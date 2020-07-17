《喋血战士》与《多力特的奇幻冒险》双双重返内地大银幕，均定档7月24日。

时光网讯



影片讲述原是士兵的主人公，受了重伤后被尖端纳米技术救活，成为具有再生、变形、控制电子设备等能力的“喋血战士”。艾莎·冈萨雷斯（《速度与激情：特别行动》）、盖·皮尔斯（《钢铁侠3》）、托比·凯贝尔（《猩球崛起2》）等共同出演。











而另一好消息则是，小罗伯特·唐尼主演的奇幻喜剧片《多力特的奇幻冒险》，中国内地重新定档，也将于7月24日上映！



影片改编自童书《怪医杜立德》，唐尼饰演能与动物对话的约翰·多力特医生，他踏上神秘小岛展开了非凡冒险。“荷兰弟”汤姆·赫兰德、艾玛·汤普森、拉米·马雷克、拉尔夫·费因斯、库梅尔·南贾尼、赛琳娜·戈麦斯、玛丽昂·歌迪亚等全明星阵容为各种动物献声，还有安东尼奥·班德拉斯、迈克尔·辛等真人出演！











“史皇”威尔·史密斯主演的经典影片《当幸福来敲门》，也安排上了，将于7月20日在内地大银幕重映。





影片讲述的是一个穷途潦倒的单亲爸爸，因事业失败无家可归，却还得担起抚养儿子的重担。为了儿子的未来，他重新振作，终于皇天不负苦心人。他始终相信：只要今天够努力，幸福明天就会来临。最难的时刻总会过去！











影迷们的快乐，在一点一点回来。

今日好消息不断！范·迪塞尔主演的漫改超级英雄电影《喋血战士》宣布，定档7月24日在中国内地上映！

编辑：甄甏甏