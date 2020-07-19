波兰影片《盲琴师》入选上海电影节“金爵奖官方入选”片单，讲述天才钢琴家对抗不公命运的故事。

时光网讯 近日，上海国际电影节官宣将于7月25日至8月2日举办，并公布“金爵奖官方入选”片单。由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，波兰殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫斯德担任编曲，讲述天才钢琴家对抗不公命运的传记类获奖佳片《盲琴师》（暂译）。





继接连斩获波兰各大电影节多项大奖后，影片再度获得上海国际电影节青睐，入选“金爵奖剧情片官方入选影片”片单，此次参加上影节也是电影继波兰本土公映后第一次在国际亮相，也同步释出了上影节专属艺术海报。







《盲琴师》米耶特独处时刻

横扫波兰各大电影节多项大奖

上影节开幕再获殊荣备受期待





在参与上海国际电影节之前，《盲琴师》就已横扫波兰各大电影节多项大奖，收获了包括波兰电影节银狮奖（最佳故事片）、最佳男主演、最佳摄影等七项大奖和波兰电影金像奖最佳电影配乐，电影音效，更在被誉为电影摄影师最高荣誉的国际奖项 Camerimage 国际电影节中获得金蛙奖（最高奖项）提名。





导演马切伊·佩普日察也是上海国际电影节的老朋友，早在2017年第20届上海国际电影节便凭借电影《我是杀人犯》荣获最佳导演大奖，此次电影《盲琴师》加入“金爵奖剧情片官方入选影片”片单进行展映，同样令人期待。







《盲琴师》米耶特演奏爵士乐





随着第23届上海国际电影节正式举办的消息，电影《盲琴师》官方同步发布了上影节专属艺术海报，主人公米耶特如同希腊神话中用蜡和羽毛制作翅膀飞向太阳的伊卡洛斯一般，站在黑白琴键上用音乐的想象张开翅膀，追寻着光明与梦想。具有强烈视觉冲击力和艺术感的海报，与独树一帜电影主题及故事，让《盲琴师》在一众入围影片中脱颖而出，备受媒体和观众的关注与期待。

天才钢琴家对抗不公命运

打造现实版“海上钢琴师”传奇故事





电影《盲琴师》的主人公米耶特出生于波兰一个贫困的农场家庭，12岁因为一场疾病视力发生不可逆转的损伤。视力的逐渐消失，给年幼的米耶特带来巨大的打击，但美妙的钢琴音乐为他打开了新的大门。他发现音乐是他重新认识、沟通世界并且对抗不公命运的唯一途径。





《盲琴师》上影节专属艺术海报 成年后米耶特凭借着对钢琴的热爱与天赋，很快就成为了一名杰出的钢琴家，但直到他偶然接触到新兴的爵士乐，才发现自己的灵魂属于爵士钢琴，自己正是为了演奏爵士钢琴而生。





灵魂与爵士钢琴乐的完美契合，让米耶特脱胎换骨，他将自己的命运与情感融入到爵士乐曲当中，让无数人为他的音乐着迷。然而，就在米耶特的命运和生活出现新的转机，有机会走出波兰，走出欧洲演奏爵士钢琴曲的时候，命运又再度于为他弹奏起神秘的旋律，他的人生又将遭遇怎样的改变？





电影改编自天才爵士钢琴家梅耶泰克·考什（Mieczyslaw Kosz）的传奇一生，他不仅凭借在出神入化极富灵性的钢琴技艺在波兰钢琴音乐史上留下浓墨重彩的一笔，其人生经历也具有极强的戏剧性和感染力，堪称现实版“海上钢琴师”。

电影《盲琴师》（暂译）由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，波兰殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫斯德担任编曲，讲述天才钢琴家对抗不公命运的传奇故事。电影将于第23届上海国际电影节期间进行展映，敬请期待。

编辑：甄甏甏