更多关于三浦春马自杀的细节被披露。













据相关人士透露，救护人员到达现场的时候，与衣柜中自杀的三浦春马还有微弱心跳，虽然现场进行了紧急施救，并送至医院抢救，仍没有挽回他的性命。





《恋空》剧照，和新垣结衣 坊间有传闻称，三浦春马可能是因为网络霸凌而自杀。然而一名友人告诉日媒，三浦自杀的原因可能非网络霸凌，并透露他2年前就开始酗酒，变得自暴自弃，“常会喝下’超乎寻常’数量的酒，把自己搞到烂醉”。





还有报道指出，三浦的好友透露，7岁就童星出道的三浦曾在20岁就表示“不想当演员了”。该消息人士认为，三浦会不惜燃烧生命，去扮演、诠释角色，但他的精神层面并不坚强。





一名在三浦春马留学英国期间曾和他做室友的中国网友，也曾在贴吧回忆文中传达相关讯息。他表示，有一次回家看到三浦春马独自哭泣，三浦拉着他的手告诉他，公司认为留学是在浪费时间，希望他快点回去工作。





《进击的巨人 真人版》剧场版预告片 在网友的叙述中，三浦是个低调又敏感的人，他曾表示自己不愿意重看《进击的巨人 真人版》这部作品，因为觉得拍得不好，对不起观众。





另外，据日媒报道，警方在三浦的日记中，找到一张纸条，上面写着“我想死”。





邻居谈及对三浦春马的印象，表示他很有礼貌，但总是独来独往，不怎么出门，感觉很孤独。





年少时三浦春马的父母就离婚，他跟随母亲生活，中学时期母亲再婚，他也跟着改了姓氏。但进入娱乐圈之后，他仍使用母亲的旧姓氏三浦。





有网友发现，2018年小栗旬和三浦春马的对谈中，小栗旬就曾表示“有时候有点担心他，希望他能好好活着”。