为出事儿而销量受到影响，她本应该多挣170万美元左右。从6月第一周开始，罗琳就不断在推特上关于“跨性别人群”的事情发声，引来争议与抵制无数。

　　《哈利·波特》系列主演丹尼尔·雷德克里夫艾玛·沃森鲁伯特·格林特，以及《神奇动物》主演“小雀斑”埃迪·雷德梅恩等人，以及两大哈利·波特粉丝网站“破釜酒吧”和“MuggleNet”，均公开站出来反对她的“恐跨”言论。

　　GLAAD（同性恋者反诋毁联盟）发表公开声明，请求与罗琳有关系的组织谴责她的言论。出品了《哈利·波特》与《神奇动物》电影系列的华纳兄弟，以及环球影城（哈利·波特主题公园所在地）均发表声明，支持多样性与包容，不过避免用到了“跨性别人群”与“J·K·罗琳”这样的字样。

   编辑：迪通拿

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： J·K·罗琳 哈利·波特
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