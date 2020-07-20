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今年暑期档全球冠军可能是《釜山行2》

韩国等地票房大卖 《信条》能否8月上映？

2020-07-20 10:07:02 来源：Mtime时光网

山中无老虎（好莱坞），猴子（韩国片）称大王。


　　时光网讯 由于美国疫情失控，好莱坞大片可能缺席暑期档，韩国电影《半岛》（釜山行2）或将成为暑期档全球票房冠军。影片在韩国、新加坡、马来西亚、越南以及中国台湾等市场拿到1900万美元的开局成绩，本周还将登陆柬埔寨、泰国、丹麦、挪威和瑞典等市场。

　　2016年的《釜山行》全球票房9268万美元，外媒预测《半岛》很有可能超过这个成绩。《半岛》能否成为今年暑期档全球冠军有几个可变因素：诺兰的《信条》能否在8月12日准时上映、中国内地市场复工后哪部片能在1个多月超过7亿人民币票房（《刺猬索尼克》？）

　　

英文版预告片

《半岛》于韩国开映5天动员180万观影人次，在今年仅次于《南山的部长们》的开局成绩（260万次）。影片目前共收1300万美元，暂居韩国票房年度第4名，次于《南山的部长们》（3420万/ 475万次）、《漫画威龙之大话特务》（1710万/ 241万次）和《白头山》（2020年的1400万 / 196万次）。

　　2016年《釜山行》在韩国共斩获7733万美元成为票房年冠，但《半岛》的观众口碑有所下降，IMDb才6.1分，《釜山行》IMDb有7.5分。除了疫情，观众口碑也可能会影响影片的续航能力。

　　据外媒Deadline消息，《半岛》中国台湾开画票房500万美元，超过上一集。在新加坡、马来西亚、越南等地开画拿到100万美元。本周末影片还将登陆柬埔寨、泰国、瑞典、挪威、丹麦等市场，北美公映日期定于8月7日。

   编辑：小火纸

关键词： 暑期档 新冠疫情 釜山行2 半岛 票房 刺猬索尼克
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