《吉祥如意》
时光网讯
第23届上海电影节将于7月25日正式开幕，昨晚，上影节公布了首批“金爵奖”剧情片官方入选影片，大鹏执导的《吉祥如意》
与李霄峰执导的《风平浪静》两部电影作品入围。
首批片单：
THE REUNIONS
国家/地区：中国
BACK TO THE WHARF
国家/地区：中国
《风平浪静》
ICARUS, THE LEGEND OF MIETEK KOSZ
国家/地区：波兰
FEEL YOUR MEMORIES
国家/地区：意大利
HELENE
国家/地区：芬兰
《盲琴师》
ONE SUMMER STORY
国家/地区：日本
THE ISLAND OF LIES
国家/地区：西班牙
CIEGOS
国家/地区：阿根廷
《盲人》
ALL THE PRETTY LITTLE HORSES
国家/地区：希腊
完整片单：
A LITTLE BIRD REMINDS ME
国家/地区：中国
《荞麦疯长》，马思纯、钟楚曦、黄景瑜主演
WILD GRASS
国家/地区：中国
MODEL
国家/地区：中国
THE LAKE
国家/地区：吉尔吉斯斯坦
THE BADGER
国家/地区：伊朗
NAJIBEH
国家/地区：伊朗
DAUGHTERS
国家/地区：日本
《亲爱的她》，三吉彩花、阿部纯子等主演
CARGO
国家/地区：印度
SOMETIME, SOMETIME
国家/地区：马来西亚
DEBRIS OF DESIRE
国家/地区：孟加拉国/印度
编辑：甄甏甏