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大鹏"吉祥如意"等入围上影节"金爵奖"

马思纯与三吉彩花新作等入围"亚洲新人奖"

2020-07-19 10:05:41 来源：Mtime时光网

大鹏执导的《吉祥如意》与李霄峰执导的《风平浪静》等入围上影节“金爵奖”剧情片，《荞麦疯长》《落地生》《飞越光年》三部中国影片入围“亚洲新人奖”。

《吉祥如意》

　　时光网讯　第23届上海电影节将于7月25日正式开幕，昨晚，上影节公布了首批“金爵奖”剧情片官方入选影片，大鹏执导的《吉祥如意》与李霄峰执导的《风平浪静》两部电影作品入围。 

首批片单：

THE REUNIONS
国家/地区：中国
导演：大鹏 Da Peng

BACK TO THE WHARF
国家/地区：中国
导演：李霄峰 LI Xiaofeng


《风平浪静》

ICARUS, THE LEGEND OF MIETEK KOSZ
国家/地区：波兰
导演：马赛·皮耶普莱兹卡 Maciej Pieprzyca

FEEL YOUR MEMORIES
国家/地区：意大利
导演：克莉丝提娜·康嫚希妮 Cristina Comencini

HELENE
国家/地区：芬兰
导演：安提·乔金恩 Antti J. Jokinen


《盲琴师》

ONE SUMMER STORY
国家/地区：日本
导演：冲田修一 Shuichi Okita

THE ISLAND OF LIES
国家/地区：西班牙
导演：宝拉·康斯 Paula Cons

CIEGOS
国家/地区：阿根廷
导演：费尔南多·祖伯 Fernando Zuber


《盲人》

ALL THE PRETTY LITTLE HORSES
国家/地区：希腊
导演：米凯利斯·康斯坦塔托斯 Michalis Konstantatos
　　而上海电影节的“亚洲新人奖”，也公布了官方入选影片，《荞麦疯长》《落地生》《飞越光年》三部中国影片入围。 

完整片单：

A LITTLE BIRD REMINDS ME
国家/地区：中国
导演：石鑫 SHI Xin


《荞麦疯长》，马思纯、钟楚曦、黄景瑜主演

WILD GRASS
国家/地区：中国
导演：徐展雄 XU Zhanxiong

MODEL
国家/地区：中国
导演：敬然 JING Ran

THE LAKE
国家/地区：吉尔吉斯斯坦
导演：艾米尔·阿塔吉尔迪耶夫 Emil Atageldiev



THE BADGER
国家/地区：伊朗
导演：卡泽姆·莫莱 Kazem Mollaie

NAJIBEH
国家/地区：伊朗
导演：穆斯塔法·甘多姆卡 Mostafa Gandomkar

DAUGHTERS
国家/地区：日本
导演：津田肇 Hajime Tsuda


《亲爱的她》，三吉彩花、阿部纯子等主演

CARGO
国家/地区：印度
导演：阿拉蒂·卡达夫 Arati Kadav

SOMETIME, SOMETIME
国家/地区：马来西亚
导演：叶瑞良 Jacky Yeap

DEBRIS OF DESIRE
国家/地区：孟加拉国/印度
导演：英德拉尼尔·罗伊乔德胡里 Indranil Roychowdhury

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 上海电影节 上影节 吉祥如意 风平浪静 荞麦疯长 落地生 飞越光年
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