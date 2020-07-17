影院即将复工，汤姆·汉克斯主演的《邻里美好的一天》，也将很快与内地观众们见面了。

时光网讯 7月16日，影院复工的消息，可谓是为大批院线工作人员以及影迷们吃下一颗“定心丸”，此前无数日夜的焦急等待，终于盼来了这一天！在经历过一场疫情的“阴霾”后，观众更加需要暖心治愈的作品来抚慰心灵。





而目前已确认引进，并被外媒奉为“这个时代最需要的电影”的《邻里美好的一天》，也许正是我们每个人当下所最需要的“治愈灵药”。此外，扎实的影片故事以及主演汤姆·汉克斯的精湛演技，也让影片被国内媒体及影迷，喻为年度必看电影之一。







《邻里美好的一天》被外媒奉为“这个时代最需要的电影”





影片去年在北美公映后，短时间内就获得如潮好评：《时代周刊》、BBC等老牌权威杂志评及媒体将其选为“年度十佳影片”，《洛杉矶时报》感叹“这部影片就像一束善良的光，照射在非常需要它的这个时代。”“正是这个世界所急需的一剂温暖！”相信届时观众们会在大银幕前全情感受这场温柔治愈的“心灵按摩”。





此外，在影片庆祝影院复工的新媒体图上，一句充满深情的“你微笑地看着我不语，而我知道，为此我已等了很久”让众多影迷会心一笑，感慨万千，期待早日坐在影院重温往日的美好。







《邻里美好的一天》即将大银幕治愈上映





电影《邻里美好的一天》根据真实故事改编，讲述了美国著名儿童节目主持人罗杰斯先生（汤姆·汉克斯 饰），与愤世嫉俗的记者罗伊德·沃格尔（马修·瑞斯 饰）之间温暖治愈的故事。在罗杰斯先生的影响下，记者罗伊德心中的丘壑逐渐被抚平，一段短暂相遇变成了传世至交，他们真正展现了人与人之间的美好。





影片中，影帝汤姆·汉克斯所饰演的这位“罗杰斯先生”，堪称美国历史上的传奇人物：曾经凭借一己之力拯救了美国PBS电视台，他所创作的的节目《罗杰斯先生的左邻右舍》从1968年开始播出，一共895集并持续播出长达33年。







《邻里美好的一天》讲述了罗杰斯先生（汤姆·汉克斯 饰）

与记者罗伊德（马修·瑞斯 饰）之间的友情故事





不仅开拓了儿童电视节目的荒漠化时代，节目中还会通过音乐和木偶戏的方式向孩子们传递死亡、战争、离婚等“大尺度”词语的概念，创造了儿童节目前所未有的新形式，对美国乃至世界儿童教育界都做出了巨大的贡献。





电影《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，腾讯影业参与全球投资，伟岸影业制作，腾讯影业助力中国区推广。由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。内地已确认引进，敬请期待。





《邻里美好的一天》影院复工新媒体图





《邻里美好的一天》在北美公映收获好评如潮





汤姆·汉克斯动人演绎美国传奇人物罗杰斯

编辑：甄甏甏