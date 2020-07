首批片单:





THE REUNIONS

国家/地区:中国

导演: 大鹏 Da Peng





BACK TO THE WHARF

国家/地区:中国

导演: 李霄峰 LI Xiaofeng







《风平浪静》





ICARUS, THE LEGEND OF MIETEK KOSZ

国家/地区:波兰





FEEL YOUR MEMORIES

国家/地区:意大利





HELENE

国家/地区:芬兰







《盲琴师》





ONE SUMMER STORY

国家/地区:日本

导演: 冲田修一 Shuichi Okita





THE ISLAND OF LIES

国家/地区:西班牙





CIEGOS

国家/地区:阿根廷







《盲人》





ALL THE PRETTY LITTLE HORSES

国家/地区:希腊